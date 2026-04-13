סורקין מחוזר באירופה, מכבי תפתח עמו בשיחות

"משחק לא טוב שלנו", אמרו אמש (ראשון) במכבי תל אביב לאחר ההפסד 99:88 בדרבי התל אביבי השני של העונה במסגרת היורוליג והשלישי בסך הכל. הצהובים כחולים הגיעו למפגש במה שהיה משחק השלמה מהמחזור ה-30 כשהם סופרים שני הפסדים רצופים בתחרות הבכירה של אירופה, צמד הפסדים שסיים מעשית את ניסיון הקאמבק שלהם לעשירייה הראשונה כך שהמשחק מול קבוצתו של איטודיס היה לפרוטוקול בלבד עם הבדל קטן, היה זה דרבי לכל דבר ועניין.

ג'ימי קלארק עבר מבחן כשירות בסמוך למשחק, איפה לונדברג כזכור לא אמור היה לקחת חלק במשחק וכאמור הוא גם לא נרשם, ג'ף דאוטין ג'וניור לו היה חלק עצום בניצחון הקודם בדרבי שוב ראה אך ורק ספסל וקבוצתו של עודד קטש פשוט לא נראתה טוב, כן היא הייתה קצרה מכורח הפציעות בעמדה ארבע, ובערב שבו ג'ימי קלארק היה צריך לעבור מבחן כשירות עדין דאוטין לא ראה דקות משחק, אך לא זה מה שהפסיד את המשחק, לא רק בכל אופן. "נכנסנו לא טוב למשחק, היה לנו את לוני ווקר ובריסט אבל הצוות המסייע חייב להיות במשחק והוא לא היה", אמרו במועדון.

"כמו בדרבי שהיה בליגה, בלייקני חגגו עלינו. ההגנה שלנו שוב לא הייתה מספיק טובה וכל פעם שבאמת התקרבנו הם דאגו לשמור את הקבוצה שלהם במרחק ביטחון. אין פה תירוצים, זה הפסד מאוד כואב", המשיכו אצל מחזיקת הגביע שם כאמור סופרים כבר שלושה הפסדים רצופים. "היינו צריכים לשחק הרבה יותר טוב. במחצית השנייה זה איכשהו התחיל לקרות, אבל לא עד הסוף", ניסו לנתח בסביבת הקבוצה, "לא ידענו לעצור את מיציץ' וכריס ג'ונס", בנוסף לכל אלו היה גם את טאי אודיאסה שהסב לצהובים נזק מתחת לסלים.

ספסל מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

סורקין מחוזר באירופה

עודד קטש קיבל תרומה ממספר שחקנים, ביניהם רומן סורקין שזוכה לעניין מקבוצות נוספות באירופה. יחד עם זאת הפורוורד סנטר הנהדר מחזיק באופציית יציאה אך ורק ל-NBA ובמועדון, כשם שעמלים על הארכת חוזהו של תמיר בלאט אותו רוצים מאוד להשאיר, כשכבר מתנהלות שיחות מולו כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, גם בגזרתו של רומן סורקין צפויים בקרוב לפתוח בשיחות בכדי לבטל את אופציית היציאה שבחוזהו כפי שנודע לראשונה ל-ONE.

"ביום חמישי נקווה לסיים את זה טוב יותר. נשארה לנו הליגה ונצטרך לשחק הרבה יותר טוב", סיכמו במכבי תל אביב. ביום חמישי הקרוב עונת היורוליג של עודד קטש וחניכיו תסתיים לה באופן רשמי עם משחק "ביתי" אחרון מול וירטוס בולוניה ולאחר מכן הצהובים יחזור להתמודד בזירה המקומית כאשר הם חוזרים אליה עם מאזן של 16 ניצחונות אל מול הפסד בודד וכשהם מדורגים במקום השני עם שני משחקים פחות מהפועל תל אביב, לה מאזן של 17 ניצחונות אל מול שני הפסדים.