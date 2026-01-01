מאמן שווייץ, מוראט יאקין: ארגנטינה נבחרת פגיעה

יריבת האלביסלסטה נערכת לרבע גמר המונדיאל, המאמן נשאל האם השופטים בעד אלופת העולם: "באופן כללי השיפוט כיום הוגן, כשיש מצבים צריך לנצל אותם"

נבחרת שווייץ משלימה את הכנותיה לקראת רבע גמר מונדיאל 2026 מול ארגנטינה, ומאמנה מוראט יאקין כבר החל בלוחמה הפסיכולוגית. במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות, המאמן השווייצרי העניק מחמאה לאלופת העולם, אך גם טען כי מצא נקודת תורפה משמעותית אצל החבורה של ליונל סקאלוני.

"אנחנו יודעים שארגנטינה פגיעה"

"זה תמיד משחק פתוח. אלו שמונה הנבחרות האחרונות שנשארו במונדיאל. כמובן שאנחנו צריכים להיות במיטבנו בכל דקה ובכל רגע", אמר יאקין. "אנחנו מכירים את החוזקות של ארגנטינה, אבל אנחנו גם יודעים שארגנטינה היא נבחרת פגיעה. אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל בסופו של דבר אנחנו מכירים את סגנון המשחק של ארגנטינה".

יאקין המשיך והתייחס לחשיבות המשחק עבור נבחרתו: "קודם כל, אנחנו צריכים שווייץ חזקה מול ארגנטינה, מול אלופת העולם מ-2022. כמובן שמחר מחכה לנו משחק גדול, משחק היסטורי עבורנו. אנחנו מוכנים ונשחק עם הרבה ביטחון. לא כבשנו בשני המשחקים האחרונים, אז נרצה ליהנות, לשחק טוב ולהציג את היכולת שלנו מול ארגנטינה".

המכה ה-11: ארגנטינה עם 2:3 ענק על מצרים

מאמן שווייץ נשאל גם על הטענות שהשמיעו במצרים לאחר שמינית הגמר, לפיהן השופטים מסייעים לארגנטינה, ובחר שלא להצטרף לביקורת. "באופן כללי, כיום המשחקים מנוהלים בצורה הוגנת. עם ה-VAR אפשר לבדוק כל דבר", אמר.

הוא אף העביר מסר ברור לכל מי שמעדיף להתלונן לאחר המשחק: "אין צורך לנסות לפתור הכול באמצעות מילים אחרי המשחק. כשיש לך את ההזדמנויות שלך, אתה חייב לנצח. ההזדמנות נמצאת במהלך המשחק עצמו. אחרי המשחק, להסביר דברים או להעליב אנשים לא קשור לצדק. את הכל צריך להכריע על המגרש".