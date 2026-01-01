ירושלים קרובה להחתים סנטר סרבי בגובה 2.14 מטר

אוברדוביץ' השפיע: בסרביה מדווחים שהאדומים הגישו לדושאן מילטיץ' את ההצעה הגבוהה ביותר מבין המתעניינות ושהושג סיכום עקרוני. שיחק בעבר בלבנון

על פי דיווח של ‘מרידיאן’ הסרבי, הפועל ירושלים קרובה להשלים את החתמתו של הסנטר הסרבי דושאן מילטיץ' (28, 2.14 מ'). על פי הדיווח, האדומים כבר הגישו לשחקן את ההצעה הגבוהה ביותר מבין כל המתעניינות, ובין הצדדים אף הושגה הסכמה עקרונית.

מילטיץ' מגיע לאחר עונה מצוינת במדי קלוז' הרומנית, במהלכה היה אחד השחקנים הבולטים ביורוקאפ. הוא דורג בין עשרת השחקנים המובילים במדד היעילות במפעל והיה הריבאונדר הרביעי בטיבו, כשסייע לקבוצתו להעפיל לרבע גמר היורוקאפ ולזכות באליפות רומניה.

עונה מצוינת והצעה גבוהה מירושלים

הסנטר, ששיחק בעבר בפרטיזן בלגרד ונחשב למועמד לסגל נבחרת סרביה לקראת חלון הנבחרות בחודש נובמבר, העמיד ביורוקאפ ממוצעים של 12.6 נקודות, 7.6 ריבאונדים, 2.3 אסיסטים, 1.2 חטיפות ו-1.2 חסימות למשחק. היכולת המרשימה שלו אף הובילה במהלך העונה לשמועות על אפשרות שיחזור לפרטיזן.

לאחר שסיים את העונה ברומניה, עבר מילטיץ' לתקופה קצרה ללבנון, שם חיזק את אל ריאד במהלך הפלייאוף, בעיקר בזכות הצעה כספית גבוהה שקיבל.

על פי הדיווח, קלוז' הייתה מעוניינת להשאיר את השחקן גם לעונה הבאה, אך מספר קבוצות נוספות באירופה, כולל קבוצה ספרדית מהיורוליג, הביעו בו עניין. למרות זאת, בירושלים מאמינים כי יצליחו להשלים את העסקה, כאשר המאמן סשה אוברדוביץ' רואה במילטיץ' חיזוק משמעותי במאבק של הקבוצה על זכייה ביורוקאפ והעפלה ליורוליג. לפי הדיווח, ההצעה של הפועל ירושלים עלתה על כל ההצעות המתחרות, והצדדים כבר הגיעו להבנות עקרוניות לקראת חתימה.