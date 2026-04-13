בית"ר הכי טובה בעיר, אבל האם הכי טובה בליגה?

אחרי יותר משנתיים, בית״ר ירושלים מנצחת דרבי בליגה. זה היה מהיר, חד צדדי, ובית״ר מגיעה למשחקי הפלייאוף במצב רוח טוב. פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים את הניצחון של בית״ר על הפועל ירושלים.

היכולת הנהדרת של אצילי, משחק ההגנה המושלם של גדראני, ההרכב שעלה יצחקי עם זיו בן שימול ודור חוגי בקישור והדרך בה הצליח ברק יצחקי להפוך את בית״ר ליעילה מול קבוצה עקשנית באדום שחור.

וגם: חסונד גונזאלס כבר שלושה משחקים ברציפות פורע שורות, הפעם אחרי 24 שניות בלבד משריקת הפתיחה, קאלו אנרגטי, אבל מחמיצן סדרתי ומה קרה ביציעים כשמכבי תל אביב כבשה שער בפנדל מול באר שבע.

בית״ר שומרת על יציבות, מאבק האליפות פתוח לחלוטין, למי יש יתרון בסדר משחקי הפלייאוף? מי השחקן המצטיין של הסיבוב, מי הפתיע והאם המשחק בטרנר בעוד שבועיים יקבע מי תהיה אלופה. האזנה נעימה.