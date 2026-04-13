פערים בין גרסת דיילה לשחקנים על ההכנה לב"ש

לחץ גדול במכבי תל אביב לקראת חצי גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה ביום רביעי הקרוב. אחרי ההפסד 3:1 להפועל באר שבע אמש (ראשון) והיציאה הדי סופית ממאבק האליפות, לצהובים נשאר רק הגביע והמאבק על אירופה שהולך להיות קשה במיוחד. אולם, החשש הגדול מאי עלייה לגמר הגביע יהיה היווצרות של כדור שלג שיכול להוביל לפלייאוף עליון רע במיוחד, בטח כאשר התוצאות ב-11 המשחקים נגד יריבות הצמרת העונה, פשוט מביכות.

0 ניצחונות מול ארבע הגדולות שמחכות בפלייאוף העליון (2 נקודות בלבד מול בית"ר ומכבי חיפה), ובעצם רק את הפועל פ"ת ניצחה האלופה בתחילת העונה. זאת לצד תבוסות חסרות תקדים מול הירושלמים והחיפאים, הפסד ראשון בדרבי אחרי 12 שנים, ו-3 הפסדים לבאר שבע.

אמש מכבי ת"א הגיעה למה שהיה אמור להיות משחק העונה שלה ונראתה לא מוכנה, לא ברמה, לא הצליחה לעמוד פיזית מול באר שבע והציגה כדורגל נחות ופאסיבי שלא מצופה מאלופה להציג. זו לא הייתה הבעיה היחידה שלה. מסיבת העיתונאים של רוני דיילה לאחר המשחק חשפה גם פער די משמעותי בין מה שהמאמן ציפה לראות, לבין מה שהשחקנים ביצעו על הדשא וטוענים שהם עבדו עליו בהכנה לקראת באר שבע.

מסע״ת סיכום המשחק בין הפועל ב״ש למכבי תא

פערים בין טענות דיילה לאלו של השחקנים

דיילה נשאל מדוע לא לחץ בכלל את הפועל באר שבע ושיחק משחק פסיבי כשעמד מאחור, ועל כך השיב: "התוכנית הייתה ללחוץ אותם. אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שאמרתי והראיתי באסיפה לפני המשחק היה שאנחנו צריכים לרוץ אחריהם וללחוץ. במחצית שאלתי את השחקנים "מה קרה?", כי זה לא בוצע. אני לא חושב שהייתה להם תשובה ברורה לזה. אני צריך להסתכל על עצמי ולראות אם לא הייתי מספיק ברור. אני כל כך מאוכזב שנתנו את השליטה במשחק, בבית שלנו, לקבוצה אחרת. זה לא משנה מי היריבה, גם אם ריאל מדריד הייתה בצד השני – כשאתה הקבוצה הביתית אתה תוקף אותם, אבל לא עשינו את זה".

כששמעו חלק מהשחקנים שכך אמר המאמן, הם שיתפו את חבריהם בנושא ואמרו: "זה פשוט לא נכון. לא עבדנו על לחץ גבוה של אחד לאחד למשחק הזה. מאז שרוני הגיע המבנה ההגנתי שלנו הוא 4-4-2 כשאנחנו מחכים במרכז המגרש, וזה בדיוק מה שעשינו במחצית הראשונה. אנחנו לא לוחצים גבוה יותר מדי ולא תרגלנו משהו שונה. גם לא תרגלנו פתרון למלכודות שהם עשו לנו בקישור. אפשר לסכם את זה בכך שההכנה למשחק הייתה לא טובה בכל ההיבטים, אם טקטית לא הצלחנו להתמודד איתם וגם פיזית לא".

יהיה באמת מעניין לראות מה יקרה באימונים הקרובים לקראת מכבי חיפה, ומאיפה נבע הפער בין האמירה הברורה של דיילה לאחר המשחק כי הוא ביקש והראה לשחקניו משהו מסוים, ובפועל זה לא בוצע, ומה גרם בעצם לפער הגרסאות בין הצדדים. עוד אמר דיילה על סגנון המשחק: "אנחנו לא רוצים להיות קבוצה הגנתית. יש כאן תרבות שאנחנו תוקפים, ואנחנו רוצים לתקוף. אנחנו צריכים להשתפר ולהיות מספיק טובים. אני לא מאמין בלהגן על עצמך בשביל להשיג משהו. אני מאמין בלתקוף ולעשות צרות ליריבים. ככה אימנתי קבוצות בעבר וניצחתי במדינות שונות וזה מה שאני הולך לעשות גם כאן.

רוני דיילה (חגי מיכאלי)

"אני לא הולך להשתנות, אני הולך להשתפר, ואלו שני דברים שונים. עכשיו אתה רואה את באר שבע, הם משחקים באותה דרך כבר כמה שנים והם מרגישים בנוח בדרך המשחק שלהם. הם טובים, גם אנחנו יכולים להגיע לרמה הזו, אני בטוח. האם אני מאוכזב? מאכזב הוא כשאתה מפסיד כשאתה משחק טוב, אבל היינו גרועים בהשוואה למה שאני מצפה מהקבוצה שלי", אמר הנורבגי.

עוד אמר דיילה על המצב של מכבי ת"א: "אנחנו בפיגור של 10 נקודות. יש סיבה לכך שאחרי 26 משחקים אנחנו למטה. זה לא מקרי. הכנסנו את עצמנו למצב קשה בליגה. עדיין יש לנו חצי גמר לשחק, אבל חייבים ללכת ולקחת את המשחק הזה. אנחנו צריכים ללכת ולתקוף את המצב ואני בטוח שהאוהדים שלנו גם יקבלו הפסדים יותר בקלות כשהם יראו אנשים מנסים. כשרואים אנשים מתחבאים, זה משהו שונה לגמרי וזה משהו במנטליות שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לצאת כחבורה אחת, ואז אנחנו מנצחים ומפסידים ביחד. אנחנו צריכים להיות אמיצים. מסוג כזה של משחקים לומדים".