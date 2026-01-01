נוטה להסתבך: העבר המפוקפק של קארים אדיימי

הכוכב שסיכם בברצלונה נקנס בחצי מיליון אירו על החזקה לא חוקית של טייזר ואגרופן, נישא לראפרית ולא מצא יציבות בדורטמונד. אז למה פליק רוצה אותו?

ברצלונה סימנה את קארים אדיימי כאחד השמות החמים שלה בשוק ההעברות, ולא במקרה. הקיצוני הגרמני בן ה-24 נכנס לשנת החוזה האחרונה שלו בדורטמונד, לא מתכוון להאריך את ההתקשרות, ובקאמפ נואו מזהים כאן הזדמנות שוק נדירה: שחקן צעיר, מהיר, ורסטילי ובעל תקרה גבוהה, שמחירו עשוי להיות נמוך בהרבה מהשווי המקורי שלו.

אדיימי כבר הגיע להבנות מלאות עם ברצלונה לגבי שכר ואורך חוזה, ואף ביקש מדורטמונד לנהל משא ומתן רק עם המועדון הקטלוני. בארסה הגישה תחילה הצעה שמוערכת בכ-20 מיליון אירו, בתוספת אחוזים גבוהים ממכירה עתידית, כשבסופו של דבר העסקה נסגרה סופית על 22 מיליון אירו ו-7 נוספים בבונוסים.

אבל הסיפור של אדיימי רחוק מלהיות רק עוד עסקת שוק. מדובר בכדורגלן שמגיע עם חבילה מלאה של כישרון, מהירות מסחררת, מספרים מעניינים, חלום ישן לשחק בברצלונה, וגם לא מעט הסתבכויות, רעש תקשורתי, ביקורות על חוסר יציבות וסימני שאלה סביב היכולת שלו לעשות את הקפיצה הגדולה באמת.

קארים אדיימי (IMAGO)

אדיימי פרץ ברד בול זלצבורג כאחד הכישרונות המלהיבים באירופה. ב-94 הופעות במועדון האוסטרי הוא כבש 33 שערים ובישל 24 נוספים, נתונים שהפכו אותו לשם מבוקש מאוד. דורטמונד זיהתה בו את הכוכב הבא, שילמה עליו סכום משמעותי וציפתה שייכנס במהירות לנעליים של אחד משחקני ההתקפה המרכזיים שלה.

בפועל, הקדנציה שלו בגרמניה הייתה מורכבת יותר. בארבע עונות בדורטמונד הוא רשם 146 הופעות, 36 שערים ו-25 בישולים, מספרים לא רעים בכלל, אבל גם כאלה שלא מספרים את כל הסיפור. פציעות, חוסר יציבות, ירידה במעמד והעובדה שלא הפך לשחקן הרכב בלתי מעורער הפכו אותו מהבטחה גדולה לשחקן שהמועדון מוכן למכור.

החלום הישן על בארסה וההזדמנות של פליק

החיבור בין אדיימי לברצלונה לא נולד הקיץ. כבר ב-2019, כשעוד שיחק בליפרינג, קבוצת המילואים של זלצבורג, הוא אמר שחלומו הוא לשחק לצד ליאו מסי בברצלונה. בהמשך, בטקס פרס גולדן בוי ב-2021, הוא הודה שהעניין מצד בארסה מחמיא לו, ואמר שהוא בהחלט יכול לראות את עצמו משחק שם אם תגיע ההזדמנות.

חלם לשחק לצד מסי, אבל איחר את הרכבת. אדיימי (IMAGO)

גם מחוות קטנות ברשתות החברתיות שמרו את החלום הזה בחיים. ב-2023 הוא סימן לייק לפוסט שהציג אותו כמחליף אפשרי לאנסו פאטי, ובסביבתו מדגישים כבר תקופה ארוכה כי אם יעזוב את דורטמונד, היעד המועדף עליו הוא ברצלונה. מבחינתו, זו לא רק עסקה מקצועית, אלא יעד שהוא דיבר עליו במשך שנים.

