סלאח מבטיח: כבר לא יספיק רק להשתתף במונדיאל

ברקע העצבים של מצרים אחרי ההדחה הקשה מול ארגנטינה, הכוכב לא התייחס לשיפוט והבטיח בפוסט: "יודע שאתם כועסים, מבטיח שזו התחלה חדשה בבמה הבינ"ל"

ההדחה הדרמטית של מצרים בשמינית גמר מונדיאל 2026 ממשיכה להסעיר את המדינה, אך בעוד הזעם הציבורי הופנה כלפי צוות השיפוט, בחר מוחמד סלאח להעביר מסר אחר לחלוטין. קפטן הפרעונים פנה לאוהדים באמצעות הרשתות החברתיות, הודה להם על התמיכה והבטיח כי הנבחרת תשאף מעתה להרבה יותר מעצם ההעפלה לגביע העולם.

מצרים הייתה בדרך לאחד ההישגים הגדולים בתולדותיה, כשכבר הובילה 0:2 על ארגנטינה בשמינית הגמר, אך האלופה המכהנת השלימה מהפך דרמטי בדרך לניצחון 2:3 ולהעפלה לרבע הגמר. לאחר ההפסד הכואב, בחר סלאח להתמקד בעתיד ולא בחיפוש אשמים.

הכוכב בן ה-33, מלך שערי נבחרת מצרים בכל הזמנים, רמז גם להתנצלות בפני האוהדים על האכזבה, אך בעיקר הצהיר כי מבחינתו הטורניר הנוכחי צריך להיות נקודת מפנה בכדורגל המצרי. המסר המרכזי שלו היה ברור: “אני יודע שאתם עדיין כועסים, אבל יש לכם הבטחה ממני שאעשה כל שבסמכותי כדי להבטיח שזו תהיה התחלה חדשה לכדורגל המצרי על הבמה הבינלאומית. עלייה למונדיאל לא תספיק, וההשתתפות גם לא תספיק. הנבחרת הזאת ראויה לאמון שלכם”.

המכה ה-11: ארגנטינה עם 2:3 ענק על מצרים

סלאח התרחק מהביקורת על השיפוט

דבריו של סלאח בלטו במיוחד על רקע האווירה במצרים לאחר ההדחה. המאמן חוסאם חסן והחלוץ מוסטפא זיקו תקפו בחריפות את השופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, וטענו כי הנבחרת קופחה. השניים מחו על שער שנפסל למצרים ועל כך שלטענתם לא נשרק פנדל לזכות ארגנטינה, ואף רמזו כי הופעלו לחצים חיצוניים על צוות השיפוט.

סלאח, לעומת זאת, בחר שלא להצטרף לטענות על "גניבת המשחק" והתרחק לחלוטין מהעיסוק בשיפוט. במקום זאת, הוא העדיף להביע גאווה במסע של הנבחרת ולהסתכל קדימה, כשהוא לוקח על עצמו את תפקיד המנהיג של חדר הלבשה שנשבר אחרי שאיבד יתרון של שני שערים.

הגישה הזו העניקה לדבריו משמעות מיוחדת. בזמן שרבים במצרים חיפשו הסברים חיצוניים להדחה, הקפטן הדגיש כי האחריות היא של הנבחרת עצמה וכי יש להפוך את הכישלון לבסיס לבניית עתיד טוב יותר.

מוחמד סלאח (רויטרס)

למסר של סלאח יש גם משמעות רחבה יותר. בגיל 33, כאשר תקופתו בליברפול נגמרה, נראה כי הכוכב הגדול של מצרים כבר חושב על המורשת שיותיר אחריו. מעבר לשערים ולשיאים האישיים, הוא מבקש להניח את היסודות לנבחרת שתוכל להתמודד באופן קבוע עם הגדולות בעולם ולא להסתפק בעצם ההעפלה לטורנירים.

במקום להצטרף לגל הזעם, סלאח בחר להבטיח לאוהדים שההדחה הכואבת מארגנטינה לא תהיה סוף הדרך, אלא תחילתו של פרויקט שאפתני יותר עבור הכדורגל המצרי. מבחינתו, מונדיאל 2026 צריך להיזכר לא רק בגלל ההחמצה הגדולה, אלא כרגע שממנו מצרים תתחיל לכוון גבוה יותר מאי פעם.