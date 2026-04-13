יום שני, 13.04.2026 שעה 07:51
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8992-965382דטרויט פיסטונס
70%8754-945182בוסטון סלטיקס
65%8927-941582ניו יורק ניקס
62%9473-976382קליבלנד קאבלירס
56%9529-971382אטלנטה הוקס
55%9224-927680אורלנדו מג'יק
55%9323-952683טורונטו ראפטורס
54%9596-956783פילדלפיה 76'
54%9201-965083שארלוט הורנטס
48%9866-996183מיאמי היט
40%9554-904682מילווקי באקס
40%10047-967083שיקגו בולס
26%9501-873682ברוקלין נטס
24%9935-925182אינדיאנה פייסרס
21%10055-914581וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8864-965882אוקלהומה ת'אנדר
76%8909-960380סן אנטוניו ספרס
66%9666-1007183דנבר נאגטס
66%9055-951182יוסטון רוקטס
60%9492-954683לוס אנג'לס לייקרס
58%9570-978283מינסוטה טימברוולבס
56%8965-913781פיניקס סאנס
52%9034-915481לוס אנג'לס קליפרס
50%9510-950282פורטלנד בלייזרס
47%9545-953983גולדן סטייט ווריורס
34%9719-934782דאלאס מאבריקס
32%9609-925580ניו אורלינס פליקנס
28%10081-951683ממפיס גריזליס
28%9905-912582סקרמנטו קינגס
27%10332-969982יוטה ג'אז

"אלמנט שהיה חסר": הנשק החדש של דני אבדיה

הישראלי צלף 5 שלשות ב-110:122 של פורטלנד על סקרמנטו בדרך למקום השמיני במערב ובארה"ב התרשמו: "טוב לראות את זה מגיע בדיוק לפני שבוע הפלייאין"

דני אבדיה ובלייק ווסלי (רויטרס)
התקשורת האמריקאית התייחסה לניצחון 110:122 של פורטלנד על סקרמנטו בעיקר כאל צעד חשוב בדרך לפלייאוף, אבל גם כהצהרה ברורה על הכושר הנוכחי של הקבוצה ובעיקר של דני אבדיה. הבלייזרס הגיעו למשחק כשהם נלחמים על המקום השמיני במערב, בעוד היריבה עלתה עם הרכב צעיר ולא מוכר, ומהר מאוד הפערים נראו לעין. אחרי רבע ראשון שקול, פורטלנד השתלטה לחלוטין על המשחק וברחה כבר לפני ההפסקה, בדרך לעונה ראשונה במאזן חיובי מאז 2020/21 ולמצב בו ניצחון אחד בלבד מפריד בינה לבין הפלייאוף.

בתקשורת ציינו שהמפתח לניצחון היה הלחץ ההגנתי והשליטה בכדורים החוזרים. פורטלנד כפתה 17 איבודים שהפכו ל-30 נקודות קלות, ובמקביל שלטה בריבאונד ההתקפה עם 18 כדורים חוזרים ו-29 נקודות מהזדמנויות שניות. הפער הזה התבטא גם בכמות הזריקות, כאשר הבלייזרס הגיעו ל-101 ניסיונות לעומת 83 בלבד של סקרמנטו, נתון שהכריע את ההתמודדות למרות אחוזי קליעה גבוהים של היריבה לפרקים.

"השלשות של אבדיה הגיעו בדיוק בזמן"

מי שעמד במרכז הסיקור היה כמובן דני אבדיה, שהמשיך את התקופה הנהדרת שלו עם הופעה התקפית מרשימה במיוחד מחוץ לקשת. בתקשורת האמריקאית הדגישו את השיפור בקליעה שלו משלוש, אלמנט שלא תמיד היה יציב לאורך העונה, אך הפעם הפך לנשק משמעותי עבור פורטלנד בדיוק לקראת הפלייאין.

"זה היה ערב פורה במיוחד של הבלייזרס מעבר לקשת באופן כללי. הם קלעו 16 מ-46 משלוש. אבל הזריקה של דני אבדיה, במיוחד, נכנסה. הוא סיים עם 5 מ-9 מחוץ לקשת. זה היה אלמנט שחסר במשחק שלו. טוב לראות את זה מגיע בדיוק לפני שבוע הפלייאין", נכתב ב’בלייזרס אדג’.

מעבר לקליעה, בתקשורת ציינו גם את התרומה הכוללת של אבדיה למשחק הקבוצתי, כאשר היכולת שלו להוביל התקפות, לנצל איבודים ולייצר מצבים קלים הייתה חלק מרכזי בריצה של פורטלנד ברבע השני. עם הכושר הנוכחי שלו, בארצות הברית כבר מסתכלים עליו כאחד הגורמים המרכזיים שיכריעו האם הבלייזרס יצליחו להפוך את המקום השמיני לכרטיס אמיתי לפלייאוף.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