האנזי פליק מכיר היטב את אדיימי מהנבחרת הגרמנית ותומך בהגעתו. מבחינה טקטית, קל להבין מדוע. מדובר בשחקן שמאלי, מהיר מאוד, שיכול לשחק בשתי הכנפיים, לרוב בצד ימין ולחתוך פנימה, אבל גם מסוגל לשחק במרכז ההתקפה, אף שאינו חלוץ תשע קלאסי.

בברצלונה רואים בו שחקן שיכול להוסיף עומק איכותי לחלק הקדמי, במיוחד אם רוני ברדג'י יעזוב בחיפוש אחר דקות משחק. אדיימי נתפס כאופציה בשלה יותר, כזו שכבר שיחקה ברמות גבוהות, עברה ליגת אלופות, התמודדה עם לחץ, ועדיין מגיעה בגיל שבו אפשר לעצב אותה מחדש.

בדרך החוצה מברצלונה, כשאדיימי יהיה המחליף. ברדג'י (IMAGO)

גם מבחינה כלכלית, העסקה קורצת. שכרו בדורטמונד מוערך בכשישה מיליון אירו ברוטו לעונה כולל בונוסים, סכום שנחשב סביר עבור בארסה במצבה. חוזה ארוך טווח יאפשר למועדון לפזר את עלות ההעברה, והקשר עם ז'ורז'ה מנדש, שמייצג גם שחקנים נוספים בבארסה, מסייע לדחוף את המהלך קדימה.

מנדש ניסה להביא את אדיימי לברצלונה כבר בעבר, אבל מגבלות השכר והספקות סביב היכולת עצרו את העסקה. כעת, עם תנאים נוחים יותר, עם רצון ברור של השחקן ועם דורטמונד שנמצאת תחת לחץ למכור לפני שתאבד אותו בחינם, נראה שהפאזל מתחיל להתחבר.

הכישרון, הרעש וההסתבכויות שמגיעות איתו

לצד הפוטנציאל, ברצלונה יודעת שהיא לא מקבלת שחקן נקי מסימני שאלה. אדיימי סבל מפציעות ומחוסר יציבות, ובשתי העונות האחרונות לא הצליח לשמור על רצף הופעות ודומיננטיות. בדורטמונד אף נטען כי ברגע שהבהיר שאינו מתכוון לחדש חוזה, הוא קיבל פחות דקות בסיום העונה, כשהמועדון העדיף שחקנים שמחויבים להישאר.

לא נקי מסימני שאלה. קארים אדיימי (רויטרס)

הירידה במעמדו השפיעה גם על מעמדו בנבחרת גרמניה. אדיימי, שרשם 11 הופעות ושער אחד במדים הלאומיים, לא זומן לסגל למונדיאל, עובדה שממחישה עד כמה הקריירה שלו נמצאת בנקודת מבחן. מעבר לבארסה יכול להיות עבורו הזדמנות לפתוח פרק חדש, אבל גם סיכון אם לא יעמוד בציפיות.

מעבר למגרש, חייו האישיים הפכו לחלק בלתי נפרד מהסיקור סביבו. בתחילת 2023 החל בזוגיות עם הראפרית השווייצרית-קוסוברית לורדנה, והשניים הפכו במהירות לאחד הזוגות המדוברים בגרמניה. באוקטובר 2024 הם נישאו, והחשיפה סביבם רק הלכה וגברה.

לורדנה ואדיימי (אינסטגרם)

ככל שהיכולת שלו על הדשא ירדה, כך התגברו הקולות שקשרו בין החיים התקשורתיים החדשים לבין הביצועים. אדיימי יצא להגנתה של לורדנה ואמר שהביקורת עליה אינה הוגנת, משום שאין לה קשר לאופן שבו הוא משחק. לדבריו, אם הוא לא משחק טוב, האחריות היא שלו בלבד.

הוא גם הופיע בכמה קליפים שלה, ואף לקח חלק בשיתוף פעולה מוזיקלי עם הראפר Haaland936, שבו הוזכר בשיר. דורטמונד הופתעה מההשתתפות, משום שלא עודכנה מראש, אבל הבהירה שמדובר בפעילות פרטית שאינה פוגעת במחויבויות המקצועיות שלו.

