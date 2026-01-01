'סורי רודי': המהפך בתדמית של מאמן בלגיה

ארבע דקות בלבד הפרידו בין הדחה משפילה לסנגל לניצחון עצום, ומאז מעל 10,000 אוהדים מקומיים הביעו את התנצלותם בפני המאמן באתר חדש שהוקם לכבודו

המונדיאל סיפק לנו עד כה, כשנותרו עוד שבעה משחקים עד לסיומו, לא מעט רגעים אייקוניים ואירועים דרמטיים וגדולים, כשאחד הבולטים שבהם היה המשחק בין בלגיה לסנגל, בו השדים האדומים היו בפיגור 2:0 בדקה ה-85, אבל הצליחו להשוות ובניסיון האחרון של ההארכה להפוך ל-2:3 באחד הקאמבקים הגדולים אי פעם בתולדות גביע העולם.

למעשה, למשחק הזה היו השלכות גדולות יותר, בעיקר עבור המאמן הצרפתי של בלגיה, רודי גארסיה, שההתמודדות הזו הייתה קרובה לשלוח אותו הביתה. כמה קרובה? ארבע דקות בלבד הפרידו בין סיום תפקידו מוקדם מהצפוי להמשך דרכו בנבחרת.

החילוף הכפול בו הוציא את אגדת הבלגים קווין דה בריינה ואת הפנים החדשות של הדור הנוכחי, ז’רמי דוקו, בדקה ה-56 כשבלגיה בפיגור 2:0, הובילו לביקורות רבות כלפיו כשברחבי המדינה כבר קראו לזה כ”שירת ברבור מביכה”, אלא שמאז, חניכיו מצאו את הרשת לא פחות משבע פעמים במשחק וחצי, והשדים האדומים הפכו ברגע לנבחרת מסוכנת בהגנה ובהתקפה.

יורי טילמנס חוגג עם שחקני בלגיה. רגע מכונן במדי הנבחרת (רויטרס)

התגובות לבחירות הלא פופולריות של גארסיה הגיעו גם מהצוות שאיתו, כשאחד מהם אף הגיב: “לפעמים גם אנחנו מגיבים ושואלים ‘מה לעזאזל הוא עושה?’ אף אחד לא יודע מה יהיה הצעד הבא שלו”. אך למרות זאת, זה עובד. ‘דור הזהב’ שכלל את וינסנט קומפאני, אדן הזאר וגם שלושה מנציגי הנבחרת הנוכחית: דה בריינה, רומלו לוקאקו וטיבו קורטואה, מקבל חיזוק משחקנים פחות מוכרים שמתעלים ברמתם כדוגמת הבלם ברנדון מכלה בן ה-33 והחלוץ שארל דה קטלארה.

“אנחנו משחקים בענף חדש, זה מימד חדש עבור המאמנים”

גארסיה לא היה פופולרי במיוחד אצל האוהדים הבלגים, אך מאז המשחק נגד סנגל, הכל השתנה ומספר אנשים במדינה החליטו להקים את אתר בשם ‘סורי רודי’, אתר בו הם יכולים להתנצל בפני המאמן, כשעד היום, ערב המשחק מול ספרד ברבע הגמר (שישי, 22:00), כבר מעל 10,000 אנשים ביקשו את סליחתו באתר.

האתר שנפתח לבקשת הסליחה מרודי גארסיה (IMAGO)

“מנצחים משחקים בשני חלקים”, אמר גארסיה. “יש את אלו שפותחים את המשחק ויש כאלו שמסיימים אותו. מאז שהכדורגל מאפשר חמישה חילופים, אנחנו משחקים בענף חדש. זה מימד חדש עבור המאמנים”, המשיך. החילופים הללו הוכיחו שאסור להספיד את בלגיה של גארסיה, גם אם נותרו פחות מחמש דקות על השעון. מול הלה רוחה, הם ינסו להוכיח זאת פעם נוספת.