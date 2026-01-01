קפיצת מדרגה: השחקנים שפרצו במונדיאל 2026

7 שחקנים שהודחו מהמונדיאל - אבל הרוויחו ממנו בגדול. הבלם המצטיין מקנדה, הסופרסטאר האוסטרלי, השוער שגבר על נוייר, המגן שכבש מול ארגנטינה ועוד

8 נבחרות נותרו במונדיאל, ובשורות אלה שהודחו עד כה היו לא מעט שחקנים ששידרגו את מעמדם ואת ערכם בהופעות חיוביות. קבלו את מקבץ השחקנים שיזכרו את הקיץ הזה לטובה, גם אם הם כבר סיימו את דרכם בטורניר.

לוק דה פוז'רול – קנדה

"אנחנו גאים מאוד בלוק דה פוז'רול", צייצה פולהאם אחרי שקנדה סיימה את דרכה בשמינית הגמר. המועדון האנגלי אכן יכול להיות מאושר ביותר מהרושם שהותיר הבלם שגדל בו, ויש לו סיכוי לא רע להתברג בסגל הראשון בעונה הקרובה. דה פוז'רול נולד בלונדון לאב קנדי ואם בריטית ממוצא איראני, ובחר לייצג את קנדה באוקטובר 2023, מיד אחרי שחגג יום הולדת 18. הוא קיווה להיות במונדיאל, ושאיפותיו התממשו – ועוד איך. למעשה, ניתן לטעון כי הוא היה השחקן המצטיין של הנבחרת שעשתה עבודה מצוינת בטורניר הביתי, ובמשך דקות ארוכות הייתה עדיפה גם מול מרוקו לפני שנכנעה לה. דה פוז'רול הציג יכולת משובחת בעורף מכל הבחינות – הוא שקט, בוחר את המיקום היטב, מעולה בתיקולים, ניחן במשחק ראש טוב, וגם מפתח את ההתקפות מאחור. הוא טרם שיחק בפולהאם, ובעונה החולפת הושאל לדנדר הבלגית שירדה מהמקום האחרון. לפיכך, מעטים מחוץ לקנדה הכירו אותו עד לפני חודש, אבל עכשיו הכל השתנה.

לוק דה פוז'רול (IMAGO)

ג'ורדן בוס – אוסטרליה

את קפיצת המדרגה הגדולה עשה בוס כבר במהלך העונה החולפת. האוסטרלי בן ה-23 הצטרף לפיינורד, הפך לשחקן הרכב אצל המאמן רובין ואן פרסי, נבחר לשחקן החודש בליגה ההולנדית בספטמבר, והוכיח את עצמו כמגן שמאלי עם נטיות התקפיות יוצאות מהכלל. מאזן של 4 שערים ו-9 בישולים מדבר בעד עצמו, והשמיים הם הגבול מבחינתו, אבל במונדיאל הוא זכה לפרסום רחב עוד יותר. בוס הביא אנרגיה כמעט אינסופית לאוסטרליה, היה פנטסטי בניצחון מול טורקיה במשחק הראשון שסלל את הדרך לשמינית הגמר, ובשני המשחקים האחרונים בטורניר שובץ בגלל אילוצים דווקא באגף הימני – ועשה חיים בכל זאת. הוא נפצע בברכו במחצית הראשונה בקרב מול מצרים, והדבר פגע משמעותית בסיכויי הנבחרת להמשיך הלאה, כשהיא הודחה בסופו של דבר בפנדלים. לפי הבדיקות המקיפות, אין פגיעה קשה ברצועות, ובוס עשוי להמשיך בנסיקה בקרוב כאשר יחלים. יש הרואים בו סופרסטאר אוסטרלי של ממש בהתהוות.

