ארד לנועה קורן באליפות העולם בגלישת רוח לנוער

הגולשת הישראלית אמרה לאחר ההישג: "מקווה באליפות אירופה לעלות יותר גבוה בפודיום". מלבדה, 4 גולשים נוספים השתתפו בשיוטי המדליות וסיימו בטופ 10

נועה קורן זכתה היום (שישי) במדליית ארד באליפות העולם בגלישת רוח לנוער, שהתקיימה בקוסטה בראווה שבספרד. גולשת הרוח הצעירה סיימה במקום השלישי בקטגורייה של עד גיל 17.

בתחרות השתתפו 399 גולשים וגולשות מ-36 מדינות. מלבד קורן הציגה המשלחת הישראלית נוכחות בשיוטי המדליות, עם חמישה גולשות וגולשים ישראלים שסיימו בין עשרת הטובים בעולם.

קורן הייתה יציבה לאורך כל התחרות, מהמוקדמות ועד לפודיום. ב-13 שיוטי המוקדמות הציגה עקביות, עם ארבעה ניצחונות ובסך הכל עשרה שיוטים בטופ 3, והיא סיימה את המוקדמות במקום הרביעי, מה שהקנה לה כניסה ישירה לחצי הגמר.

שייט אילוסטרציה (איגוד השייט בישראל)

בחצי הגמר קורן ניצחה והעפילה לשיוט הגמר המכריע, שם חיכו לה המובילות מהמוקדמות מטורקיה ומפולין, ששתיהן נהנו מיתרון שצברו לאורך התחרות ונדרשו לניצחון בודד כדי לזכות בזהב. הגולשת הטורקייה סיימה ראשונה בשיוט הגמר וקורן מיד אחריה במקום השני, אך יתרון הבונוס של הפולנייה הכריע את חלוקת המדליות: זהב לטורקייה, כסף לפולנייה וארד לקורן.

נועה קורן אמרה לאחר ההישג: "אני עובדת קשה כל השנה. הרגשתי שאני הולכת ומשתפרת לאורך כל התחרות והדברים התחברו לי מצויין. בחצי הגמר התגברתי על התחלה פחות טובה ומשם כבר לא הסתכלתי אחורה. אנחנו טסים ליוון לאליפות אירופה בעוד שלושה חודשים ושם אני מקווה להעלות שוב על הפודיום, הפעם יותר גבוה".

קורן לא הייתה לבדה בשיוטי המדליות. חמישה גולשים וגולשות ישראלים בסך הכל העפילו לשלב זה, פרוסים על פני שלוש מארבע הקטגוריות שהשתתפו בתחרות. בקטגוריית הגברים עד גיל 19 סיימו איתמר לוי במקום השביעי וכפיר נוב במקום השמיני. בקטגוריית נשים עד גיל 19 אלבה קליין הגיעה שמינית ונעמה פלטניק תשיעית.

הבולט מבין הארבעה היה לוי, שהיה בין מובילי הצי בקטגוריית הגברים עד גיל 19 לאורך כל שלב המוקדמות, עם שורת ניצחונות ופתיחה כמעט מושלמת שהציבה אותו בצמרת לצד גולשים מאיטליה ומטורקיה. לוי סיים את המוקדמות במקום השלישי, שהכניס אותו ישירות לחצי הגמר, אך נעצר שם וסיים במקום השביעי בתחרות.

הישג ישראלי נוסף נרשם בשכבת הגיל הצעירה, כאשר האחים רפאל ודוד אסרף סיימו במקום הראשון והשני בקטגוריית הגיל של בני 15, כך שהיה פודיום ישראלי כפול בקטגוריית הגיל הצעירה ביותר בתחרות.