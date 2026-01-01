"כריסטיאנו רונאלדו הוחרם על ידי חבריו לנבחרת"

יורי ז'ורקף, אלוף העולם עם צרפת מ-1998, טען שהדרך בה פורטוגל התנהלה סביב CR7 הייתה הבעיה האמיתית: "אם כבר מזמנים אותו, צריך לשחק בשבילו"

הביקורת סביב נבחרת פורטוגל וההדחה בשמינית גמר מונדיאל 2026 ממשיכה לעורר סערה, והפעם הגיע תורה של אחת מאגדות הכדורגל הצרפתי להתייצב לצד כריסטיאנו רונאלדו. יורי ז'ורקף, אלוף העולם עם צרפת מ-1998, טען כי הבעיה כלל לא הייתה הכוכב הוותיק, אלא הדרך שבה הנבחרת התנהלה סביבו.

פורטוגל סיימה את דרכה בטורניר כבר בשמינית הגמר לאחר הפסד 1:0 לספרד, כשלאורך המונדיאל ספג רונאלדו ביקורת רבה על יכולתו ועל השפעתו המוגבלת במשחק הקבוצתי. למרות זאת, החלוץ בן ה-41 כבש שלושה שערים בטורניר, ובמהלכו גם אישר כי מדובר במונדיאל האחרון בקריירה שלו.

ז'ורקף, שהתראיין ל-RMC, סבור כי האחריות כלל לא מוטלת על הקפטן הפורטוגלי, אלא על המאמן רוברטו מרטינס ועל יתר השחקנים, שלדבריו לא ידעו לנצל את היתרונות של אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים.

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"אם מזמנים אותו, צריך לשחק בשבילו"

"הם לקחו את כריסטיאנו רונאלדו, אבל הקבוצה הייתה חייבת לשחק עבורו, וזה פשוט לא קרה", אמר ז'ורקף. "אפשר היה לראות שהוא למעשה הוחרם על ידי חבריו לקבוצה. הם לא סיפקו לו בישולים ולא הציבו אותו במצבים הטובים ביותר כדי להצליח".

הצרפתי הוסיף מסר ברור למרטינס: "או שלא מזמנים את כריסטיאנו בכלל, או שמזמנים אותו ודואגים שהקבוצה תשחק בשבילו. כולנו מכירים את כריסטיאנו. הוא משחק באותו סגנון לאורך כל הקריירה שלו. למה ציפו, שהוא ישתנה פתאום? אם כבר בוחרים לשתף אותו, צריך לבנות את הנבחרת סביבו".

ז'ורקף מתח ביקורת גם על יתר הכוכבים של פורטוגל: "מה שלא אהבתי בנבחרת הזו, למרות כל הכישרון שלה, הוא שכולם העבירו את האחריות לכריסטיאנו. בשלב מסוים גם ויטיניה, ברונו פרננדש ושאר השחקנים היו צריכים לקחת אחריות. אי אפשר להמשיך לצפות שכריסטיאנו יעשה הכל. הוא לא היחיד שצריך לעשות את ההבדל".

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

דבריו של אלוף העולם הצרפתי מצטרפים לוויכוח המתמשך סביב תפקידו של רונאלדו בשלהי הקריירה הבינלאומית שלו. בעוד רבים טענו כי פורטוגל הייתה צריכה לפתוח עידן חדש בלעדיו, ז'ורקף דווקא סבור שהבעיה הייתה הפוכה, אם מחליטים להמשיך להסתמך על הכוכב הוותיק, צריך גם להתאים אליו את שיטת המשחק, דבר שלטענתו כלל לא קרה בדרך להדחה מול ספרד.