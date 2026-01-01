בטירוף: הפועל ת"א הודיעה על שבירת שיא המנויים

האוהדים באדום מצביעים ברגליים כשנמכרו כ-15 אלף מנויים, במועדון מקווים למכור עוד 3,000 עם פתיחת המכירה לקהל הרחב. אחרי שנפצע, למקין סובל מנקע

הפועל תל אביב כבר יכולה לסמן הישג מרשים מחוץ למגרש. במועדון הודיעו כי נשבר שיא המנויים, כאשר עד כה נמכרו כ-15 אלף מנויים לעונת 2026/27, יומיים בלבד לפני פתיחת המכירה לקהל הרחב. במועדון מאמינים כי הביקוש הגבוה יימשך ומקווים למכור עוד כ-3,000 מנויים, מה שיקרב את הקבוצה לנתון שיא לקראת פתיחת העונה בליגת העל.

התמיכה האדירה של האוהדים מגיעה לאחר העונה המוצלחת שעברה הקבוצה, שבסיומה חזרה לליגת העל והצליחה להחזיר את ההתלהבות בקרב הקהל האדום. בהפועל רואים בקצב המכירות הוכחה נוספת לחיבור המחודש בין המועדון לאוהדיו ולציפיות הגבוהות לקראת העונה הקרובה.

למקין בספק למשחק מול לודוגורץ בקונפרנס ליג

במקביל, במחנה האימונים בסלובקיה התקבלה גם בשורה מעודדת בכל הנוגע לקשר עמית למקין. בדיקת ה-MRI שעבר העלתה כי הוא סובל מנקע בקרסול ולא מקרע ברצועות, כפי שחששו תחילה.

עמית למקין. לא סובל מקרע ברצועות (חגי מיכאלי)

למרות ההקלה, למקין לא צפוי לקחת חלק במשחקי האימון שנותרו למחנה האימונים, ובשלב זה הוא עדיין מוגדר בספק למשחק הראשון מול לודוגורץ במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. בצוות המקצועי ימשיכו לעקוב אחר קצב ההחלמה שלו בתקווה שיוכל לעמוד לרשותו של אליניב ברדה בזמן.