יום שני, 13.04.2026 שעה 07:48
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8992-965382דטרויט פיסטונס
70%8754-945182בוסטון סלטיקס
65%8927-941582ניו יורק ניקס
62%9473-976382קליבלנד קאבלירס
56%9529-971382אטלנטה הוקס
55%9224-927680אורלנדו מג'יק
55%9323-952683טורונטו ראפטורס
54%9596-956783פילדלפיה 76'
54%9201-965083שארלוט הורנטס
48%9866-996183מיאמי היט
40%9554-904682מילווקי באקס
40%10047-967083שיקגו בולס
26%9501-873682ברוקלין נטס
24%9935-925182אינדיאנה פייסרס
21%10055-914581וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8864-965882אוקלהומה ת'אנדר
76%8909-960380סן אנטוניו ספרס
66%9666-1007183דנבר נאגטס
66%9055-951182יוסטון רוקטס
60%9492-954683לוס אנג'לס לייקרס
58%9570-978283מינסוטה טימברוולבס
56%8965-913781פיניקס סאנס
52%9034-915481לוס אנג'לס קליפרס
50%9510-950282פורטלנד בלייזרס
47%9545-953983גולדן סטייט ווריורס
34%9719-934782דאלאס מאבריקס
32%9609-925580ניו אורלינס פליקנס
28%10081-951683ממפיס גריזליס
28%9905-912582סקרמנטו קינגס
27%10332-969982יוטה ג'אז

דנבר שלישית, ניצחון ללייקרס: תמה העונה הסדירה

יוקיץ' הוביל לניצחון על הספרס, לברון בלט ופיניקס פירקה את מחליפי OKC. נקבעו המיקומים וכל מפגשי הפלייאוף והפלייאין. כל התוצאות מהלילה הגדוש

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

העונה הסדירה ב-NBA הסתיימה הלילה (בין ראשון לשני) כשכל הקבוצות שיחקו, ובכך גם נקבעה תמונת הפלייאוף והפלייאין במערב ובמזרח. מעבר למשחקים של פורטלנד וברוקלין התקיימו עוד 13 משחקים.

הסיבוב הראשון במזרח:
דטרויט (1) - המדורגת 8 שתעלה מהפלייאין
בוסטון (2) - המדורגת 7 שתעלה מהפלייאין
ניו יורק (3) - אטלנטה (6)
קליבלנד (4) - טורונטו (5)
הפלייאין במזרח:
פילדלפיה (7) - אורלנדו (8)
שארלוט (9) - מיאמי (10)
הסיבוב הראשון במערב:
אוקלהומה (1) - המדורגת 8 שתעלה מהפלייאין
סן אנטוניו (2) - המדורגת 7 שתעלה מהפלייאין
דנבר (3) - מינסוטה (6)
לוס אנג'לס לייקרס (4) - יוסטון (5)
הפלייאין במערב:
פיניקס (7) - פורטלנד (8)
לוס אנג'לס קליפרס (9) - גולדן סטייט

סן אנטוניו (20:62) - דנבר (28:54) 128:118

דנבר הבטיחה את המקום השלישי במערב אחרי ניצחון על סן אנטוניו, כשניקולה יוקיץ' דאג לעמוד בדרישת 65 המשחקים עם 23 נקודות כבר במחצית הראשונה, אליה הוסיף 8 ריבאונדים ו-2 אסיסטים לפני שקיבל מנוחה. ג’וליאן סטרותר הוביל את הקלעים עם 25 נקודות, יונאס ולנצ’יונאס תרם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, ובצד השני דיארון פוקס בלט עם 24 נקודות וסטפון קאסל היה קרוב לטריפל דאבל עם 10 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' בפעולה (רויטרס)

לוס אנג'לס לייקרס (29:53) - יוטה (60:22) 107:131

לוס אנג'לס לייקרס סיימה את העונה עם ניצחון נוסף על יוטה, כשלברון ג'יימס הכתיב את הקצב מוקדם עם 18 נקודות, 6 אסיסטים ו-4 ריבאונדים כבר במחצית הראשונה. רוי האצ'ימורה ודיאנדרה אייטון בלטו עם 22 נקודות כל אחד ותרומה נוספת של 10 ריבאונדים כל אחד, בעוד אוסקר טשיבווה הוביל את יוטה עם משחק ענק של 29 נקודות ו-17 ריבאונדים.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

לוס אנג'לס קליפרס (40:42) - גולדן סטייט (45:37) 110:115

הקליפרס הגיעו לפליי-אין עם ניצחון על גולדן סטייט, בעיקר בזכות תרומה מהספסל, כשבנדיקט מת'ורין כמעט השיג טריפל דאבל עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. בוגדן בוגדנוביץ' הוסיף 17 נקודות עם 5 שלשות, וג’ון קולינס תרם 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, בעוד סטף קרי הוביל את הווריירס עם 24 נקודות ו-4 שלשות.

סטף קרי (רויטרס)סטף קרי (רויטרס)

אוקלהומה (18:64) - פיניקס (37:45) 135:105

פיניקס סגרה את העונה בניצחון קליל על הת’אנדר במשחק בו הכוכבים קיבלו מנוחה, כשג'מארי בויה רשם שיא קריירה עם 27 נקודות ו-9 אסיסטים, ריאן דאן הוסיף דאבל דאבל של 20 נקודות ו-11 ריבאונדים וקובי בריאה תרם 20 נקודות. מנגד, ברנדון קרלסון קלע 26 נקודות ופייטון סנדפורט הוסיף 23 עבור הת'אנדר.

