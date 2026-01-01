רשמית: בלייקני האריך חוזה בהפועל ת"א עד 2029

השחקן שהגיע ב-2024 והיה שותף לזכייה ביורוקאפ ימשיך בקבוצה בשנים הקרובות, איטודיס: "הוא חלק מהמסע ועזר לקבוצה לצמוח, חולקים את אותם הערכים"

הפועל תל אביב הודיעה היום (שישי) על הארכת חוזהו של שחקן הקבוצה אנטוניו בלייקני עד לסיום עונת 2028/29. בלייקני הגיע למועדון באוקטובר 2024 והיה חלק מהזכייה ביורוקאפ, כמו גם מעונת הבכורה ביורוליג בעונה החולפת וההגעה לפלייאוף של הליגה הבכיר באירופה, מה שיסדר להפועל עונה נוספת במפעל.

בעונה החולפת ביורוליג בלייקני שיחק 41 משחקים ביורוליג, בהם העמיד ממוצעים של 13.2 נק', 2.3 ריב', 1.0 אס', 53.8% לשתיים ו-40% לשלוש. בליגת ווינר סל האמריקאי שיחק 13 משחקים בעונה הסדירה, בהם רשם 12.9 נק', 2.9 ריב', 1.8 אס', 37.7% לשתיים ו-41.2% לשלוש

אנטוניו בלייקני: "אני מתרגש מאוד לחתום ולהמשיך כאן בשנה הבאה וכמובן שאני מוכן לשחק. יש לנו עוד מסע ארוך כאן, אני חתום לעוד שלוש עונות ובתקווה עוד שנים רבות לאחר מכן. נפלנו בכמה מטרות בשנה שעברה וכעת שכולם יחזרו והשלד נשאר אנחנו ננסה שהכל יקרה בעונה הקרובה. יאללה הפועל".

המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס: "אנחנו ממשיכים לבנות את התוכנית שלנו על בסיס המשכיות. בלייקני איתנו כבר שנתיים והוא תמיד העלה את הרמה כשזה היה הכי חשוב. הוא אחד הקלעים הטובים ביורוליג ועשה שיפור עצום בהמון אספקטים של המשחק. אנחנו שמחים שהוא ממשיך איתנו על מנת לנצח כולנו ביחד".

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס: "בלייקני חלק מהמסע ועזר לקבוצה הזו לצמוח, הוא יכול לשדרג את עצמו עוד, ועדיין הוא הוכיח שהוא אחד האנשים שעובדים קשה, שאוהבים את המשחק. אנחנו חולקים את אותם ערכים בחלק הזה, ואנחנו מצפים ממנו בעבודה הקשה הזו לעזור לנו להשיג את המטרות שלנו".