"אלמנט שהיה חסר": הנשק החדש של דני אבדיה

התקשורת האמריקאית התייחסה לניצחון 110:122 של פורטלנד על סקרמנטו בעיקר כאל צעד חשוב בדרך לפלייאוף, אבל גם כהצהרה ברורה על הכושר הנוכחי של הקבוצה ובעיקר של דני אבדיה. הבלייזרס הגיעו למשחק כשהם נלחמים על המקום השמיני במערב, בעוד היריבה עלתה עם הרכב צעיר ולא מוכר, ומהר מאוד הפערים נראו לעין. אחרי רבע ראשון שקול, פורטלנד השתלטה לחלוטין על המשחק וברחה כבר לפני ההפסקה, בדרך לעונה ראשונה במאזן חיובי מאז 2020/21 ולמצב בו ניצחון אחד בלבד מפריד בינה לבין הפלייאוף.

בתקשורת ציינו שהמפתח לניצחון היה הלחץ ההגנתי והשליטה בכדורים החוזרים. פורטלנד כפתה 17 איבודים שהפכו ל-30 נקודות קלות, ובמקביל שלטה בריבאונד ההתקפה עם 18 כדורים חוזרים ו-29 נקודות מהזדמנויות שניות. הפער הזה התבטא גם בכמות הזריקות, כאשר הבלייזרס הגיעו ל-101 ניסיונות לעומת 83 בלבד של סקרמנטו, נתון שהכריע את ההתמודדות למרות אחוזי קליעה גבוהים של היריבה לפרקים.

"השלשות של אבדיה הגיעו בדיוק בזמן"

מי שעמד במרכז הסיקור היה כמובן דני אבדיה, שהמשיך את התקופה הנהדרת שלו עם הופעה התקפית מרשימה במיוחד מחוץ לקשת. בתקשורת האמריקאית הדגישו את השיפור בקליעה שלו משלוש, אלמנט שלא תמיד היה יציב לאורך העונה, אך הפעם הפך לנשק משמעותי עבור פורטלנד בדיוק לקראת הפלייאין.

"זה היה ערב פורה במיוחד של הבלייזרס מעבר לקשת באופן כללי. הם קלעו 16 מ-46 משלוש. אבל הזריקה של דני אבדיה, במיוחד, נכנסה. הוא סיים עם 5 מ-9 מחוץ לקשת. זה היה אלמנט שחסר במשחק שלו. טוב לראות את זה מגיע בדיוק לפני שבוע הפלייאין", נכתב ב’בלייזרס אדג’.

מעבר לקליעה, בתקשורת ציינו גם את התרומה הכוללת של אבדיה למשחק הקבוצתי, כאשר היכולת שלו להוביל התקפות, לנצל איבודים ולייצר מצבים קלים הייתה חלק מרכזי בריצה של פורטלנד ברבע השני. עם הכושר הנוכחי שלו, בארצות הברית כבר מסתכלים עליו כאחד הגורמים המרכזיים שיכריעו האם הבלייזרס יצליחו להפוך את המקום השמיני לכרטיס אמיתי לפלייאוף.