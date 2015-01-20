מחצית: ספרד - בלגיה 1:1

מונדיאל 2026, רבע גמר: הספרדים שולטים בכדור ובקצב המשחק ובאו על שכרם, כשרואיס (30) העלה אותם ליתרון. דה קטלארה (41) איזן בניגוד למהלך המשחק

רבע גמר המונדיאל מפגיש בשעה זו את נבחרות ספרד ובלגיה, שתי הנבחרות מגיעות להתמודדות לאחר ניצחונות מרשימים בשמינית הגמר. כשהן מציגות סגנונות מנוגדים לחלוטין ההגנה הספרדית ההיסטורית והבלתי חדירה מול ההתקפה הבלגית הקטלנית, בקרב ישיר על הכרטיס לארבע האחרונות.

הנבחרת של לואיס דה לא פואנטה מגיעה לאחר שנקמה בכריסטיאנו רונאלדו ופורטוגל על ההפסד בגמר ליגת האומות 2025, בזכות שער דרמטי של מיקל מרינו. ה’לה רוחה’ רושמת הופעה ראשונה ברבע גמר המונדיאל מאז זכייתה ב-2010, והיא עשתה היסטוריה כשהפכה לראשונה אי פעם ששומרת על רשת נקייה בשישה משחקי מונדיאל רצופים. המאמן דה לה פואנטה נהנה מסגל מלא ללא פצועים חדשים, ויקווה להמשיך ברצף ההצלחות שלו בטורנירים גדולים.

מנגד, החבורה של רודי גרסיה מגיעה בכושר התקפי נהדר, אחרי שהביסה 1:4 את ארצות הברית המארחת במשחק האחרון. השדים האדומים מחזיקים ברצף של 18 משחקים ללא הפסד, בהם כבשו מעל שלושה שערים בממוצע למשחק, והם הנבחרת הראשונה בטורניר שרושמת מעל 100 איומים לשער. למרות הכושר האדיר, הבלגים ייאלצו להסתדר ללא אמאדו אוננה וזאנו דה בסט הפצועים.

היתרון נוטה בבירור לטובת הספרדים לפי ההיסטוריה. המפגש האחרון בין השתיים היה במשחק ידידות ב-2016 שהסתיים ב-0:2 לספרד, ניצחון שהאריך את רצף הניצחונות של לה רוחה מול הבלגים לחמישה משחקים רצף שהחל רק ב-2004. הבלגים, שזוכרים לטובה את רבע הגמר ב-2018 בו הדיחו את ברזיל, יקוו לשבור את הבצורת מול ספרד ולפרוץ את הגנת הברזל שלה.