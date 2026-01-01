דולגופיאט זכה בזהב באליפות ישראל ובמכביה

המתעמל סיים במקום הראשון בתחרות שהתקיימה במסגרת שבוע אליפויות ישראל בענפי ההתעמלות והוכתר לאלוף הארצי. רון שניר וליובימוב השלימו את הפודיום

ארטיום דולגופיאט זכה בתואר אלוף ישראל במסגרת שבוע אליפויות ישראל בענפי ההתעמלות שנערך גם היום (שישי) בירושלים, ובו הוכתרו אלופי ישראל ואלופי המכביה לשנת 2026 בענף התעמלות המכשירים לגברים.

במדליית הזהב באליפות ישראל ובמדליית הזהב במכביה זכה ארטיום דולגופיאט עם סך של 76.334 נקודות בקרב רב. המתעמל המעוטר ממכבי תל אביב קיבל 14.467 נקודות על תרגיל הקרקע החזק שלו, 11.000 בסוס הסמוכות, 11.900 בטבעות, 13.800 בקפיצות, 12.700 במקבילים ו-12.467 במתח.

מי שהוכתר לסגן אלוף ישראל הוא רון שניר עם 73.100 נקודות ובמקום השלישי סיים איליה ליובימוב עם 72.066 נקודות.