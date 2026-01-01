הפועל ירושלים הודיעה על החתמת דבונטה קאקוק

חיזוק לקבוצה מהבירה, שהחתימה את הפורוורד/סנטר האמריקאי (29, 2.03 מטר) לשנתיים, עם רזומה ב-NBA. סשה אוברדוביץ': "מביא איתו אתלטיות ואנרגיה"

הפועל ירושלים הודיעה היום (שישי) על צירופו של הפורוורד/סנטר האמריקאי דבונטה קאקוק (29, 2.03 מטר), שחתם על חוזה לשתי עונות, עד לסיום עונת 2027/28. קאקוק מגיע לבירה עם רזומה מרשים הכולל הופעות ב-NBA ובאירופה. הוא היה חלק מסגל האליפות של לוס אנג'לס לייקרס ב-2020, שיחק בהמשך גם בסן אנטוניו ספרס, ובהמשך הקריירה האירופית לבש את מדי צסק"א מוסקבה, וירטוס בולוניה ובעונה האחרונה שיחק במורסיה הספרדית.

בעונתו במורסיה בלט כאחד משחקני המפתח של הקבוצה. במסגרת הליגה הספרדית רשם ממוצעים של 11.4 נקודות ו-5.1 ריבאונדים ב-17:33 דקות למשחק, בעוד שביורופקאפ סיפק 12.5 נקודות ו-6.3 ריבאונדים ב-18.5 דקות בממוצע. לאורך העונה הפגין אתלטיות גבוהה, נוכחות משמעותית מתחת לסלים ויכולת מרשימה במיוחד במאבקי הריבאונד, בעיקר בצד ההתקפי.

דבונטה קאקוק: "אני נרגש להצטרף להפועל ירושלים. אני מחויב לתת את כל כולי כדי שנעמוד ביעדים השאפתניים שהצבנו לעצמנו. אני כבר לא יכול לחכות לפגוש את האוהדים המדהימים שלנו ולהתחיל את המסע שלנו יחד. יאללה הפועל!"

מאמן הקבוצה, סשה אוברדוביץ': "דבונטה הוא שחקן עם ניסיון עשיר, שמביא איתו אתלטיות, אנרגיה, קשיחות ופיזיות ברמה גבוהה. הוא שחקן שנלחם על כל כדור, משחק עם הרבה אינטנסיביות ויכול לתרום בשני צדי המגרש. אנחנו שמחים מאוד שהוא מצטרף, ובטוחים שהוא יוסיף לנו הרבה ויעזור לנו לעמוד במטרות הגבוהות שהצבנו לעצמנו".