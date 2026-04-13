ב"ש עשתה נוקאאוט למכבי ת"א בדיוק בזמן הנכון

אחרי 2 תוצאות תיקו רצופות בליגה, הפועל באר שבע חזרה למסלול הניצחונות ובגדול. החבורה של רן קוז'וק רשמה אמש (ראשון) ניצחון חשוב ויקר 1:3 בבלומפילד על מכבי תל אביב וסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון בליגה. בכך, האדומים יארחו את הפועל פתח תקווה במוצאי שבת ולאחר מכן את היריבה במאבק האליפות בית"ר ירושלים.



איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק חדש לסיכום הניצחון הגדול על מכבי תל אביב. על המחמאות בצדק למאמן הקבוצה רן קוז'וק, שחרור לחץ הגדול בסיום, הניצחון, המשחק הנהדר של קינגס קאנגווה ומי הצטיין פרט לזמבי?



עוד בפרק - נקודת האופי שהייתה חסרה לבאר שבע, חשיבות הניצחון שהושג לראשונה בבלומפילד בליגה מאז 2015, הכנות למשחק הפתיחה של הפלייאוף העליון ועוד. האזנה נעימה.