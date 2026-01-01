"הפרויקט לא עבד": מונאקו תנסה להיפטר מפוגבה

לאחר ששיחק 115 דקות בלבד בעונה שעברה, הקשר הצרפתי שוב צפוי לחפש דרך חדשה לאחר שמנהל הקבוצה הודה: ״הוא יכול לעזוב, כשהתחלנו היו ציפיות שונות״

עתידו של פול פוגבה במונאקו לא נראה מבטיח. שנה בלבד לאחר שהמועדון צירף את הקשר הצרפתי בתקווה שיחזור לקדמת הבמה, המנהל של הקבוצה, טיאגו סקורו, הודה כי המועדון פתוח למכירתו כבר בקיץ הנוכחי.

"הוא יכול לעזוב, הפרויקט איתו לא עבד", אמר סקורו במסיבת עיתונאים. "זה נושא מורכב, כי יש לנו הרבה כבוד אליו. כשהוא הגיע הוא היה חיובי מאוד ועזר לשחקנים הצעירים, אבל בפועל הפרויקט לא הצליח בעונה שעברה. כשהתחלנו, הציפיות היו שונות".

115 דקות בלבד

פוגבה, שסבל מפציעות בשריר התאומים ובירך במהלך העונה, רשם בסך הכול 115 דקות משחק ולא הצליח לחזור לכושר שאפיין אותו בשיאו.

פול פוגבה באימון מונאקו, החיבור לא צלח (IMAGO)

סקורו הדגיש כי במועדון עדיין מתייחסים אליו בהערכה: "אנחנו צריכים להיות הוגנים כלפיו. נעקוב אחרי ההכנה שלו מדי שבוע, אחרי ההתקדמות הפיזית והמקצועית שלו, ואז המאמן פיליפה לואיס יחליט אם הוא יקבל דקות משחק. יש לנו את כל הקיץ להבין באיזו רמה פול יהיה".

צפוי לעזוב כבר הקיץ

לקשר חוזה עד סיום העונה הבאה, אך לפי הדיווח מונאקו נדרשה על ידי ועדת הפיקוח של הליגה הצרפתית להפחית את שכרו, ולכן החליטה להציב אותו ברשימת ההעברות.

בשלב זה לא ברור היכן ימשיך הקשר בן ה-33 את הקריירה. לפני שהצטרף למונאקו הוא זכה להתעניינות מערב הסעודית, וכעת מוזכרת גם אפשרות למעבר ל-MLS בארצות הברית, שם משחקים כיום חבריו לשעבר לנבחרת צרפת, אנטואן גריזמן והוגו לוריס.