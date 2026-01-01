הפתעת העונה שעברה בליגה הלאומית ממשיכה להתחזק

מ.ס קריית ים צירפה את אשלי קופידו, מנבחרת דרום אפריקה. הקיצוני עם שלוש הופעות בנבחרתו במהלכן רשם שער ובישול, וסייע להעפיל למונדיאל האחרון

מ.ס קריית ים הייתה לאחת מהפתעות העונה בליגה הלאומית אשתקד כשהתברגה חזק בפלייאוף העליון, כאשר גם העונה, הקבוצה של מאור סיסו ואלדד שביט מתכוונת לדבר חזק וגבוה בליגה.

הקבוצה מהצפון הודיעה היום (שישי) על צירופו של שחקן הכנף אשלי קופידו, באמצעות סוכנו שי עטאס מסוכנות השחקנים ISCOUT בראשות עידן בן אבו. קופידו, הוא שחקן הסגל המורחב של נבחרת דרום אפריקה במדיה רשם שלוש הופעות והוסיף שער ובישול שסייעו לנבחרתו להעפיל למונדיאל.

בעונה האחרונה הוא שיחק בליגה הדרום אפריקאית הראשונה וכעת הוא מצטרף למועדון בהשאלה לעונה הקרובה. "אני שמח להגיע לאתגר חדש בישראל ולהצטרף לקריית ים. שמעתי המון דברים טובים על המועדון ואני מחכה לעלות לדשא יחד עם הקהל שלנו", אמר לאחר החתימה.

מאור סיסו על הקווים (שחר גרוס)

יו״ר המועדון, ניסים צרפתי, הוסיף: "אנו שמחים ששחקן ברמה הזו מנבחרת דרום אפריקה מגיע לייצג את הקבוצה ואת העיר שלנו, ברוך הבא אשלי". קופידו מצטרף למגן אשרף רבאח ולבלם תומר לנס ממכבי חיפה שהצטרפו.

הבשורה המשמעותית היא הישארותם של כמה מעוגני העונה שעברה ביניהם החלוץ סקו סילה, הבלם תיירי אטונגו, הקשר גלעד אברמוב, שחקן ההתקפה איליה פוטקין, החלוץ יהלי מלכה וכמובן הקפטן ארתור אלייניקוב.