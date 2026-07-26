החלוץ שחיפשה: מכבי ת"א הודיעה על החתמת סוקלר

הסלובני שחווה עונת שיא ברדניצ'קי חתם לשנתיים עם אופציה לשתיים נוספות: "יודע מה הציפיות שמגיעות כשלובשים את החולצה הזאת". פרטי העסקה בפנים

החלוץ שחיפשה: מכבי תל אביב הודיעה באופן רשמי על החתמתו של שחקן רדניצ’קי הסרבית, אסטר סוקלר בן ה-27, על מנת שיחזק את החלק הקדמי של קני מילר וייקח חלק במטרות הקבוצה בליגה המקומית ובאירופה, שם ינסה לסייע לצהובים להגיע כמה שיותר רחוק. שכרו של הסלובני יעמוד על כ-300 אלף אירו נטו לעונה.

סוקלר מגיע אחרי עונת שיא אישית יוצאת דופן במדי רדניצ'קי מהליגה הסרבית הראשונה, שתקבל עבורו כמיליון אירו. למרות שקבוצתו עברה עונה קטסטרופלית וניצלה בנס מירידת ליגה, החלוץ הסלובני כבש 15 שערים ב-29 משחקי ליגה.

הכושר הפנטסטי של סוקלר לא נעלם מעיניו של מאמן נבחרת סלובניה, בושטיין צסאר, שהעניק לחלוץ זימון בכורה יוקרתי לנבחרת הבוגרת, במדיה ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו רק בחודש יוני האחרון במשחק ידידות מול קפריסין.

אסטר סוקלר (IMAGO)

“אתן את כל כולי לעזור לקבוצה”

לאחר החתימה על החוזה, סוקלר, שילבש את החולצה מספר 9 במכבי, אמר לאתר הרשמי של המועדון: "אני גאה להצטרף למכבי, מועדון עם היסטוריה עשירה ושאיפות גדולות. אני יודע מהן הציפיות שמגיעות כשלובשים את החולצה הזו, וזה בדיוק מה שמשך אותי לאתגר הזה. אני אתן את כל כולי על מנת לעזור לקבוצה להשיג את מטרותיה, לכבוש שערים, לזכות בתארים ולגרום לאוהדים שלנו להיות גאים".