מפחידה: האם זו נבחרת צרפת הגדולה בהיסטוריה?

היכולת ההתקפית מעוררת קנאה, ויירה: "דור מיוחד, כ"כ הרבה איכות, לא ייאמן". איאן רייט: "קשה למצוא חולשה". וגם: הנתונים הנפלאים של אמבפה ודמבלה

נבחרת צרפת ממשיכה להוכיח במונדיאל 2026 מדוע היא נחשבת לפייבוריטית הגדולה לזכייה בתואר. הטריקולור הפכו לנבחרת הראשונה שהבטיחה את מקומה בחצי הגמר לאחר ניצחון מרשים 0:2 על מרוקו, וכעת הם רחוקים שני ניצחונות בלבד מזכייה שלישית בתולדותיהם בגביע העולם.

עבור דידייה דשאן, שכבר הודיע כי זהו הטורניר האחרון שלו על הקווים, מדובר בהזדמנות לחתום קריירה מפוארת עם הישג היסטורי נוסף. אחרי שהוביל את צרפת לזכייה במונדיאל 2018 ולהופעה בגמר 2022, המאמן הוותיק עשוי לסיים את דרכו עם תואר עולמי נוסף, כזה שיחזק את הטענות כי בנה את הנבחרת הצרפתית הגדולה בכל הזמנים.

גם אגדת העבר פטריק ויירה, שהיה שותף לזכייה במונדיאל 1998, סבור שהדור הנוכחי מתקרב למעמד היסטורי. "אנחנו מדברים על דור שחקנים מיוחד. כשמסתכלים על הסגל ועל שחקני ההתקפה, זו אולי אחת הנבחרות הטובות ביותר שהיו לצרפת. יש כל כך הרבה איכות, זה פשוט בלתי ייאמן", אמר.

לא עוצרת: צרפת בחצי לאחר 0:2 על מרוקו

ההתקפה הקטלנית והדרך לגמר

הניצחון על מרוקו הושג בזכות שני שערים בתוך שש דקות במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש ראשון, לאחר שקודם לכן החמיץ פנדל שנעצר, ואחריו הוסיף זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה את השני. בכך העלתה צרפת את מאזנה ל-16 שערים בטורניר, יותר מכל נבחרת אחרת.

אמבפה הגיע לשמונה שערים והשווה את מאזנו של ליאו מסי בפסגת טבלת הכובשים, אך הוא מוביל כעת במרוץ לנעל הזהב בזכות מספר גבוה יותר של בישולים. דמבלה, מצדו, הגיע לחמישה שערים והפך את צרפת לנבחרת השנייה בלבד ב-50 השנים האחרונות שמעמידה שני שחקנים עם חמישה שערים לפחות באותו מונדיאל, אחרי ברזיל של 2002 עם רונאלדו וריבאלדו.

"צרפת היא נבחרת ההתקפה הטובה, המוכשרת והמסוכנת ביותר בטורניר", אמר פט נבין מ-BBC. "אין לה רק איום אחד. יש לה שניים, שלושה ואפילו ארבעה שחקנים שמסוגלים להכריע משחק".

גם איאן רייט התרשם מהעוצמה הצרפתית: "קשה למצוא אצלם חולשה. אם ספרד תעלה לחצי הגמר, אולי היא תוכל להקשות עם הנעת הכדור והמהירות של לאמין ימאל, אבל צרפת נראית בלתי ניתנת לעצירה. מעבר לשיטה, יש לה גם יכולת אישית יוצאת דופן".

קיליאן אמבפה חוגג (רויטרס)

מעבר לאמבפה ודמבלה, דשאן נהנה מעומק התקפי מרשים הכולל את מייקל אוליסה, בראדלי ברקולה, דזירה דואה, ראיין שרקי וז'אן-פיליפ מטטה. גם בהגנה הטריקולור מציגים יציבות יוצאת דופן עם שני שערי חובה בלבד בשישה משחקים, כשאחד מהם הגיע מול סנגל והשני מול נורבגיה, ששיחקה בהרכב משני לאחר שכבר הבטיחה את עלייתה לשלב הנוקאאוט.

רוי קין סבור שלצרפת יש עוד לאן להשתפר: "יש להם עוד הילוך אחד לפחות. הם היו טובים יותר ממרוקו בכל אספקט של המשחק, אבל זה לא אומר שאי אפשר לנצח אותם. כדי לעשות זאת צריך לכבוש ראשונים, כי ברגע שצרפת עולה ליתרון ויריבות נאלצות להיפתח, היא מענישה אותן בלי רחמים".

בחצי הגמר עשויה צרפת לפגוש את ספרד, אם אלופת אירופה תעבור את בלגיה. ויירה משוכנע שלנבחרתו לשעבר אין סיבה לחשוש: "עוד לפני הטורניר כולנו האמנו שספרד תגיע רחוק, אבל צרפת טובה יותר היום משהייתה לפני ארבע שנים, בעוד שאני לא חושב שספרד השתפרה באותה מידה. אני פשוט לא רואה מי יעצור את צרפת בדרך לגמר".

נראית בלתי ניתנת לעצירה. נבחרת צרפת (IMAGO)

עד כה רשמה צרפת קמפיין מושלם עם ניצחונות על סנגל, עיראק, נורבגיה, שבדיה, פרגוואי ומרוקו. כעת היא רחוקה שני ניצחונות בלבד מזכייה שלישית במונדיאל. עם זאת, נבין מזהיר מפני שאננות: "ראינו הבזקים קטנים של חולשה. לפעמים, כשהם משייטים לניצחון, הם מורידים מעט את הרגל מהגז. בסופו של דבר, אם יש קבוצה שיכולה לעצור את צרפת, זו רק צרפת עצמה".