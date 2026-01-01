חד וחלק: אלכסנדר זברב העפיל לגמר ווימבלדון

אלוף הרולאן גארוס המשיך במומנטום הנהדר שלו, ניצח 6:7, 2:6, 4:6 את הסנסציה הבריטית ארתור פרי, ויפגוש את סינר או ג'וקוביץ' במפגש על התואר
ממשיך בשלו: אלכסנדר זברב, אלוף הרולאן גארוס, המשיך היום (שישי) במומנטום האדיר שלו כאשר עלה לגמר טורניר ווימבלדון. הגרמני העפיל עם ניצחון חלק 0:3 במערכות על ארתור פרי לאחר 6:7, 2:6, 4:6 ויפגוש בגמר את המנצח בין יאניק סינר לנובאק ג’וקוביץ’.
המערכה הראשונה הייתה של חתול ועכבר. לאחר ששני השחקנים ניצחו במשחקון כל אחד, זברז עלה ליתרון 1:3, אך פרי השיב בשני ניצחונות משלו כדי להשוות. משם, כל אחד מהם ניצח בתורו במשחקונים עוקבים, והשניים הלכו לשובר שוויון לאחר 6:6 כדי שיקבע מי ניצח את המערכה. הגרמני שלט בשובר השוויון, ניצח אותו 0:7 ולקח את המערכה הראשונה 6:7.
פרי התאושש וניצח את המשחקון הראשון במערכה העוקבת, אך זה מה שהעיר את הענק הגרמני, שדהר לחמישה משחקונים רצופים בהם הציג עליונות ועוצמה יוצאת דופן, בדרך לניצחון קליל במערכה 2:6.
המערכה השלישית הייתה צמודה יותר, אך זברב היה מלפנים ושלט בעניינים, ולאחר מצב של 4:5, הוא הגיש להעפלה לגמר, עמד במשימה וניצח 4:6 ו-0:3 במערכות.
אלוף הרולאן גארוס יפגוש כאמור את סינר או ג’וקוביץ’ במפגש על התואר, והוא יגיע בכושר אדיר.
המערכה נפתחה עם הגשה של פרי, כאשר היריבים ניצחו בכל פעם מישהו אחר מהם והגיעו לשובר שוויון פעמיים, עד שזברב ניצח והשיג את השבירה הראשונה, 0:1. פרי ניצח על ה-0 במשחקון הבא ועשה 1:1. הגרמני ניצח גם בשני המשחקונים הבאים ועלה ל-1:3. פרי הצליח לחזור למשחק והשיג שני ניצחונות רצופים, 3:3. הגרמני עצר את המומנטום, שבר את יריבו והחזיר לעצמו את היתרון, 3:4. פרי לא ויתר מול הפייבוריט המובהק, וסחט 5:5.
היריבים המשיכו להחליף משחקונים, קבעו 6:6 ומשם לשובר השוויון. הגרמני שלט ביד רמה בשובר שוויון, לא השאיר ליריבו שום סיכוי וניצח 0:7 חלק כדי לנצח 6:7 במערכה ולעלות ליתרון 0:1 במשחק.
פרי התאושש מהפסדו במערכה הראשונה וניצח את המשחקון הראשון, אותו הגיש, במערכה העוקבת. זברב מנגד הגיש בהצלחה את המשחקון שלו, ושבר את פרי במשחקון הבא כדי לעלות ליתרון 1:2 במערכה הזאת. המדורג שני בעולם המשיך בשליטה שלו, ניצח את שלושת המשחקונים הבאים עם הפגנת עוצמה יוצאת דופן, ועלה ליתרון 1:5. פרי חזר עם ניצחון, אך זה הפיח תקווה שנקטעה במהרה לאחר שזברב הגיב בניצחון משלו וניצחון במערכה כולה, 2:6.
המערכה השלישית הייתה צמודה יותר, כאשר אף אחד מהשחקנים לא הצליח לברוח ליריבו, והגרמני עדיין היה בהובלה לאורך כל אורכה, והגיש כדי לעלות לגמר כשהוליך 4:5. הגרמני עמד במשימה ועלה לגמר ווימבלדון לאחר 4:6 ו-0:3 במערכות.