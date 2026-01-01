לוקה וילדוזה שוב על הרדאר של מכבי תל אביב

חלופה אפשרית ללונדברג במקרה שיעזוב: הצהובים סימנו את הארגנטינאי, ולא בפעם הראשונה, כאשר השחקן ישמח להגיע לת"א. קלע 7.6 נק' בממוצע ביורוליג

מכבי תל אביב השלימה את עסקת ים מדר, ובעוד במועדון מנסים לסגור את עסקת הארכת חוזהו של גבריאל 'איפה' לונדברג, נראה שהם גם נערכים לסיטואציה שבה המשימה לא תצלח ומי שנמצא על הרדאר שלהם הוא הגארד הארגנטינאי לוקה וילדוזה (30, 1.91).

כזכור, כפי שדיווחנו לראשונה על חידוש המגעים עם הגארד הדני ועל כך שהמאורעות האחרונים בהחלט יכולים להשפיע בנושא, כרגע כל האופציות על השולחן ובעקבות כך אצל הדאבליסטית יש כבר כמה חלופות.

שמו של וילדוזה נקשר לצהובים ולא בפעם הראשונה, וממוצעיו של הגארד עמדו העונה על 7.6 נקודות לצד 4.4 אסיסטים ו-1.4 חטיפות ביורוליג במדי וירטוס בולוניה. הגארד שמסוגל לשחק בשתי עמדות הגארד שיחק גם אצל שתי היווניות כאשר עם הירוקים הוא גם זכה ביורוליג בעונת 2023/24 עם פנאתינייקוס ושנה לאחר מכן קבוצתו הודחה בחצי הגמר על ידי מונאקו בפיינל פור שנערך באבו דאבי.

לוקה וילדוזה (IMAGO)

ישמח להגיע לתל אביב

הגארד שמבחינתו ישמח להגיע לתל אביב והיו מגעים עימו החל את הקריירה המקצוענית שלו בקילמס שבבואנוס איירס לאחר מכן חתם בבאסקוניה עימה הוא גם זכה באליפות הליגה הספרדית, לאחר מכן הגיע למילווקי.

לאחר שחזר מה-NBA חתם בכוכב האדום בלגרד במדיה זכה בליגה הסרבית ובגביע הסרבי ומשם עבר ליוון כאשר זכה שנתיים ברציפות בליגה היוונית בעונה הראשונה עם פנאתינייקוס כשגם הניף כזכור את גביע היורוליג, ולאחר מכן עם אולימפיאקוס. וילדוזה יודע לשחק בשני צידי המגרש והעונה הוביל את היורוליג גם בחטיפות למשחק.