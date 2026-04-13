דנבר שלישית, ניצחון ללייקרס: תמה העונה הסדירה

העונה הסדירה ב-NBA הסתיימה הלילה (בין ראשון לשני) כשכל הקבוצות שיחקו, ובכך גם נקבעה תמונת הפלייאוף והפלייאין במערב ובמזרח. מעבר למשחקים של פורטלנד וברוקלין התקיימו עוד 13 משחקים.

הסיבוב הראשון במזרח:

דטרויט (1) - המדורגת 8 שתעלה מהפלייאין

בוסטון (2) - המדורגת 7 שתעלה מהפלייאין

ניו יורק (3) - אטלנטה (6)

קליבלנד (4) - טורונטו (5)

הפלייאין במזרח:

פילדלפיה (7) - אורלנדו (8)

שארלוט (9) - מיאמי (10)

הסיבוב הראשון במערב:

אוקלהומה (1) - המדורגת 8 שתעלה מהפלייאין

סן אנטוניו (2) - המדורגת 7 שתעלה מהפלייאין

דנבר (3) - מינסוטה (6)

לוס אנג'לס לייקרס (4) - יוסטון (5)

הפלייאין במערב:

פיניקס (7) - פורטלנד (8)

לוס אנג'לס קליפרס (9) - גולדן סטייט

סן אנטוניו (20:62) - דנבר (28:54) 128:118

דנבר הבטיחה את המקום השלישי במערב אחרי ניצחון על סן אנטוניו, כשניקולה יוקיץ' דאג לעמוד בדרישת 65 המשחקים עם 23 נקודות כבר במחצית הראשונה, אליה הוסיף 8 ריבאונדים ו-2 אסיסטים לפני שקיבל מנוחה. ג’וליאן סטרותר הוביל את הקלעים עם 25 נקודות, יונאס ולנצ’יונאס תרם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, ובצד השני דיארון פוקס בלט עם 24 נקודות וסטפון קאסל היה קרוב לטריפל דאבל עם 10 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים.

לוס אנג'לס לייקרס (29:53) - יוטה (60:22) 107:131

לוס אנג'לס לייקרס סיימה את העונה עם ניצחון נוסף על יוטה, כשלברון ג'יימס הכתיב את הקצב מוקדם עם 18 נקודות, 6 אסיסטים ו-4 ריבאונדים כבר במחצית הראשונה. רוי האצ'ימורה ודיאנדרה אייטון בלטו עם 22 נקודות כל אחד ותרומה נוספת של 10 ריבאונדים כל אחד, בעוד אוסקר טשיבווה הוביל את יוטה עם משחק ענק של 29 נקודות ו-17 ריבאונדים.

לוס אנג'לס קליפרס (40:42) - גולדן סטייט (45:37) 110:115

הקליפרס הגיעו לפליי-אין עם ניצחון על גולדן סטייט, בעיקר בזכות תרומה מהספסל, כשבנדיקט מת'ורין כמעט השיג טריפל דאבל עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. בוגדן בוגדנוביץ' הוסיף 17 נקודות עם 5 שלשות, וג’ון קולינס תרם 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, בעוד סטף קרי הוביל את הווריירס עם 24 נקודות ו-4 שלשות.

אוקלהומה (18:64) - פיניקס (37:45) 135:105

פיניקס סגרה את העונה בניצחון קליל על הת’אנדר במשחק בו הכוכבים קיבלו מנוחה, כשג'מארי בויה רשם שיא קריירה עם 27 נקודות ו-9 אסיסטים, ריאן דאן הוסיף דאבל דאבל של 20 נקודות ו-11 ריבאונדים וקובי בריאה תרם 20 נקודות. מנגד, ברנדון קרלסון קלע 26 נקודות ופייטון סנדפורט הוסיף 23 עבור הת'אנדר.

פילדלפיה (37:45) - מילווקי (50:32) - 106:126

פילדלפיה הגיעה לפליי-אין עם ניצחון על מילווקי, כשטרייסי מקסי הוביל עם 21 נקודות. איי.ג'יי גרין בלט בצד השני עם 19 נקודות ו-5 שלשות בדרך לשבירת שיא מועדון עונתי, בעוד שתי הקבוצות הופיעו ללא הכוכבים המרכזיים שלהן, כולל יאניס אנטטוקומפו וג'ואל אמביד.

מיאמי היט (39:43) - אטלנטה הוקס (36:46) 117:143

מיאמי סיימה את העונה עם ניצחון משכנע על אטלנטה, כשחיימה חאקז ג'וניור הוביל מהספסל עם 26 נקודות, ובאם אדבאיו ונורמן פאוול הוסיפו 25 נקודות כל אחד. באדי הילד בלט אצל ההוקס עם 31 נקודות ב-21 דקות בלבד, וקורי קיספרט תרם 21 נקודות.

