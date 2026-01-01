משפחת עיסאת לעובדיה: ראית בו מה שאחרים לא ראו

אחרי השלמה המעבר של ליסב עיסאת לבריסטול, משפחתו העבירה מכתב למנכ"ל מכבי חיפה בו רשמה: "אין מילים לתאר את גודל התודה וההוקרה שיש לנו כלפיך"

ליסאב עיסאת עזב את מכבי חיפה וחתם היום (שישי) בבריסטול סיטי מהצ’מפיונשיפ. משפחת עיסאת ביקשה להודות לפני הפרידה למנכ”ל הירוקים, איציק עובדיה: “מעבר לצד המקצועי, מה שהכי מרגש בך הוא הצד האנושי שלך, כל מי שמזכיר את השם שלך אנחנו מיד אומרים ‘איציק עובדיה גבר שבגברים’.

“ראית בליסאב מה שאחרים לא ראו, ונתת לו את ההזדמנות להוכיח את עצמו. אין באמת מילים שיוכלו לתאר את גודל ההערכה, התודה וההוקרה שאנו מרגישו כלפיך. כל מילה שנכתוב תהיה קטנה לעומת מה שאנו מרגישים בלב” כתבה במכתב מרגש משפחתו של השחקן לעובדיה.

המכתב המלא

“איציק היקר, אני חיכיתי שנים לזמן הנכון להגיד לך שיש אנשים שבמהלך הדרך המקצועית פוגשים, ויש אנשים שמשאירים חותם לכל החיים. איציק, אנחנו רוצים לומר לך תודה ענקית תודה מעומק הלב. מהיום הראשון שהגעת למכבי חיפה כמנהל המקצועי, ובהמשך כמנכ”ל, האמנת בליסאב, ראית בו את מה שאולי אחרים עדיין לא ראו, ונתת לו את ההזדמנות להוכיח את עצמו.

איציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

לימדת אותו המון דברים, אבל מעבר לצד המקצועי, מה שהכי ריגש אותנו היה האדם שאתה. תמיד דיברת בכנות, ביושר ובגובה העיניים, ועמדת בכל מילה שאמרת לנו מהרגע הראשון. בעולם הכדורגל, שבו לא תמיד דברים נאמרים וגם מתקיימים, זו תכונה נדירה ומעוררת הערכה.

אין באמת מילים שיוכלו לתאר את גודל ההערכה, התודה וההוקרה שאנו מרגישים כלפיך. כל מילה שנכתוב תהיה קטנה לעומת מה שאנחנו מרגישים בלב. תודה על האמונה, על הליווי, על הדרך, על האנושיות ועל כל מה שעשית עבור הבן שלי הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית. אנחנו לא נשכח זאת לעולם. מאחלת לך שתמשיך להצליח בכל דרך שתבחר, כי אנשים כמוך הם נכס אמיתי לכל מועדון ולכל אדם שזוכה לעבוד לצידם.

בהערכה, בהוקרה ובתודה ענקית וכמו שאנחנו אומרים לכל בן אדם שמזכיר את השם שלך, ‘איציק עובדיה במילה אחת גבר שבגברים’. נ.ב לא לשכוח יש לך עוד 2 במכבי חיפה, ליאם ודין לטיפולך. דין מחר חותם על הסכם, חייבים תמונה איתך לא יעזור. אוהבים אותך משפחת עיסאת”.