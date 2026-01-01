טל נתן אחרי ההישג האדיר: מדליה זו לא מילה גסה

מאמן נבחרת העתודה אחרי העלייה לחצי גמר אליפות אירופה: "כל ניצחון דוחף ומרים יותר את כדורסל הנשים". זילברשלג: "כל אחת נתנה את הלב, רק התחלנו"

נבחרת העתודה נשים של ישראל רשמה הישג היסטורי כשהעפילה לראשונה בתולדותיה לחצי גמר אליפות אירופה, לאחר ניצחון דרמטי 79:80 על פולין. גל רביב הובילה את הנבחרת עם הופעה אדירה של 37 נקודות ושבע שלשות, וכעת החבורה של טל נתן רחוקה שני ניצחונות בלבד ממדליה אירופית, כשבחצי הגמר תפגוש את המנצחת בין בלגיה לקרואטיה.

ישראל פתחה את המשחק בצורה נהדרת, כשגל רביב קלעה חמש שלשות ו-15 נקודות כבר ברבע הראשון. אלא שפולין השתלטה על המשחק ברבע השני, שלטה בצבע ועלתה ליתרון דו-ספרתי. הנבחרת הישראלית לא נשברה, פתחה את הרבע האחרון עם ריצת 0:8 שכפתה שוויון, ובדקות ההכרעה הייתה זו שוב רביב שלקחה אחריות, כשגם מאיה אלמליח תרמה פעולות הגנתיות מכריעות בדרך לניצחון הגדול.

"מדליה זאת לא מילה גסה"

מאמן הנבחרת, טל נתן, התרגש בסיום ולא הסתיר את השאיפות להמשך הטורניר: "לפעמים חלומות מתגשמים, והיום הגשמנו חלום. אני מאמין שדברים טובים קורים לאנשים טובים, לצוות מאוחד ולשחקניות נהדרות שעבורן השמיים הם הגבול. יש לנו עוד יומיים ארוכים ועוד שני משחקים בכדי ללכת עד הסוף. מדליה זאת לא מילה גסה, ואנחנו מכוונים לניצחון נוסף, זאת המטרה שלנו".

נבחרת ישראל עד גיל 20 בטירוף (FIBA)

נתן המשיך: "עברנו דרך ארוכה והשחקניות עוברות מסע נפלא. כל ניצחון דוחף ומרים עוד יותר את כדורסל הנשים. אני חוזר שוב שצניעות היא המילה היחידה שמאפיינת את השחקניות שלנו. אנחנו חייבים לשפר עוד דברים בכדי להתקדם, עדיין לא סיימנו את העבודה. אנחנו מחכים ליריבות הבאות בראש מורם. אל אל ישראל".

המאמן הוסיף: “כל הכבוד לשחקניות ולצוות שלי, מגיע לכולם ואני גאה בהם. אנחנו ממשיכים למשחק הבא, אנחנו רעבים מאוד. נעשה את כל ההתאמות למשחק הבא ונגיע מוכנים לכל תרחיש. כל הגדולות של אירופה מעריכות את השחקניות שלנו ואת הנבחרת הכי נהדרת שיש לישראל. אני מתרגש ברמות ורוצה להגיד תודה לכל אוהביי וחבריי. תודה שאתם נותנים לי את הזכות להיות מאמן נבחרת ישראל עד גיל 20. אנחנו ממשיכים קדימה למשחק הבא ורוצים הכל עד הסוף”.

“האמנו לאורך כל הדרך שהמשחק הזה שלנו”

גם שחקנית הנבחרת, מאיה זילברשלג, התייחסה להישג המדהים: “אני שמחה ממש על הניצחון וההישג ההיסטורי שהצלחנו להשיג, אני גאה בנו ברמות, אני חושבת שכל אחת נתנה את הלב והנשמה במשחק הזה ועשתה מה שצריך כדי לנצח.

מאיה זילברשלג (FIBA)

“התחלנו את הרבע האחרון והאמנו לאורך כל הדרך שהמשחק הזה שלנו, ידענו שלא משנה מה, לא נשאיר כלום על המגרש ונטרוף את זה, נעשה הכל כדי לנצח וככה התחלנו את הרבע האחרון, רצינו לנצח את זה כל כך ואני שמחה שבאמת הצלחנו להשיג את זה. אני שמחה על ההישג המטורף הזה ומאחלת לנו שרק נמשיך ככה. רק התחלנו”.

כוכבת הנבחרת, גל רביב הצטרפה: “נתנו את הלב והנשמה. נכון שזה הישג היסטורי, אבל אנחנו רוצות ומקוות להמשיך לנצח. זו חבורה של בנות לוחמות, עם אנרגיות טובות, כולנו מחוברות למטרה אחת, משמח מאוד שיש לנו רגעי שמחה לתת למדינה שלנו ואנחנו מקוות שנמשיך ככה עד הסוף. אנחנו עובדות פה מאוד קשה, כל יום משחק, וידאו, שיחות, אנחנו נעשה הכל כדי שנעמוד בציפיות של עצמנו ואנחנו מכוונות גבוה ורוצות עוד היסטוריה מחר, אל אל".