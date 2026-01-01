כבר מזמן לא סוד: מהפכת השיער של הכדורגלנים

בעבר השתלת שיער הייתה משהו שכדורגלנים ניסו להסתיר, אך אחרי שהכדורגלן וויין רוני התבטא על כך בפומבי, שום דבר הוא אינו כפי שהיה. בשיתוף מוזאיק

עד לפני קצת יותר מעשור, השתלת שיער הייתה אחד הסודות השמורים בעולם הכדורגל. שחקנים התמודדו עם התקרחות, אבל כמעט אף אחד לא דיבר עליה. היו מי שבחרו להסתפר קצר, אחרים חבשו כובעים או פשוט התעלמו מהשינוי במראה. ואז הגיע וויין רוני...

בשנת 2011, כשהיה בשיא הקריירה שלו במנצ'סטר יונייטד ובנבחרת אנגליה (בעונת 2011/2012 הוא כבש 34 שערים והוסיף כ-10 בישולים) הוא הפך לכדורגלן הראשון בסדר הגודל הזה שדיבר בפומבי על השתלת השיער שעבר.

בחשבון הטוויטר שלו כתב בפשטות: "רק כדי לאשר לכל העוקבים שלי - עברתי השתלת שיער. התחלתי להקריח כבר בגיל 25, אז למה לא?". במשפט אחד, רוני לא רק שיתף בהחלטה האישית שלו - הוא שבר טאבו עולמי. מה שנחשב במשך שנים לנושא מביך, הפך פתאום לטיפול לגיטימי לחלוטין.

מימין רוני לפני, משמאל רוני אחרי (רויטרס)

מי עוד דיבר על השתלת השיער?

רוני לא נשאר לבד לאורך זמן. אחד הכדורגלנים הבולטים שהחליטו לדבר בגלוי על השתלת השיער שעבר הוא רוב הולדינג, בלם ארסנל לשעבר.

בראיונות הוא סיפר כי מעבר לשינוי במראה, ההליך תרם משמעותית לביטחון העצמי שלו. מאחר שהשינוי התרחש לאורך הקריירה שלו, מדובר באחד המקרים המתועדים והמוכרים ביותר בעולם הכדורגל.

רוב הולדינג.לא צריך יותר להסתיר את המפרצים (רויטרס)

ומה עם כל השאר?

בשנים האחרונות ניתן לראות לא מעט כדורגלנים וספורטאים שהמראה שלהם השתנה באופן משמעותי. בין השמות שעלו לא פעם ברשתות החברתיות ובתקשורת ניתן למצוא את דיוויד בקהאם, מוחמד סלאח, הארי קיין, סאדיו מאנה, שאקירי ויורגן קלופ.

חשוב להדגיש כי אף אחד מהם לא אישר בפומבי שעבר השתלת שיער. ההתרשמות מבוססת על השוואת תמונות לאורך השנים בלבד, ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות מה עומד מאחורי השינוי.

בקהאם. ראו את המצב לפני משמאל (רויטרס)

קלופ. פעם הסתיר את המפרצים (רויטרס)

למה דווקא כדורגלנים?

שוחחנו עם נועה כהן, בעלת מרכז השתלות השיער מוזאיק, כדי להבין למה יותר ויותר כדורגלנים בוחרים לטפל בהתקרחות, ומה אפשר ללמוד מהתופעה.

השתלת שיער היא הרבה יותר משינוי במראה

"הרבה אנשים חושבים שהשתלת שיער היא הליך אסתטי בלבד, אבל בפועל אנחנו רואים פעם אחר פעם שהשינוי המשמעותי ביותר הוא דווקא בביטחון העצמי.

מטופלים מספרים לנו שהם חוזרים להצטלם בלי לחשוב 10 פעמים מה היא הזווית הנכונה, מרגישים בנוח בפגישות עבודה, נהנים יותר מאירועים חברתיים ופשוט מרגישים שוב כמו עצמם.

אצל כדורגלנים, שנמצאים באופן קבוע מול מצלמות, קהל ותקשורת, לביטחון העצמי יש משמעות גדולה עוד יותר. כשהם מרגישים טוב עם עצמם - זה מקרין על שפת הגוף, על הנוכחות ועל האופן שבו הם מתנהלים, על המגרש ומחוצה לו”.

מימין לפני משמאל אחרי (מוזאיק)

מה השתנה בתחום השתלות השיער בשנים האחרונות?

"התחום עבר מהפכה של ממש. אם בעבר השתלות שיער היו מזוהות עם קווי שיער מלאכותיים ותוצאות שקל מאוד לזהות, היום הטכנולוגיה מאפשרת להגיע לרמת דיוק שלא הייתה קיימת בעבר.

במוזאיק אנחנו עובדים עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם השתלות השיער, לצד ציוד רפואי חדשני ושיטות עבודה עדכניות שמאפשרות לשמור על איכות הזקיקים ולהגיע לרמת דיוק גבוהה במיוחד.

השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת, ניסיון רפואי ותכנון נכון מאפשר להגיע לתוצאות טבעיות ואיכותיות הרבה יותר מבעבר.

תנאי בית מלון (מוזאיק)

איך קורה שכמעט אי אפשר לזהות שמישהו עבר השתלה?

"הסוד האמיתי בהצלחה הוא לא רק בטכנולוגיה, אלא בהתאמה האישית. אין שני אנשים עם אותו מבנה פנים, אותו סוג שיער או אותה התקרחות. לכן גם לא יכולה להיות השתלה אחת שמתאימה לכולם.

במוזאיק כל מטופל עובר תכנון השתלה אישי שמבוסס על מבנה הפנים, צפיפות השיער, איכות האזור התורם, גיל המטופל, קצב ההתקרחות והציפיות שלו מהתוצאה.

המטרה שלנו היא לא לייצר קו שיער שנראה 'מושלם', אלא כזה שנראה טבעי לחלוטין, כאילו תמיד היה שם. כשמתכננים את ההשתלה סביב האדם ולא סביב תבנית קבועה - זו בדיוק הסיבה שאנשים מסתכלים על התוצאה, אבל לא מצליחים לזהות שעברו השתלת שיער”.

מימין לפני, משמאל אחרי (מוזאיק)

כבר לא סוד

אם בעבר השתלת שיער הייתה משהו שכדורגלנים ניסו להסתיר, היום יותר ויותר מהם בוחרים לטפל בהתקרחות כחלק טבעי מהדאגה למראה ולביטחון העצמי שלהם. יש מי שבוחר לדבר על זה בגלוי, ויש מי שמעדיף לשמור את ההחלטה לעצמו.

אבל דבר אחד כבר ברור: השתלת שיער כבר מזמן אינה נושא שמדברים עליו בלחש. והשאלה כבר אינה מי עבר השתלה, אלא עד כמה התחום השתנה - וכיצד הטכנולוגיה, הדיוק וההתאמה האישית מאפשרים כיום להגיע לתוצאות שנראות טבעיות לחלוטין.

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