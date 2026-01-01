הסיבה להיעדרותו של אבא של לאמין ימאל מהמונדיאל

מוניר נסראווי לא המריא לטורניר בארצות הברית בשל בעיה רפואית ממנה הוא סובל במשך שנים, אפילפסיה: "הייתי נותן את כל הכסף שיש לי רק כדי להבריא"

נבחרת ספרד תתמודד הערב (שישי, 22:00) מול בלגיה ברבע גמר מונדיאל 2026, כשהמנצחת תעפיל לחצי הגמר ותתקרב צעד נוסף אל הגמר הגדול ב-19 ביולי. כמו בכל משחקי הנבחרת בטורניר, בני משפחותיהם של השחקנים מלווים אותם מהיציעים, אך במקרה של לאמין ימאל בלטה במיוחד דמות אחת שנעדרה לאורך כל המונדיאל, אביו, מוניר נסראווי.

אמו של הכוכב הצעיר, שילה אבאנה, בת זוגו אינס גרסיה ואחיו קיינה הגיעו לארצות הברית כדי לתמוך בו במהלך הטורניר, אולם אביו, שמלווה אותו בדרך כלל במשחקיו, נותר בבית. כעת מתבררת הסיבה לכך.

על פי מקורבים למשפחה, נסראווי לא המריא לארצות הברית בשל בעיה רפואית ממנה הוא סובל במשך שנים, אפילפסיה. האב אף התייחס לכך בעצמו בשיחה עם בעל מסעדה מהעיר מטארו, שבה הוא מתגורר: "אני לא יודע אם אצליח להגיע לשם, בגלל בעיית האפילפסיה שלי", אמר כשנשאל האם יטוס כדי לעודד את בנו במונדיאל.

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"הייתי נותן את כל הכסף שלי כדי להחלים"

אותו מכר סיפר כי נסראווי מדבר לא פעם על רצונו להתגבר על המחלה, ואף ציטט משפט שהוא שומע ממנו לעיתים קרובות: "הייתי נותן את כל הכסף שיש לי רק כדי להבריא". אפילפסיה היא הפרעה נוירולוגית המשפיעה על הפעילות החשמלית במוח ועלולה לגרום להתקפים בדרגות חומרה שונות. בניגוד למה שרבים חושבים, המחלה אינה מתבטאת רק בפרכוסים, אלא גם באובדן הכרה זמני, תנועות בלתי רצוניות, נוקשות שרירים, בלבול ושינויים בתפיסה.

לדברי אותו מכר, המחלה השפיעה באופן משמעותי גם על שגרת חייו של אביו של כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד. "בגלל האפילפסיה הוא כבר לא יכול לעבוד, וכמעט שאינו יכול אפילו לנהוג", סיפר.

למרות היעדרותו מהמגרשים בארצות הברית, בני משפחתו האחרים של ימאל נמצאים לצדו לאורך הטורניר, בעוד הכוכב הצעיר ינסה להוביל את ספרד לניצחון על בלגיה ולהמשיך את המסע לעבר זכייה אפשרית בגביע העולם. עבור מוניר נסראווי, שלא זכה ללוות את בנו מקרוב ברגעים הגדולים של הקריירה, התקווה הגדולה ביותר נותרה אחת, להתגבר על המחלה שמונעת ממנו להיות ביציעים לצד משפחתו.