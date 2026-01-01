חד וחלק: אלכסנדר זברב העפיל לגמר ווימבלדון

אלוף הרולאן גארוס המשיך במומנטום הנהדר שלו, ניצח 6:7, 2:6, 4:6 את הסנסציה הבריטית ארתור פרי, ויפגוש את סינר או ג'וקוביץ' במפגש על התואר

ממשיך בשלו: אלכסנדר זברב, אלוף הרולאן גארוס, המשיך היום (שישי) במומנטום האדיר שלו כאשר עלה לגמר טורניר ווימבלדון. הגרמני העפיל עם ניצחון חלק 0:3 במערכות על ארתור פרי לאחר 6:7, 2:6, 4:6 ויפגוש בגמר את המנצח בין יאניק סינר לנובאק ג’וקוביץ’.

המערכה הראשונה הייתה של חתול ועכבר. לאחר ששני השחקנים ניצחו במשחקון כל אחד, זברז עלה ליתרון 1:3, אך פרי השיב בשני ניצחונות משלו כדי להשוות. משם, כל אחד מהם ניצח בתורו במשחקונים עוקבים, והשניים הלכו לשובר שוויון לאחר 6:6 כדי שיקבע מי ניצח את המערכה. הגרמני שלט בשובר השוויון, ניצח אותו 0:7 ולקח את המערכה הראשונה 6:7.

פרי התאושש וניצח את המשחקון הראשון במערכה העוקבת, אך זה מה שהעיר את הענק הגרמני, שדהר לחמישה משחקונים רצופים בהם הציג עליונות ועוצמה יוצאת דופן, בדרך לניצחון קליל במערכה 2:6.

ארתור פרי ואלכסנדר ג'וקוביץ' (רויטרס)

המערכה השלישית הייתה צמודה יותר, אך זברב היה מלפנים ושלט בעניינים, ולאחר מצב של 4:5, הוא הגיש להעפלה לגמר, עמד במשימה וניצח 4:6 ו-0:3 במערכות.

אלוף הרולאן גארוס יפגוש כאמור את סינר או ג’וקוביץ’ במפגש על התואר, והוא יגיע בכושר אדיר.

מערכה ראשונה: 6:7 לאלכסנדר זברב

המערכה נפתחה עם הגשה של פרי, כאשר היריבים ניצחו בכל פעם מישהו אחר מהם והגיעו לשובר שוויון פעמיים, עד שזברב ניצח והשיג את השבירה הראשונה, 0:1. פרי ניצח על ה-0 במשחקון הבא ועשה 1:1. הגרמני ניצח גם בשני המשחקונים הבאים ועלה ל-1:3. פרי הצליח לחזור למשחק והשיג שני ניצחונות רצופים, 3:3. הגרמני עצר את המומנטום, שבר את יריבו והחזיר לעצמו את היתרון, 3:4. פרי לא ויתר מול הפייבוריט המובהק, וסחט 5:5.

אלכסנדר זברב. שלט בשובר השוויון כדי לקחת את המערכה (רויטרס)

היריבים המשיכו להחליף משחקונים, קבעו 6:6 ומשם לשובר השוויון. הגרמני שלט ביד רמה בשובר שוויון, לא השאיר ליריבו שום סיכוי וניצח 0:7 חלק כדי לנצח 6:7 במערכה ולעלות ליתרון 0:1 במשחק.

מערכה שנייה: 2:6 לאלכסנדר זברב

פרי התאושש מהפסדו במערכה הראשונה וניצח את המשחקון הראשון, אותו הגיש, במערכה העוקבת. זברב מנגד הגיש בהצלחה את המשחקון שלו, ושבר את פרי במשחקון הבא כדי לעלות ליתרון 1:2 במערכה הזאת. המדורג שני בעולם המשיך בשליטה שלו, ניצח את שלושת המשחקונים הבאים עם הפגנת עוצמה יוצאת דופן, ועלה ליתרון 1:5. פרי חזר עם ניצחון, אך זה הפיח תקווה שנקטעה במהרה לאחר שזברב הגיב בניצחון משלו וניצחון במערכה כולה, 2:6.

ארתור פרי בפעולה אופיינית (רויטרס)

מערכה שלישית: 4:6 לאלכסנדר זברב

המערכה השלישית הייתה צמודה יותר, כאשר אף אחד מהשחקנים לא הצליח לברוח ליריבו, והגרמני עדיין היה בהובלה לאורך כל אורכה, והגיש כדי לעלות לגמר כשהוליך 4:5. הגרמני עמד במשימה ועלה לגמר ווימבלדון לאחר 4:6 ו-0:3 במערכות.