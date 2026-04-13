יום שני, 13.04.2026 שעה 07:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

איתמר נוי מודה: כרגע יש על כולנו כתם

קשר מכבי ת"א אחרי ה-3:1 לב"ש: "זו חתיכת סטירה, אנחנו צריכים לגרום לזה שלא יקרה יותר לעולם. מה שהיה כאן לא מתקבל על הדעת. לא חושבים על הפער"

|
איתמר נוי (חגי מיכאלי)
מכבי תל אביב חטפה אמש (ראשון) סטירה מצלצלת במיוחד, כזו שהראתה לכולם שאין פה קבוצה לאליפות ונכון להיום, גם אין שם קבוצה שבכלל מסוגלת לקחת נקודות מול יריבה גדולה. האלופה בשתי העונות האחרונות במסלול הבטוח להיפרד מהתואר שלה, אך ה-3:1 מול הפועל באר שבע היה מדאיג במיוחד בהסתכלות על הפלייאוף העליון שמחכה ובטווח הקרוב עוד יותר - בהסתכלות על חצי גמר הגביע מול מכבי חיפה ביום רביעי הקרוב. מי שיצא להתראיין לאחר המשחק מבין השחקנים היה הקשר, איתמר נוי. 

איתמר, מה קרה למכבי? אנחנו לא רגילים לראות את הקבוצה הולכת אחורה, לא יוזמת, לא לוחצת ולא התקפית.
"כן, לגמרי כשלנו בזה. קודם כל זה משהו בגישה ובאומץ. אני חושב שלא הגענו כמו שאנחנו רגילים, וזה חתיכת שיעור בשבילנו. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שדבר כזה לא יחזור על עצמו".

איך נערכתם למשחק? מה הייתה תוכנית המשחק וכמה היא הייתה שונה ממה שראינו בפועל על כר הדשא?
"וואו, שונה לגמרי. אני חושב שלפחות בתחושה שלי, הגענו מוכנים מאוד. ידענו איך הם מתכננים ללחוץ ומה הדגשים שאנחנו צריכים לשים עליהם ושוב, זה מחזיר אותי לגישה, כי מעל הכל נפלנו שם בצורה חד משמעית. כמו שאמרתי, זו חתיכת סטירה בשבילנו. יש לנו משחק מאוד חשוב ביום רביעי ואנחנו צריכים לגרום לזה שלא יקרה יותר לעולם".

מסע״ת סיכום המשחק בין הפועל ב״ש למכבי תא

משחק על עונה שלמה ביום רביעי, אפשר להגיד את זה?
"כן. יש עוד דרך ארוכה, אבל ברור שזה המשחק הכי חשוב כרגע. יש לנו שלושה ימים להרים את עצמנו ולהיראות שונה לגמרי מאיך שנראינו, כי מה שהיה כאן לא מתקבל על הדעת".

אתה מדבר על גישה, וזה גם מה ששמענו מרוני דילה, אבל השאלה אם זו כל האמת. אולי היריבה פשוט איכותית יותר, מאומנת יותר ולוחצת אתכם באמת? בחצי הראשון היה נדמה שאתם פשוט לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. זה נראה עמוק יותר מסתם 'גישה'.
"אני דווקא לא מסכים. אני חושב שהיו לא מעט פעמים ששיחקנו כדורגל טוב השנה".

אבל לא ניצחתם קבוצות גדולות. גם עם רוני עשיתם תיקו בטדי במשחק רע מאוד.
"מסכים, אבל שוב – בעיניי זה מתחבר לאומץ. אולי אנחנו קצת לא מספיק אמיצים, לא מספיק לוקחים על עצמנו. יש פה סגל שחקנים מאוד טוב, אבל משהו במעבר (למשחקים הגדולים) קצת חסר לנו בינתיים. זה משהו שאנחנו חייבים לעבוד עליו. אין סיכוי שניפול שוב באומץ ובאגרסיביות ונפסיד ככה במאבקים. זה משהו שהוא מעבר לכדורגל או לאיכות של שחקנים".

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

עבור מועדון כמו מכבי תל אביב, להגיע למחזור ה-26 בלי לנצח את הפועל באר שבע או את בית"ר ירושלים, זה דבר יוצא דופן.
"מסכים איתך לגמרי, זה חד משמעית כתם עלינו כרגע. למזלנו, יש לנו עוד הרבה משחקים גדולים השנה ואנחנו חייבים להביא מכבי אחרת למפגשים האלה. אני באמת מאמין בכל ליבי שאנחנו יכולים לעשות את זה, ומקווה שנראה את זה כבר ביום רביעי".

כשאתה אומר 'יכולים לעשות את זה', למה אתה מתכוון? לנצח קבוצה גדולה או לצמצם פער של 10 נקודות בצמרת?
"אנחנו ממש לא במקום לדבר על צמצום פערים כרגע, זה מאוד רחוק מאיתנו. יש לנו משימה קריטית ביום רביעי. צריכים לעשות הכל כדי לנצח ולהגיע לגמר הגביע. אחרי זה נמשיך צעד אחר צעד, משחק אחרי משחק, כדי להביא את היכולת שאנחנו באמת מאמינים שאנחנו יכולים להציג. כרגע, יום רביעי זה הכל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */