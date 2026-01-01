מצא בית חדש: קאדין קרינגטון חתם בהפועל תל אביב

כפי שנחשף ב-ONE: הקלע המתאזרח של הפועל ירושלים מצטרף רשמית לקבוצתו של איטודיס בחוזה לשלוש עונות: "אסיר תודה על ההזדמנות". השכר שירוויח בפנים

בהפועל תל אביב עובדים כדי להכין את הקבוצה לעונה הבאה, והיום (שני) השלימו חלק נוסף בפאזל לקראת 2026/27, עם הצטרפותו של קאדין קרינגטון בחוזה לשלוש שנים עד 2028/29, כשעל הסיכום בין הצדדים נודע לראשונה כאן ב-ONE לפני מספר חודשים.

קרינגטון בן ה-30 מגיע לאדומים אחרי ארבע עונות מצוינות בהן הפך לאחד העוגנים הגדולים בהפועל ירושלים, איתה זכה פעמיים בגביע המדינה, פעמיים בגביע ווינר ופעם אחת בסופרקאפ. הגארד, שמחזיק באזרחות ישראלית ומייצג את הנבחרת הלאומית, עבר בקריירה האירופית שלו גם במונאקו, בטיס, דיז'ון, לודוויגסבורג, לימבורג ומורנאר בר, לפני שהגיע לישראל.

במהלך ארבע העונות שלו בליגת ווינר סל, העמיד קרינגטון ממוצעים יציבים של 13.2 נקודות, 2.5 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים בעונה הסדירה. בעונה האחרונה במפעל האירופי, רשם הגארד ממוצעים מרשימים של 14.8 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-2.1 אסיסטים למשחק.

הפרסום הראשון על קאדין קרינגטון ב-ONE (צילום מסך)

במהלך תקופתו בארץ, ביסס את עצמו קרינגטון כאחד השחקנים המובילים בליגת העל, כשבהפועל ירושלים ניסו להשאירו והציעו לו להאריך את החוזה שלו במועדון, אך ללא הצלחה. חוזהו אצל האדומים של דימיטריס איטודיס מוערך במעל מיליון דולר.

“אני שמח להיות חלק מהמסע ומצפה לתרום”

"אני מתרגש לקראת הפרק הבא בקריירה שלי ואסיר תודה על ההזדמנות להצטרף להפועל תל אביב, אחרי ששיחקתי נגד המועדון בשנים האחרונות", אמר קרינגטון לאחר החתימה. "המועדון הראה צמיחה מדהימה בשנים האחרונות ואני שמח להיות חלק מהמסע הזה ומצפה לתרום לעוד הצלחות".

קאדין קרינגטון (חגי מיכאלי)

המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס, בירך על המהלך: "אנחנו שמחים לצרף את קאדין למשפחה שלנו. זה מהלך חשוב מאוד כדי לחזק את השלד הישראלי שלנו. מדובר בשחקן שיכול לשחק במספר עמדות, הוא מבין את המשמעות שיש בלשחק בהפועל תל אביב והוא ללא ספק יעזור לנו להצליח במפעלים המקומיים וגם ביורוליג".

גם מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, נשמע מרוצה מאוד מהרכש החדש: "אנחנו שמחים מאוד שיש לנו את קאדין איתנו. שוחחתי איתו והוא מודע היטב למה שהוא יכול לתרום לקבוצה. יש לו המון ניסיון בליגה הישראלית והוא מתרגש לבדוק את היכולות שלו גם ביורוליג. אני מברך אותו על ההצטרפות".