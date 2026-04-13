יום שני, 13.04.2026 שעה 07:50
ספורט אחר

אחרי מדליית הכסף בברזיל: נבחרת הסייף נחתה

לאחר ההישג ההיסטורי באליפות העולם לנוער בריו דה ז'ניירו, הסייפים שבו לישראל בהתרגשות. המאמן איבנוב: "הישג מטורף אחרי מסע ארוך, חוויה גדולה"

נבחרת הנערים בסייף חוגגת (איגוד הסיוף)
בקבלת פנים חגגית שנערכה בנתב"ג, לפנות בוקר היום (שני). נחתה משלחת סייפי דקר של ישראל, ששבה מריו דה ז'ניירו שבברזיל, לאחר שחגגה הישג היסטורי, זכייה במדליית כסף באליפות העולם לנוער. המדליה החשובה מגיעה לאחר שנבחרת הנוער חגגה מדליית ארד באליפות אירופה האחרונה. 

המדליה היוקרתית בה זכתה הנבחרת היא הישג ישראלי היסטורי שלא היה מעולם. בין הסייפים שייצגו את הנבחרת נמצאים אלון שריד בן ה-20, פיודור חפרסקי בן ה-19 ומרדכי לכמן ואיתן חרמצקי בני ה-16.

כשאת כולם מדריך המאמן אלכסנדר סשה איבנוב שאמר בהתרגשות: "האמת שאנחנו קודם כל עייפים, אנחנו אחרי מסע ארוך. אבל אנחנו מאוד מרוצים כמובן כי זכינו באמת במדליה באליפות העולם. זה חוויה מאוד מאוד גדולה. לי יש קצת הרגשה של פספוס בגמר, אבל אין מה לעשות ואני עדיין מאוד מרוצה, החבר’ה סיימו את עונת הנוער שלהם עם מדליית ארד באליפות אירופה ומדליית כסף באליפות העולם. אני חושב שזה הישג מטורף".

צעד חשוב לאוליפיאדה

כאמור הסייפים שליוו את הזכייה ההיסטורית צעירים במיוחד, אך שניים מתוכם אלון שריד ופיודור חפאסקי, עתידים לעלות לנבחרת הבוגרת כאשר הם מסיימים את גיל הנוער.

מאמן הנבחרת איבנוב התייחס אליהם ואמר: "השניים הגדולים הם באמת אלון שריד, ופיודר חפרסקי מסיימים את עונת הנוער שלהם. אבל הם לא חבר’ה חדשים. הם מתאמנים עם הנבחרת הבוגרת כבר הרבה זמן, אלון בכלל תמיד בהרכב הנבחרת הבוגרת. ופיודור ממש בנבחרת הרחבה. אנחנו מתכוננים עכשיו, כבר בעוד 10 ימים לצאת לאליפות אירופה עד גיל 23, ומשם להמשיך לאליפות העולם בברן. עד אליפות אירופה ואליפות העולם בוגרים שהם דברים חשובים בפני עצמם".

הזכייה במדליה היא צעד חשוב בדרך לאולימפיאדה הבאה, כשבאיגוד הסייף מסמנים את לוס אנג'לס 2028, כהבטחה גדולה עם נבחרת מוכשרת. לאחר שזכו במדליה ההיסטורית הנבחרת הישראלית נושאת פנייה כבר לתחרויות הבאות, עם אליפות אירופה עד גיל 23 שתערך בעוד עשרה ימים.

