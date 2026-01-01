"אני הולך להילחם על החלום לחזור לטופ העולמי"

אחרי ההדחה של ברזיל מהמונדיאל, כוכב הסלסאו ויניסיוס שיתף לראשונה בתחושותיו והתנצל: "סליחה, היה לנו סגל מספיק חזק כדי לעשות יותר ולא הצלחנו"

בברזיל עוד מעכלים את ההדחה המוקדמת מהמונדיאל. הסלסאו היו מהפייבוריטים להגיע לשלבים המאוחרים ביותר ואף לזכות בגביע הנכסף, אבל סיימו את דרכם כבר בשמינית הגמר נגד נורבגיה, לה הפסידו 2:1. אחרי מספר ימים, כוכב הנבחרת ויניסיוס שבר שתיקה ושיתף לראשונה מאז:

“כמעט ארבע שנים מאוחר יותר, ושוב אני חושב מה לכתוב אחרי תסכול במונדיאל. ראיתי כל כך הרבה אנשים מכל הגילאים שתומכים בי, מחבקים את החלום שלנו, שזה לא יהיה הוגן להישאר בשתיקה, אבל הייתי צריך כמה ימים כדי לחשוב ולעבד את הדברים.

“ללבוש את חולצת הנבחרת הלאומית זו הגאווה הגדולה ביותר של החיים שלי, ולעזוב את גביע העולם כבר בשמינית הגמר זו תחושה שקשה להסביר. אני יודע כמה התכוננתי, כמה התרכזתי, כמה רציתי את זה בשבילכם, בשביל המשפחה שלי.

שחקני נבחרת ברזיל שבורי לב (רויטרס)

“תחושת התסכול היא בלתי נתפסת. היה לנו סגל מספיק חזק כדי לעשות יותר, ולא הצלחנו. אני מבקש סליחה, ואני הולך להילחם על החלום שלנו לחזור לטופ העולמי”.