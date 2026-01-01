הכדורסל הישראלי מתגייס למען גל רביב

שחקנית הנבחרת עד גיל 20, שמככבת ביורובאסקט, נבחרה למועמדת לתואר ה-MVP של הטורניר: "נראה לכל אירופה מי הכי טובה ביבשת". לינק להצבעה בפנים

נבחרת הנשים עד גיל 20 של ישראל, רושמת קמפיין נהדר עד כה ביורובאסקט, כשעשתה היסטוריה ועלתה לחצי הגמר. השחקנית המצטיינת של הנבחרת היא ללא ספק גל רביב, שקיבלה היום (שישי) עוד גושפאנקה ליכולת שלה, כשנבחרת לאחת מ-24 המועמדות ל-MVP של הטורניר.

רביב נמצאת כרגע בקרב צמוד עם ברלינג הלינסדוטיר האיסלנדית על המקום הראשון, ואיגוד הכדורסל קורא לקהל הישראלי ללכת להצביע לישראלית: “נכנסים ללינק המצורף ומצביעים לגל רביב כ-MVP של אליפות אירופה. מראים לכלל אירופה מי השחקנית הטובה ביבשת!”

הגארדית הישראלית כאמור בטורניר שיא מבחינתה, היא רושמת ממוצעים של 31.0 נקודות, 6.6 אסיסטים ו5.6 ריבאונדים למשחק. בנוסף, במשחק רבע הגמר מול פולין קלעה 37 נק’, עם 7 מ-14 לשלוש, יחד עם 8 ריבאונדים ושישה אסיסטים, כששיחקה את כל 40 הדקות.