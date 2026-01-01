לא סינר או נובאק: המלך הלא שגרתי בווימבלדון

כבר 18 שנה שאחד הגיבורים הפחות מוכרים בטורניר הדשא היוקרתי הוא בכלל בעל כנף, שכל תפקידו הוא להרחיק את היונים המזיקות. הכירו את הנץ רופוס

אחרי ששבועיים מצוינים של טניס הגיעו אמש (ראשון) לקיצם עם ההנפה של יאניק סינר שנה שנייה ברציפות, יש דמות אחת שעבדה (ותמשיך) מאחורי הקלעים, כשזוכה למעמד של כוכב בפני עצמו. קוראים לו רופוס, והוא אולי לא מחזיק מחבט, אבל בלעדיו קשה לדמיין את ווימבלדון.

רופוס הוא נץ מסוג האריס, שמועסק על ידי הנהלת טורניר ווימבלדון מאז שנת 2008. מדי יום הוא מסייר ברחבי המתחם, ותפקידו פשוט אך קריטי – להרחיק את היונים ושאר הציפורים מהמדשאות והמגרשים.

הסיבה לכך ברורה: היונים נמשכות במיוחד לדשא המטופח של ווימבלדון. מבחינתן, מדובר במעין “ארוחת גורמה”, והן עלולות לגרום נזק למשטחי המשחק ואף להפריע למהלכם התקין של המשחקים.

כאן בדיוק נכנס רופוס המנוסה והמיומן לפעולה. רק עצם הנוכחות שלו בשמיים מספיקה כדי לגרום לשלל היונים בשמי לונדון להתרחק, והוא דואג שהמדשאות יישארו נקיות ושהשחקנים יוכלו להתרכז בטניס בלבד, ללא עצירות לא צפויות או נזקים לדשא.

רופוס הנץ (רויטרס)

רופוס מסייר לאורך כל השנה בשטחי המועדון, אך בתקופת אליפות ווימבלדון שהסתיימה זה עתה הוא היה בכוננות מלאה וביצע סיורים יומיים סביב כל המתחם על מנת למנוע את הגעתם של היונים לאזורי הדשא ושלל המגרשים במתחם היוקרתי והוותיק בווימבלדון.

יש לו אפילו תג עובד בווימבלדון

אחד האזורים האהובים במיוחד על היונים, האויב המרכזי של הדשא הירוק בלונדון, הוא גג המגרש המרכזי, וגם שם רופוס מבצע גיחות קבועות כדי למנוע מהן להשתלט על המקום.

אגב, רופוס הוותיק הוא אינו הנץ הראשון בתפקיד. לפניו ביצע את המשימה הנץ האמיש, אך מאז שרופוס נכנס לתפקיד הוא הפך לחלק בלתי נפרד מהמסורת של הטורניר ולאחד העובדים המזוהים ביותר עם ווימבלדון.

המלך של ווימבלדון (רויטרס)

למעשה, במועדון היוקרתי מתייחסים אליו כאחד מבני המשפחה. לרופוס אפילו הונפק כרטיס עובד רשמי של ווימבלדון, עם תמונה ותואר התפקיד המשעשע: “מרחיק ציפורים”.

הפרסום שלו כבר מזמן חצה את גבולות הטניס. לרופוס יש חשבונות ברשתות החברתיות, והוא הפך לאטרקציה עבור אוהדים שמקפידים לחפש אותו בכל ביקור במתחם, אם יתמזל מזלם הם יצליחו לראות אותו בראש היציע או מעופף בשמיים.

הפרשה המסעירה ב-2012

ב-2012 הוא אף עמד במרכז אחת הפרשות החריגות בתולדות הטורניר, לאחר שנגנב ממכוניתו של המאמן שלו. המקרה עורר הדים ברחבי העולם והוביל למבצע חיפושים נרחב.

נובאק ג'וקוביץ', בפעולה על הדשא (רויטרס)

לשמחת כולם, שלושה ימים לאחר מכן נמצא רופוס בריא ושלם באזור ווימבלדון קומון, כשהפציעה היחידה ממנה סבל הייתה כאב קל ברגל. הסיפור הסתיים בשלום והחזיר את הכוכב המכונף לעבודתו.

גם אחרי יותר מ-18 שנים בתפקיד והמון אחריות על הכנפיים שלו, רופוס ממשיך להיות אחד הגיבורים האלמוניים של ווימבלדון. הוא אולי לא מניף גביעים ולא חובט ווינרים, אבל בכל יום מחדש הוא דואג שהבמה תהיה מושלמת עבור הכוכבים האמיתיים – ולכן רבים רואים בו את המלך הלא שגרתי של הטורניר.