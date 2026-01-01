מביך או גאוני? נתוני הריצה של מסי במונדיאל

הפרעוש שולט בטורניר כמעט מבלי לרוץ: הארגנטינאי גמע 35.87 קילומטרים בלבד, 6.88 למשחק, מתוכם 4.41 בהליכה. נתון הספרינטים: לאורך 631 מטרים בלבד

זה נשמע כמעט בלתי נתפס, אבל אחד השחקנים הטובים ביותר במונדיאל 2026 הוא גם השחקן שרץ הכי מעט, הולך הכי הרבה ומשתמש הכי פחות בפיזיות, מהירות או סיבולת. הכישרון הטהור של ליאו מסי פשוט מתעלה על הכל, וכשהוא מחזיק בציון הסטטיסטי הגבוה ביותר בטורניר (8.7), הוא עושה זאת במינימום מאמץ פיזי.

המספרים פשוט מדהימים: בחמשת המשחקים שלו בטורניר, מסי כיסה מרחק כולל של 35.87 קילומטרים - ממוצע של 6.88 קילומטרים בלבד למשחק (כאשר באחד המשחקים אף לא השלים 90 דקות). הנתון המטורף ביותר מראה שמתוך המרחק הזה, מסי העביר 4.41 קילומטרים בהליכה, מה שמציב אותו במקום הראשון במונדיאל בקטגוריית "המהלכים".

במשחק הנעילה הדרמטי מול מצרים הוא רשם את מרחק הריצה הגבוה ביותר שלו (8.28 ק"מ) ובמחזור הפתיחה מול אוסטריה הגיע ל-7.90 ק"מ - מספרים נמוכים בצורה קיצונית עבור שחקן שדה, ובטח עבור השחקן המשפיע ביותר על המגרש. גם כמות הספרינטים שלו היא מהנמוכות בטורניר (23 בממוצע למשחק), כאשר לאורך כל המונדיאל הוא רץ במהירות גבוהה מרחק זעום של 631 מטרים בלבד.

ליונל מסי מוקף בשחקנים מצרים (רויטרס)

“אני יודע שהחברים לקבוצה שלי עושים את זה מהלב”

בסיום הניצחון על מצרים, מסי לא התבייש להחמיא לחבריו לנבחרת בדיבור ישיר והודה להם על העבודה השחורה שהם עושים עבורו: "בזכות החברים שלי לקבוצה אני על המגרש, אני יודע שהם עושים הקרבה יוצאת דופן, שהם נותנים את הכל ומגרדים את טיפת הזיעה האחרונה ברגעים שבהם אני רץ פחות. אני יודע שהם עושים את זה מהלב וזה בא להם בטבעיות, כי זה מה שהם מרגישים בפנים".

החלק המדהים באמת הוא שלמרות שהוא בקושי תורם למשחק ההגנה, מבחינה התקפית מסי פשוט מפרק את הטורניר. הוא מוביל בכל פרמטר אפשרי: כבש הכי הרבה שערים מחוץ לרחבה, הכי הרבה כדורים חופשיים, מחזיק בנתון ה-xG (שערים צפויים) הגבוה ביותר למשחק (1.09) ומוביל את טבלת המבקיעים עם 8 שערים בטורניר (ממוצע מטורף של 1.5 שערים למשחק).