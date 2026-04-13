יום שני, 13.04.2026 שעה 07:26
ליגת העל Winner 25-26
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

בית"ר הכי טובה בעיר, אבל האם הכי טובה בליגה?

האזינו לפודקאסט: היכולת הנהדרת של אצילי וגדראני, הדרך בה הצליח יצחקי להפוך את הקבוצה ליעילה, וגם: למי יש יתרון בפלייאוף והמצטיין של הסיבוב

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

אחרי יותר משנתיים, בית״ר ירושלים מנצחת דרבי בליגה. זה היה מהיר, חד צדדי, ובית״ר מגיעה למשחקי הפלייאוף במצב רוח טוב. פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים את הניצחון של בית״ר על הפועל ירושלים.

היכולת הנהדרת של אצילי, משחק ההגנה המושלם של גדראני, ההרכב שעלה יצחקי עם זיו בן שימול ודור חוגי בקישור והדרך בה הצליח ברק יצחקי להפוך את בית״ר ליעילה מול קבוצה עקשנית באדום שחור.

וגם: חסונד גונזאלס כבר שלושה משחקים ברציפות פורע שורות, הפעם אחרי 24 שניות בלבד משריקת הפתיחה, קאלו אנרגטי, אבל מחמיצן סדרתי ומה קרה ביציעים כשמכבי תל אביב כבשה שער בפנדל מול באר שבע.

בית״ר שומרת על יציבות, מאבק האליפות פתוח לחלוטין, למי יש יתרון בסדר משחקי הפלייאוף? מי השחקן המצטיין של הסיבוב, מי הפתיע והאם המשחק בטרנר בעוד שבועיים יקבע מי תהיה אלופה. האזנה נעימה.

