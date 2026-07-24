יורגן קלופ שב לקווים ומונה למאמן נבחרת גרמניה

הוא חוזר: שנתיים לאחר שעזב את ליברפול, הגרמני המצליח חוזר לקווים להצעיד את המנאשפט אחרי הכישלון במונדיאל, שהוביל לפיטוריו של יוליאן נגלסמן

הוא חוזר. אחרי שנבחרת גרמניה כשלה במונדיאל 2026, מה שהוביל לעזיבתו של יוליאן נגלסמן, יורגן קלופ שב אל הקווים אחרי כשנתיים מאז שעזב את משרת האימון בליברפול, וייקח את המושכות של המנשאפט כשחתם על חוזה עד לסיום מונדיאל 2030.

קלופ עזב את תפקידו הנוכחי ברד בול, שם כיהן כמנהל הכדורגל העולמי בפרק זמן של קצת יותר משנה וחצי, על מנת לשוב ולהוביל את גרמניה למקומות אליה הייתה בעבר הלא כל כך רחוק. בגביע העולם הנוכחי היא הודחה כבר בשלב 32 האחרונות, אחרי שהופתעה בהפסד בפנדלים לפרגוואי, מה שלמעשה חרץ את גורלו של נגלסמן.

יורגן קלופ (רויטרס)

בנייה מחדש והסתמכות על הדור הבא

המאמן, שחגג לא מזמן יום הולדת 59, עתיד לבנות מחדש את הנבחרת הלאומית, עם פרישתו בפעם השנייה של השוער האגדי מנואל נוייר, כמו גם הפרישות הצפויות של רוב השחקנים הוותיקים: אוליבר באומן, לירוי סאנה, אנטוניו רודיגר, לאון גורצקה ופסקל גרוס, כשמי שיסייע לו על כר הדשא הוא יוזואה קימיך שימשיך להוביל כקפטן. המאמן בונה על קימיך בקישור, ובגרמניה מדווחים שהמשימה הראשונה שלו תהיה למצוא מגן ימני להרכב.

יוזואה קימיך (רדאד ג'בארה)

כבר עם חתימתו עולה כי לא מעט שחקנים חדשים צפויים להילקח בחשבון החל מליגת האומות שתחל בחודש ספטמבר, כשבין השמות נמצאים שוערה של פרייבורג, נואה אטובולו, קשרה של באיירן מינכן תום בישוף והקיצוני של קלן סעיד אל מאלה, כשגם שחקנים שנכחו בסגל כדוגמת נת’ניאל בראון ולנארט קארל, שנפצע ופספס את הטורניר ברגע האחרון, יהיו חלק חשוב מהבנייה החדשה.

מי שכמובן יישארו ואמורים להנהיג לצד קימיך הם צמד הכוכבים של ליברפול ובאיירן מינכן, פלוריאן וירץ וג’מאל מוסיאלה, כשבגרמניה יש ציפייה מהמאמן להוציא מהם את המיטב, דבר אשר לא קרה בתקופתו של נגלסמן, על אף האמון הרב בהם מצדו.

פלוריאן וירץ (רדאד ג'בארה)

מסיבת העיתונאים של יורגן קלופ

"זה כבוד עצום לשבת כאן היום", אמר המאמן בפתח דבריו. "כל מה שעבר עליי בימים האחרונים מרגיש כמו סרט שרץ לי בראש. הייתה לי כבר הבנה מסוימת לגבי גודל התפקיד של מאמן הנבחרת הלאומית, אבל כשאתה הופך לחלק ממנו, אתה מרגיש את העוצמה ואת האחריות אפילו יותר. כשאני יודע מאיפה הגעתי, זה היה בלתי נתפס מבחינתי שאגיע לרגע כזה. זה יום מיוחד מאוד עבורי. אני רוצה להודות לכל מי שאיפשר את זה".

המאמן המשיך: "ביום שבו כבר לא תרצו אותי, אני אלך, בלי שום פיצויי פיטורים. אם תגידו מחר ׳הוא גרוע׳, אני אלך. לא אם זה יהיה אדם אחד, אלא אם תהיה תחושה רחבה יותר. אם התאחדות הכדורגל הגרמנית (DFB) תגיד ׳הוא גרוע׳, אני אלך.

"אם תתנהגו בצורה לא ראויה ולא תשאירו את המשפחה שלי מחוץ לזה, אני אלך. תבקרו אותי אם משהו לא עובד, אין לי שום בעיה עם זה, ואשמח לעבוד כדי להשתפר. הכול סובב סביב התפקיד. ליורגן קלופ אין קריירה אחרי נבחרת גרמניה. מבחינתי, באופן אידיאלי, זה יהיה שיא הקריירה שלי".