ג׳ורדן בוס (IMAGO)

אורלנדו חיל – פרגוואי

זה סיפור מדהים באמת. עד לפני שנה וחצי, אפילו בפרגוואי אף אחד לא שמע על השוער שלא קיבל הזדמנויות כלשהן. חיל נקלע לקשיים כלכליים כאשר בנו התינוק נזקק לטיפולים רפואיים מורכבים, נאלץ למכור כמעט את כל רכושו, ועל המגרש לא העריכו אותו. בתחילת 2024 הוא עבר בהשאלה מסן לורנסו הפרגוואית לסן לורנסו הארגנטינית (ואין שום קשר בין המועדונים), אבל גם שם נזרק למשך שנה לקבוצת המילואים. את הצ'אנס הוא קיבל רק בתחילת 2025, לקח אותו בשתי הידיים, ותוך פחות משנה כבר היה השוער הראשון של הנבחרת. המאמן הלאומי גוסטבו אלפארו ספג ביקורת רבה על בחירתו, והיא התגברה בעקבות התבוסה 4:1 לארצות הברית במשחק הפתיחה, אך לאחר מכן חיל היה פשוט עצום. לשיאו הוא הגיע במשחק הנוקאאוט מול גרמניה, שבו עצר כמעט את הכל במשך 120 דקות, אז גבר על מנואל נוייר בפנדלים. בלתי נתפס לחשוב שחיל היה אלמוני לחלוטין כאשר נוייר פרש מהנבחרת בפעם הקודמת ב-2024. כעת נוייר פרש שוב, בעוד לחיל מצפה עתיד ורוד מאוד בגיל 26.

אורלנדו חיל ואמבפה (IMAGO)

מסטפא שובייר – מצרים

ואם כבר מדברים על שוערים שמצטיינים בפנדלים, אז שובייר נכנס להיסטוריה כשוער הרביעי אי פעם שלקח שתי בעיטות מהנקודה הלבנה במונדיאל אחד. ההצלחה מול מהדי טארמי האיראני הייתה קריטית בשלב הבתים, ואת הכותרות הגדולות באמת עשה המצרי כאשר זינק לכדור של ליאו מסי בשמינית הגמר. הוא היה בלתי ניתן להכנעה מול אלופת העולם עד שכריסטיאן רומרו נגח פנימה בדקה ה-79, והסוף ידוע. את הבעיטה של מסי בחלוף 4 דקות הצליח שובייר להדוף רק למשקוף, ומשם זה הלך פנימה, ואז בא גם המהפך של אנצו פרננדס בזמן פציעות. ובכל זאת, זה היה משחק ענק מבחינתו, וטורניר אדיר באופן כללי. לשובייר יש ייחוס משפחתי מכובד, כי אביו אחמד היה השוער של מצרים במונדיאל 1990, וספג רק פעמיים מול הולנד, אירלנד ואנגליה. הצאצא הוציא יותר כדורים מהרשת בטורניר הנוכחי, אבל זה ממש לא היה באשמתו, ובגיל 26 הוא מוכן לצעד גדול בקריירה. האם מישהו באירופה יהיה מוכן להמר עליו ולהחתימו מאל אהלי?

רגע עצירת הפנדל של מוסטפא שובייר מול טראמי (רויטרס)

