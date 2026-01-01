האקס פקטור של בלגיה: לוקאקו מוכן לרבע הגמר

החלוץ בן ה-33 חווה עונה מורכבת באיטליה, אך במונדיאל הוא מעורב בשער בכל 50 דקות כמחליף. ב-22:00 הוא ינסה לפרוץ את ההגנה הספרדית בהתמודדות

לקראת רבע גמר המונדיאל מול ספרד, נבחרת בלגיה תולה תקוות דווקא בשחקן הספסל הבכיר שלה, רומלו לוקאקו. החלוץ בן ה-33 הגיע לטורניר לאחר עונה מאתגרת, וקיבל מהמאמן רודי גרסיה תפקיד חדש של חילוף מנצח. לוקאקו קיבל את מעמדו החדש בהשלמה מלאה והודה: "אחרי עונה כזו, זה יהיה פשוט אבסורד לפתוח בכל משחק".

ההחלטה של גרסיה התבררה כהברקה אדירה, ולוקאקו הפך לנשק הקטלני ביותר של הבלגים. הסטטיסטיקה שלו יוצאת דופן: הוא כבש כבר שלושה שערים כולל בקאמבק מול סנגל, מעורב בשער כל 50 דקות בממוצע, והפך לראשון שכובש בארבעה משחקי מונדיאל כמחליף. הוא מנצל בצורה מושלמת את העייפות של הגנות היריב במחצית השנייה.

מעבר ליכולת הכיבוש המרשימה, לוקאקו לקח על עצמו תפקיד מנהיגותי בולט בחדר ההלבשה הצעיר והמתחדש של הנבחרת. בסגל שמתאפיין בגיוון תרבותי ולשוני נרחב, החלוץ, שדובר לא פחות משש שפות באופן שוטף, מתפקד כגורם מגשר קריטי בין השחקנים והצוות אימון. הוא מכוון את הדור החדש של הבלגים ומהווה עבורם דמות מובילה ותומכת.

שחקני בלגיה חוגגים (רויטרס)

לקראת המפגש הקריטי מול ספרד, שטרם ספגה אפילו שער אחד בטורניר, לוקאקו מבין היטב את גודל האתגר. "נצטרך לשחק את המשחק המושלם כדי לעבור", אמר החלוץ, שנזכר באווירה הדומה מרבע הגמר מול ברזיל ב-2018. עם זאת, הוא הדגיש כי הנבחרת הנוכחית מלאה בביטחון עצמי, מוכנה טקטית, ויש לה את הכלים לעשות לספרדים חיים קשים.

בזמן שלוקאקו מתרכז בהצלחת הנבחרת הלאומית ומצהיר שירצה להמשיך בה גם בעתיד, קבוצתו נאפולי עוקבת מקרוב. המועדון האיטלקי מעוניין למכור את החלוץ הקיץ כדי לקצץ את משכורת העתק שלו, שעומדת על 8.5 מיליון יורו לעונה. באיטליה מקווים שהיכולת המצוינת שהוא מציג במונדיאל תמשוך קונים פוטנציאליים ותסייע להשלים את עזיבתו.