חי מווימבלדון: יאניק סינר - ג'וקוביץ' 0:0

חצי גמר: קרב ענק בווימבלדון. האיטלקי רוצה להמשיך במסע לעבר שמירת התואר. הסרבי, שעשה היסטוריה, מנסה להוכיח עד כמה הוא גדול ולהדיח את המדורג 1

טורניר ווימבלדון מתקרב לשלבי הסיום. בשעה זו, נערך באנגליה חצי הגמר השני של הגראנד סלאם היוקרתי, בו המדורג הראשון בעולם, יאניק סינר, פוגש את אגדת הטניס נובאק ג’וקוביץ’ המדורג שביעי בעולם.

איזה משחק ענק מצפה לנו. קודם כל, זוהי הפעם ה-15 בקריירה של הסרבי שהוא מגיע לחצי גמר ווימבלדון, כאשר אחרי שכבר עשה היסטוריה עם 107 ניצחונות בקריירה בטורניר, ג’וקוביץ’ בן ה-39 מחפש גרנד סלאם 25 בקריירה המפוארת שלו, כשהוא ממשיך להראות מיום ליום איזה ספורטאי ענק הוא, זאת לאחר שברבע גמר, במשחק שארך מעל ל-5 שעות, ניצח את פליקס אוז’ה עליאסים.

מנגד, המדורג ראשון מחפש זכייה שנייה ברציפות ובעצם לשמור על התואר ובשביל זה הוא קודם צריך לעבור את הסרבי, אך נראה פגיע לא פעם בטורניר הזה. זו הפעם הרביעית בחמש השנים האחרונות שבה השניים נפגשים בטורניר הטניס היוקרתי בעולם, והפעם השלישית בארבע השנים האחרונות שבה כרטיס לגמר עומד על הפרק.

ג'וקוביץ' אמנם ניצח במפגש האחרון בין השניים, בחצי הגמר של אליפות אוסטרליה האחרונה, אך בחצי הגמר אשתקד הייתה ידו של סינר על העליונה, וכעת הוא מחפש גמר גרנד סלאם ראשון ב-2026, אחרי שזכה בכל חמשת טורנירי מאסטרס 1,000 השנה - אך הודח כבר בסיבוב השני של רולאן גארוס ובחצי הגמר של אוסטרליה.

מערכה ראשונה: