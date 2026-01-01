מכבי פ"ת נחתה בסרביה, חוסה קורטס הצטרף

מלך השערים אשתקד טען שקיבל הצעה גבוהה מקבוצה אחרת, במועדון הבהירו: "יש לך חוזה". התקרבות במגעים עם נועם שוורץ, עשוי להצטרף לאחר אלוף האלופים

לאחר טיסה של מספר שעות, מכבי פ"ת נחתה לפנות בוקר (שישי) בסרביה ופתחה את מחנה האימונים שייערך בעשרת הימים הקרובים, כשבמועדון עדיין מחפשים יריבת אימון שלישית.

מי שהצטרף לחבריו ישירות במחנה, הוא שחקן ההתקפה חוסה קורטס, מי שהיה מלך השערים של הקבוצה בעונה. מאחורי הקלעים, לא סתם הקולומביאני הגיע ישירות למחנה ולא לפתיחת האימונים כבר לפני קרוב לשבועיים.

בשבועות האחרונים ניהלו עמו בקבוצה שיחות, כאשר עוד בלי קשר הוא ביקש מראש שבוע נוסף של חופשה על מנת להציע נישואין. אלא בתקופה ששהה בקולומביה הבהיר קורטס לקבוצה כי קיבל הצעה עם משכורת גבוהה, אך בפ"ת לא היו מוכנים לשמוע עליה.

חוסה קורטס חוגג עם לב למצלמה (שחר גרוס)

בשיחות שנוהלו, הבהירו לו במועדון כי הוא מתבקש לעמוד בחוזהו והשחקן הבין שהמועדון לא מוותר על שירותיו. "יש לך חוזה, חתמת עליו", אמרו. לבסוף כאמור, קורטס התרצה ונחת הבוקר בבלגרד.

חיזוק בדרך

בינתיים, פ"ת מתקרבת לחיזוק: המגן הימני נועם שוורץ, שעל מועמדותו פורסם כאן ב-ONE, מתקרב לסיכום במועדון כאשר בימים האחרונים חלה התקדמות בשיחות מול מכבי ת"א וההערכה היא שהוא יצטרף בקרוב, אך ייתכן שהדבר יקרה לאחר משחק אלוף האלופים של הצהובים, בשל מספר השעיות.