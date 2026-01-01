הגיע הזמן להיפרד מהפנדלים עם טכניקת ה"עצירה"

הנתונים שמדאיגים את כוכבי המונדיאל: מתוך 26 פנדלים שנבעטו עם ריצת עצירה, 11 לא הסתיימו בשער, לעומת שיעור הצלחה גבוה יותר לפנדלים ה"רגילים"

החמצת הפנדל של קיליאן אמבפה מול מרוקו ברבע גמר מונדיאל 2026 הציפה מחדש את אחת הסוגיות הבולטות של הטורניר, האם טכניקת ה"עצירה" בריצה לפני הבעיטה כבר איבדה את היתרון שלה? יותר ויותר שוערים מצליחים להתמודד עם השיטה, והמספרים מהמונדיאל מצביעים על כך שהגיע הזמן לחשב מסלול מחדש.

אמבפה, שהחמיץ פנדל שנעצר על ידי יאסין בונו במחצית הראשונה, הצליח לכפר על כך בהמשך עם שער נהדר בבעיטה מסובבת מחוץ לרחבה, לפני שאוסמן דמבלה קבע 0:2 ושלח את צרפת לחצי הגמר. למרות הסיום המוצלח, ההחמצה של הכוכב הצרפתי הפכה לעוד דוגמה למגמה בולטת בטורניר.

חוקי פיפ"א אמנם מתירים לעצור או להטעות במהלך הריצה לפנדל, כל עוד העצירה אינה מתבצעת ממש לפני הבעיטה, אך נראה כי השוערים כבר למדו להתמודד עם השיטה. זו אינה המצאה חדשה, גם פלה, הוגו סאנצ'ס וג'ון אולדרידג' השתמשו בה בעבר, אולם במונדיאל הנוכחי היא כבר לא מספקת את היתרון שהעניקה בעבר.

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השוערים כבר למדו את הבועטים

אמבפה הצטרף לרשימת כוכבים שהחמיצו פנדלים לאחר ריצה עם עצירה, ובה נמצאים גם ליאו מסי, הארי קיין, ברונו גימראייש ויורגן סטרנד לארסן. קיין אמנם החמיץ תחילה מול קרואטיה, אך לאחר שהפנדל נפסל ונבעט מחדש, הוא בחר לוותר על העצירה בדרך וכבש.

עד כה נבעטו במונדיאל 26 פנדלים עם ריצת עצירה, כולל דו קרב הכרעה, ומתוכם 11 לא הסתיימו בשער. המשמעות היא אחוז הצלחה של 57% בלבד. לשם השוואה, מתוך 35 פנדלים שנבעטו ללא עצירה, 24 נכבשו, אחוז הצלחה של 68%.

מנגד, ישנם גם בועטים שהצליחו עם השיטה, ביניהם כריסטיאנו רונאלדו, ניימאר, מרקו ארנאוטוביץ', ראול חימנס, יואן וויסה, קאי האברץ וגם אמבפה עצמו במשחקים אחרים. למרות זאת, הנתונים מצביעים בבירור על כך שהיתרון שהיה לשיטה בעבר הולך ונעלם.

יאסין בונו עוצר את הפנדל של קיליאן אמבפה (רויטרס)

באופן כללי, מדובר באחד המונדיאלים הגרועים ביותר מבחינת ניצול פנדלים. 30% מהפנדלים שנשרקו במהלך המשחקים הוחמצו, הנתון השני הגרוע ביותר מאז החלו הרישומים ב-1966. כאשר כוללים גם דו קרב פנדלים, שיעור ההחמצות מזנק ל-35%, הנתון הגבוה ביותר בתולדות המונדיאל מאז החל התיעוד.

איאן רייט סבור שהשוערים כבר הדביקו את הפער. "נראה שהשוערים כבר פיצחו את הפנדלים עם העצירה", אמר. גם פט נבין הסביר כי מדובר במרוץ חימוש מתמשך: "כיום הרבה יותר קשה להבקיע פנדל. השוערים גדולים יותר, אתלטיים יותר, ומגיעים מוכנים עם כל הנתונים על הבועטים. אם השוער קופץ לכיוון הנכון, גם בעיטה מצוינת עלולה להיעצר. לכן הבועטים מנסים להטעות אותו עם העצירה, אבל גם לזה כבר יש מענה".

במקרה של אמבפה הייתה גם נסיבה חריגה נוספת. בין שריקת הפנדל לבעיטה עצמה חלפו שלוש דקות ו-12 שניות בעקבות בדיקת VAR ממושכת. העיכוב שבר לחלוטין את שגרת ההכנה של הצרפתי. "זו הייתה פשוט בעיטה רעה", אמר העיתונאי הצרפתי ז'וליאן לורנס. "בונו הוא אולי שוער הפנדלים הטוב בעולם, אבל השגרה חשובה מאוד עבור אמבפה, וההמתנה הארוכה פגעה בו".

יאסין בונו עוצר את הפנדל של קיליאן אמבפה (רויטרס)

גם רוי קין מתח ביקורת על ההשתהות: "לא הוגן ששחקן צריך להמתין יותר משלוש דקות כדי לבעוט פנדל. הזמן הוא האויב של החלוץ, ובסופו של דבר היתרון עובר לשוער". רייט הוסיף: "ככל שמחכים יותר, כך הספקות מתחילים לחלחל לראש של הבועט".

למרות ההחמצה, מדובר רק בפנדל השני שאמבפה מחמיץ במדי צרפת, לאחר שכבש 14 מתוך 16 הפנדלים שלקח עבור הנבחרת. גם ברמת המועדונים הוא שומר על אחוזי הצלחה גבוהים עם 50 שערים מ-62 ניסיונות. אלא שמולו עמד בונו, שנחשב לאחד מעוצרי הפנדלים הטובים בעולם: מתוך תשעה פנדלים שנבעטו לעברו במונדיאלים, כולל דו קרב הכרעה, רק שניים הסתיימו בשער, בעוד ארבעה נעצרו ושלושה נוספים הוחמצו.

בסופו של דבר, אם צרפת תמשיך עד לזכייה בגביע העולם, ייתכן שהחמצת הפנדל של אמבפה תהפוך לפרט שולי בלבד. אבל בכל הנוגע לבעיטות העונשין, מונדיאל 2026 כבר מוכיח שהיתרון עבר לצד השוערים.