סידני לופס קבראל – כף ורדה

אפשר לכלול ברשימה הזו כמעט את כל שחקני כף ורדה, הסינדרלה הגדולה והמרתקת ביותר של מונדיאל 2026. היא אמנם לא השיגה אף ניצחון, אבל 3 תוצאות תיקו בשלב הבתים הספיקו כדי לעלות על חשבון אורוגוואי, ואז הגיע גם הקרב הגדול והבלתי נשכח מול ארגנטינה. השוער בן ה-40 ווזיניה היה הדמות המרכזית ביותר, אבל בגילו קצת קשה לחשוב על קריירה בקבוצת צמרת. לעומת זאת, האיש שהכניע את אמיליאנו מרטינס בבעיטה מסובבת שהפכה לאחד השערים היפים של הטורניר בהחלט ראוי לקידום משמעותי. סידני לופס קבראל הספיק לעבור לא מעט בגיל 23. הוא נולד בהולנד, גדל באקדמיה של פיינורד, נדד לשבדיה, שיחק בליגות הנמוכות בגרמניה, ולפני שנה הגיע לפורטוגל. חצי עונה טובה באסטרלה אמדורה הספיקה כדי שבנפיקה תחתים אותו בינואר, אבל הוא לא קיבל הזדמנויות רבות במדי הנשרים, ולפני חודש סוכם על מעברו לטרבזוספור תמורת 10 מיליון יורו. כעת הטורקים מאושרים, כי ערכו של המגן הרב גוני שמסוגל לשחק ביעילות דומה בשני האגפים האמיר. יהיה הגיוני להניח שהוא ימשיך בנסיקה, ויגיע בהקדם לאחת הליגות הבכירות.

סידני לופס קבראל רץ לחגוג ולא מאמין (רויטרס)

קאישו סאנו – יפן

בבונדסליגה מכירים היטב את היכולות של סאנו במדי מיינץ. היפני בן ה-25 הוא קשר מרכזי עם יכולות רב גוניות ששורף שטחים, מחלץ כדורים, ואוהב גם לשלוח כדורים מסוכנים קדימה בזכות ראיית משחק משובחת. הוא רק לא היה ידוע כסקורר בשום אופן, עם שער בודד בקריירה בגרמניה. אז דווקא על הבמה הגדולה הוא מצא את הרשת. זה קרה במפגש מול ברזיל בנוקאאוט, כאשר סאנו גנב את הכדור במרכז המגרש, התקדם והכניע את אליסון כדי להעלות את היפנים ליתרון. זה היה העיתוי המושלם לשער בכורה בנבחרת, ובהמשך הוא עשה עבודה שחורה משובחת. קאמבק דרמטי של סלסאו הרס את הסנסציה, אבל ערכו של הקשר המצוין הזה עלה כתוצאה מההצגות. ליברפול, ארסנל, מנצ'סטר יונייטד, ניוקאסל ובורוסיה דורטמונד הוזכרו כמועמדות להחתימו כעת, ומיינץ עשויה לדרוש כ-50 מיליון אירו.

קיישו סאנו חוגג את השער מול ברזיל (רויטרס)

כריסט אינאו אולאי – חוף השנהב

חלק נכבד מהכוכבים הצעירים של הפילים היו ידועים היטב עוד לפני תחילת הטורניר, אבל אינאו אולאי הרבה פחות. הקשר המרכזי בן ה-20 גדל באקדמיה במולדתו, הגיע לאירופה רק לפני שנתיים כשחתם בבאסטיה בליגה הצרפתית השנייה, ובקיץ שעבר התקדם לטרבזונספור. את הבכורה בנבחרת הוא ערך לפני פחות משנה, ולא כולם האמינו שהוא בשל להיות דומיננטי בגביע העולם, אבל הוא היה בטוח בעצמו. "ברגע שאדרוך על הדשא, אדאג שכולם יזכרו את שמי", הוא הצהיר. וכך היה. השחקן החרוץ לא מהסס ליטול יוזמה, לא מפסיק לרוץ, ויש לו יכולות מגוונות הגנתית והתקפית. חוף השנהב הותירה רושם חיובי מאוד, ואינאו אולאי נמצא כעת על הכוונת של מועדונים לא מעטים. יובנטוס, לייפציג ופיורנטינה בעקבותיו, וגם ברייטון בתמונה. ואם ברייטון, הידוע במודלים המדעיים המופלאים שלה, רוצה להחתים אותך, סימן שאתה בדרך הנכונה.

כריסט אינאו אולאי (IMAGO)

זו רשימה חלקית בלבד כמובן, ואתם יותר ממוזמנים להוסיף שמות של שחקנים שהרשימו אתכם בתגובות.