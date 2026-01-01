כך יוכלו אוהדים חמושים להגיע למשחקי הכדורגל

בעקבות פניות של חיילים ואנשי מילואים: מנהלת הליגות, המשטרה והמשרד לביטחון לאומי השיקו סקר מיוחד לבחינת הפקדת כלי ירייה מחוץ לאצטדיונים

המשרד לביטחון לאומי, מנהלת הליגות בכדורגל והמשטרה מנסים למצוא פתרון לאחת הבעיות הבוערות ביותר של האוהדים המשרתים בכוחות הביטחון. בעקבות פניות רבות של חיילים, אנשי מילואים ואנשי כוחות הביטחון במהלך העונה החולפת, שנתקלו בקושי להגיע למגרשים בשל נשיאת נשק אישי, המשרד לביטחון לאומי יוצא במהלך רשמי ופרסם סקר מיוחד במטרה לאתר פתרון לאוהדי הכדורגל החמושים.

מנהלת הליגות, שקיבלה פניות רבות מהלוחמים שרק רצו לחזור לסוף שבוע מהחזית ולראות את קבוצתם האהובה, פנתה למשטרה כדי למצוא מתווה שיאפשר להם להגיע למגרשים בראש שקט. בעקבות הפנייה, הנושא עבר לטיפול הדרגים המקצועיים במשרד לביטחון לאומי.

המטרה: הגעה חמושים, אך ללא כניסה עם הנשק למגרש

אמנון צלה, ראש תחום הדרכה וכשירות בחטיבת הדרכה במשרד לביטחון לאומי, שיגר מסמך רשמי לקבוצות הכדורגל בליגת העל ובו הסביר את הרקע למהלך החשוב.

"בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי, האגף לרישוי כלי ירייה בשיתוף משטרת ישראל מבקש לאתר פתרונות שיאפשרו לאוהדי כדורגל להגיע אל משחקי הכדורגל בליגת העל כשהם חמושים, אולם ללא כניסה עם כלי הירייה אל תחום המשחק", כתב צלה בפנייתו והוסיף: "מצורף סקר שמטרתו בדיקת הצורך באיתור הפתרון וישימות הפתרון בעיני אוהדי הכדורגל אליהם הוא מכוון".

השאלות בסקר המלא

במסגרת הסקר שהופץ, האוהדים מתבקשים לענות על מספר שאלות מפתח שיקבעו כיצד ייראה המתווה הסופי.

בין השאלות שנשאלו האוהדים:

- האם אתה נושא רישיון נשק?

- האם אתה נוהג לשאת את הנשק באופן קבוע?

כמו כן, נבחנות שתי שאלות לוגיסטיות קריטיות:

- "האם תהיה מעוניין להשתמש בשירות זה במידה והפקדת הנשק (בתשלום) תהיה בטווח של 3–5 ק"מ מהאצטדיון?"

- "האם תהיה מעוניין להשתמש בשירות זה בהנחה שתידרש להגיע מוקדם יותר לצורך הפקדת הנשק?".

בהתאם לתשובות שיחזרו מהקהל הרחב, יוחלט במשרד לביטחון לאומי ובמשטרה כיצד לקדם את הפרויקט לטובת האוהדים שמגנים על המדינה.