גג'מארי בויה (רויטרס)

פילדלפיה (37:45) - מילווקי (50:32) - 106:126

פילדלפיה הגיעה לפליי-אין עם ניצחון על מילווקי, כשטרייסי מקסי הוביל עם 21 נקודות. איי.ג'יי גרין בלט בצד השני עם 19 נקודות ו-5 שלשות בדרך לשבירת שיא מועדון עונתי, בעוד שתי הקבוצות הופיעו ללא הכוכבים המרכזיים שלהן, כולל יאניס אנטטוקומפו וג'ואל אמביד.

טרייסי מקסי (רויטרס)טרייסי מקסי (רויטרס)

מיאמי היט (39:43) - אטלנטה הוקס (36:46) 117:143

מיאמי סיימה את העונה עם ניצחון משכנע על אטלנטה, כשחיימה חאקז ג'וניור הוביל מהספסל עם 26 נקודות, ובאם אדבאיו ונורמן פאוול הוסיפו 25 נקודות כל אחד. באדי הילד בלט אצל ההוקס עם 31 נקודות ב-21 דקות בלבד, וקורי קיספרט תרם 21 נקודות.

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

קליבלנד (30:52) - וושינגטון (65:17) 117:130

קליבלנד המשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון על וושינגטון, כשנאקווין טומלין רשם שיא קריירה של 26 נקודות וג’יילון טייסון היה קרוב לטריפל דאבל עם 22 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. בצד השני ג'מיר ווטקינס קלע 24 נקודות ושאריף קופר ובאב קרינגטון הוסיפו 20 כל אחד.

גג'יילן טייסון (רויטרס)

בוסטון (26:56) - אורלנדו (37:45) 108:113

בוסטון, בהרכב משני, הצליחה לנצח את אורלנדו בזכות הופעות שיא של ביילור שיירמן עם 30 נקודות, לוקה גארזה עם 27 נקודות ו-12 ריבאונדים ורון הארפר ג'וניור עם 27 נקודות. פאולו באנקרו רשם טריפל דאבל של 23 נקודות, 11 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, וג'יילן סאגס הוסיף 23 נקודות.

ביילור שיירמן (רויטרס)ביילור שיירמן (רויטרס)

ניו יורק (29:53) - שארלוט (38:44) 110:96

שארלוט הבטיחה את המקום התשיעי במזרח עם ניצחון על ניו יורק, כשלאמלו בול, ברנדון מילר וקובי ווייט קלעו 19 נקודות כל אחד, וקון קנופל הוסיף 14 נקודות ו-3 שלשות בדרך לעונת רוקי שיאית מחוץ לקשת. אצל הניקס, דוס מקברייד הוביל עם 21 נקודות וחוסה אלבראדו תרם 16.

ברנדון מילר (רויטרס)ברנדון מילר (רויטרס)

דאלאס (56:26) - שיקגו (51:31) 128:149

דאלאס סיימה את העונה עם תצוגת התקפה מרשימה מול שיקגו, כשג'ון פולאקידאס הוביל עם 28 נקודות, מוסא סיסה רשם 17 נקודות ו-20 ריבאונדים, וריאן נמבהארד שבר שיא רוקי עם 23 אסיסטים לצד 15 נקודות. רוב דילינגהאם הוביל את הבולס עם 25 נקודות.

גג'ון פולאקידאס (רויטרס)

אינדיאנה (63:19) - דטרויט (22:60) 133:121

דטרויט המשיכה בכושר הנהדר שלה לקראת הפלייאוף עם ניצחון משכנע על אינדיאנה, בעיקר בזכות ערב מושלם של פול ריד שסיים עם 26 נקודות, 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-3 חסימות תוך 11 מ-11 מהשדה ו-4 מ-4 מהקו. טוביאס האריס הוסיף 24 נקודות באחוזים גבוהים, כולל 4 שלשות ללא החטאה, וקייד קנינגהאם ניהל את המשחק עם 14 אסיסטים לצד 8 ריבאונדים. מנגד, אובי טופין וקוונטון ג'קסון הובילו את אינדיאנה עם 21 נקודות כל אחד, אך זה לא הספיק מול ערב התקפי חריג של הפיסטונס, שקלעו באחוזים נדירים במיוחד במחצית הראשונה.

פול ריד (רויטרס)פול ריד (רויטרס)

מינסוטה (33:49) - ניו אורלינס 126:132

מינסוטה סיימה את העונה הסדירה עם ניצחון על ניו אורלינס במשחק בו נתנה מנוחה לרוב שחקני החמישייה לקראת הפלייאוף, אך מי שכן קיבלו הזדמנות ניצלו אותה היטב. ג'ו אינגלס הוביל עם 15 נקודות ו-10 אסיסטים, בעוד הרוקי ג'ואן ברינגר בלט עם דאבל דאבל מרשים של 24 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 חסימות. בצד השני, ג'רמיה פירס סיפק משחק גדול עם 36 נקודות ו-10 ריבאונדים, ודריק קווין הוסיף 30 נקודות ושיא קריירה של 22 ריבאונדים. מעבר לפרקט, האירוע המרכזי היה חזרתו של קווין גארנט לאולם הביתי לראשונה מזה 8 שנים, כאשר אגדת המועדון זכתה לקבלת פנים נלהבת מהקהל.

גג'ו אינגלס (רויטרס)

יוסטון (30:52) - ממפיס (57:25) 101:132

יוסטון ניצחה את ממפיס במשחק בו הכוכבים קיבלו מנוחה, כשקלינט קאפלה בלט עם 23 נקודות ו-13 ריבאונדים ואף קלע את השלשה הראשונה בקריירה שלו. ריד שפרד קלע 19 נקודות, טארי איסון הוסיף 20 נקודות ו-8 אסיסטים, ודאריק ווייטהד הוביל את הגריזליס עם 26 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */