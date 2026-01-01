צפו: חלאילי עבר בהצלחה את הבדיקות באינטר

בדרך לחתימה הרשמית: הישראלי שיצטרף לנראזורי והגיע במטוס פרטי למילאנו עבר בהצלחה את הבדיקות בקבוצת הפאר האיטלקית ויחתום על חוזה ארוך טווח

ענאן חלאילי השלים היום (שישי) בהצלחה את הבדיקות הרפואיות באינטר ועשה צעד משמעותי נוסף בדרך לחתימה הרשמית במדי סגנית אלופת אירופה. שחקן הכנף הישראלי הגיע למילאנו לאחר שהמריא מבלגיה במטוס פרטי, וכעת נותרו רק השלמת המסמכים וההכרזה הרשמית של המועדון.

לאחר שסיים את סדרת הבדיקות, חלאילי תועד כשהוא יוצא מהמתחם הרפואי של אינטר, כשהחתימה על חוזהו החדש כבר נמצאת במרחק נגיעה. צפו בחלאילי לאחר הבדיקות הרפואיות במילאנו.

חלאילי יוצא מהבדיקות הרפואיות באינטר

נרכש תמורת סכום שיא

כזכור, אינטר ואוניון סן ז'ילואז הגיעו לסיכום על העברתו של הישראלי תמורת כ-23.5 מיליון אירו. חלאילי צפוי לחתום על חוזה לחמש שנים ולהשתכר למעלה משני מיליון אירו לעונה, במה שתהפוך לאחת העסקאות הגדולות בתולדות הכדורגל הישראלי.

גם במכבי חיפה עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, שכן עם השלמת העסקה הירוקים צפויים לקבל כ-2.55 מיליון אירו במסגרת אחוזי המכירה. בנוסף, מחלקת הנוער של נווה יוסף, שבה שיחק חלאילי בעבר, צפויה לקבל כ-200 אלף שקל כדמי סולידריות.

באיטליה ממשיכים להביע התלהבות מהגעתו הצפויה של הישראלי. ב"קוריירה דלו ספורט" נכתב כי חלאילי יהיה הישראלי הראשון בתולדות אינטר, כשבמועדון מאמינים כי הוא עשוי להפוך במהרה לשחקן משמעותי ואף להתמודד על מקום בהרכב כבר בעונתו הראשונה.