ההסתבכות המשמעותית ביותר הגיעה בסוף 2025, כשבית משפט בגרמניה קנס אותו ב-450 אלף אירו בגין החזקה לא חוקית של טייזר ואגרופן, שנרכשו דרך האינטרנט. הפרשה יצרה סערה גדולה בגרמניה והחזירה אותו לכותרות מסיבות לא ספורטיביות.

לא מחזיק בעבר נקי מהסתבכויות. אדיימי (IMAGO)

ביוני הוא סיפק את גרסתו בדוקו “Loredana & Karim - Love & Drama”, וטען שהכל התחיל מרכישת “Mystery Box”, חבילת הפתעה שלא ידע מה תכיל. לדבריו, חשב שאם אפשר להזמין את המוצר, הוא לא יכול להיות לא חוקי. הוא הוסיף שלא הייתה לו כוונה להפר את החוק, ושהמחשבה שלו הייתה להגן על האנשים הקרובים אליו.

למרות הפרשה, גם דורטמונד וגם ההתאחדות הגרמנית בחרו לא להשעות אותו, מתוך תפיסה שהעניין צריך להתברר במישור המשפטי בלבד. מבחינת ברצלונה, זהו חלק מהבדיקה הרחבה סביב השחקן: לא רק מה הוא יכול לתת באגף, אלא גם האם הוא בשל להתמודד עם הלחץ העצום של הקאמפ נואו.בצד המקצועי, התסריט עדיין מפתה מאוד. אדיימי יכול לתת לברצלונה מהירות שאין להרבה שחקנים בסגל, יכולת לשבור קווים, התקפות מעבר, לחץ גבוה וגמישות בעמדות. לצד לאמין ימאל, ראפיניה ואנתוני גורדון, הוא עשוי להפוך את ההתקפה של פליק להרבה יותר דינמית.

רוצה עוד מהירות בהתקפה. פליק (רויטרס)

הגעתו לא אמורה לעצור את המרדף אחרי חלוץ מרכזי, כאשר חוליאן אלברס עדיין מסומן כמטרה המרכזית לעמדה מספר תשע. למעשה, בבארסה מאמינים שאם אדיימי יגיע, הלחץ סביב חיזוק הכנפיים יירד, והם יוכלו להתנהל ברוגע גדול יותר מול אתלטיקו מדריד בנוגע לארגנטינאי.

במשא ומתן עם דורטמונד תחילה הוזכרה גם אפשרות להכניס גם שחקנים. ברדג'י הוזכר כאפשרות, בעיקר משום שהוא מחפש דקות, וגם גייה פרננדס מבארסה אתלטיק נמצא ברשימות של הגרמנים וכבר עורר אצלם עניין בעבר. בנוסף לברדג’י, השוורצגלבן הזכירו את הקטור פורט ומארק קסאדו כשמות שמעניינים אותם במסגרת עסקת טרייד אפשרית, אולם כאמור לפחות בינתיים כל השחקנים הללו נשארים בבארסה ולא נכללו בעסקה.

יעבור לגרמניה? מארק קסאדו (IMAGO)

המטרה של הקטלונים היא להשלים את ההחתמה במהירות, כדי שאדיימי יצטרף לפחות למחנה האימונים באנגליה שמתחיל ב-27 ביולי. פליק רוצה אותו מוקדם ככל האפשר, כדי להכניס אותו לשיטה, לבחון את ההתאמה שלו ולראות האם מדובר בשחקן רוטציה איכותי או אולי בהרבה יותר מזה.

כך או כך, אדיימי מגיע לצומת הגדול בקריירה שלו. הוא כבר לא רק הבטחה מזלצבורג, אבל גם עדיין לא כוכב מוכח ברמה הגבוהה ביותר. ברצלונה רואה בו מציאה אפשרית, דורטמונד רואה בו נכס שצריך למכור בזמן, והוא עצמו רואה בבארסה חלום ישן שעומד להתגשם. עכשיו נותר לראות האם הסיפור הזה יהפוך לעסקת קיץ מבריקה, או לעוד הימור מסוכן של מועדון שמחפש קסם בשוק צפוף ומורכב.