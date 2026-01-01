עוזב את הכרמל: ליסב עיסאת חתם רשמית בבריסטול

אחרי שמכבי חיפה הודיעה על הסיכום בין הקבוצות, המועדון האנגלי מהצ'מפיונשיפ החתים את הבלם על חוזה ל-4 שנים. נמכר תמורת סכום של 2.5 מיליון אירו

עוזב את הכרמל: בריסטול סיטי החתימה רשמית את ליסב עיסאת, שיעזוב את מכבי חיפה ויעבור לתחנה הראשונה שלו מעבר לים. הירוקים כבר הודיעו על סך שהושג סיכום בין הקבוצות, וכעת, ולאחר שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, הוא חתם באופן רשמי במועדון האנגלי מליגת המשנה על חוזה ל-4 שנים.

בריסטול תשלם עבור הבלם הישראלי שמייצג את נבחרת רומניה סכום גבוה במיוחד של כ-2.5 מיליון אירו, שכבנוסף לכך הוא ישדרג את שכרו משמעותי וירוויח מעל 700 אלף אירו לעונה. לשם השוואה, בעונה האחרונה במכבי חיפה הוא הרוויח 180 אלף אירו בלבד.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

עיסאת גדל במחלקת הנוער של הירוקים, ואת עונת 2024/25 בילה בהשאלה בהפועל חדרה, שירדה באותה שנה לליגה הלאומית. בעונה האחרונה הוא חזר למכבי חיפה ורשם 19 הופעות ליגה, כולל שער אחד מול בני סכנין. כעת הוא יצטרף לקבוצה מהצ’מפיונשיפ, שסיימה בעונה החולפת במקום ה-12 ומקווה להתברג בצמרת ולאבק על עלייה לפרמייר ליג.