קליבלנד (30:52) - וושינגטון (65:17) 117:130

קליבלנד המשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון על וושינגטון, כשנאקווין טומלין רשם שיא קריירה של 26 נקודות וג’יילון טייסון היה קרוב לטריפל דאבל עם 22 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. בצד השני ג'מיר ווטקינס קלע 24 נקודות ושאריף קופר ובאב קרינגטון הוסיפו 20 כל אחד.

בוסטון (26:56) - אורלנדו (37:45) 108:113

בוסטון, בהרכב משני, הצליחה לנצח את אורלנדו בזכות הופעות שיא של ביילור שיירמן עם 30 נקודות, לוקה גארזה עם 27 נקודות ו-12 ריבאונדים ורון הארפר ג'וניור עם 27 נקודות. פאולו באנקרו רשם טריפל דאבל של 23 נקודות, 11 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, וג'יילן סאגס הוסיף 23 נקודות.

ניו יורק (29:53) - שארלוט (38:44) 110:96

שארלוט הבטיחה את המקום התשיעי במזרח עם ניצחון על ניו יורק, כשלאמלו בול, ברנדון מילר וקובי ווייט קלעו 19 נקודות כל אחד, וקון קנופל הוסיף 14 נקודות ו-3 שלשות בדרך לעונת רוקי שיאית מחוץ לקשת. אצל הניקס, דוס מקברייד הוביל עם 21 נקודות וחוסה אלבראדו תרם 16.

דאלאס (56:26) - שיקגו (51:31) 128:149

דאלאס סיימה את העונה עם תצוגת התקפה מרשימה מול שיקגו, כשג'ון פולאקידאס הוביל עם 28 נקודות, מוסא סיסה רשם 17 נקודות ו-20 ריבאונדים, וריאן נמבהארד שבר שיא רוקי עם 23 אסיסטים לצד 15 נקודות. רוב דילינגהאם הוביל את הבולס עם 25 נקודות.

אינדיאנה (63:19) - דטרויט (22:60) 133:121

דטרויט המשיכה בכושר הנהדר שלה לקראת הפלייאוף עם ניצחון משכנע על אינדיאנה, בעיקר בזכות ערב מושלם של פול ריד שסיים עם 26 נקודות, 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-3 חסימות תוך 11 מ-11 מהשדה ו-4 מ-4 מהקו. טוביאס האריס הוסיף 24 נקודות באחוזים גבוהים, כולל 4 שלשות ללא החטאה, וקייד קנינגהאם ניהל את המשחק עם 14 אסיסטים לצד 8 ריבאונדים. מנגד, אובי טופין וקוונטון ג'קסון הובילו את אינדיאנה עם 21 נקודות כל אחד, אך זה לא הספיק מול ערב התקפי חריג של הפיסטונס, שקלעו באחוזים נדירים במיוחד במחצית הראשונה.

מינסוטה (33:49) - ניו אורלינס 126:132

מינסוטה סיימה את העונה הסדירה עם ניצחון על ניו אורלינס במשחק בו נתנה מנוחה לרוב שחקני החמישייה לקראת הפלייאוף, אך מי שכן קיבלו הזדמנות ניצלו אותה היטב. ג'ו אינגלס הוביל עם 15 נקודות ו-10 אסיסטים, בעוד הרוקי ג'ואן ברינגר בלט עם דאבל דאבל מרשים של 24 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 חסימות. בצד השני, ג'רמיה פירס סיפק משחק גדול עם 36 נקודות ו-10 ריבאונדים, ודריק קווין הוסיף 30 נקודות ושיא קריירה של 22 ריבאונדים. מעבר לפרקט, האירוע המרכזי היה חזרתו של קווין גארנט לאולם הביתי לראשונה מזה 8 שנים, כאשר אגדת המועדון זכתה לקבלת פנים נלהבת מהקהל.

יוסטון (30:52) - ממפיס (57:25) 101:132

יוסטון ניצחה את ממפיס במשחק בו הכוכבים קיבלו מנוחה, כשקלינט קאפלה בלט עם 23 נקודות ו-13 ריבאונדים ואף קלע את השלשה הראשונה בקריירה שלו. ריד שפרד קלע 19 נקודות, טארי איסון הוסיף 20 נקודות ו-8 אסיסטים, ודאריק ווייטהד הוביל את הגריזליס עם 26 נקודות.