דאבל דאבל גדול לאבדיה, פורטלנד סיימה שמינית

דני אבדיה סגר את העונה הסדירה עם הצהרה גדולה והוביל את פורטלנד לניצחון חשוב 110:122 על סקרמנטו, תוצאה שהבטיחה לבלייזרס את המקום השמיני במערב ואת הכרטיס הנוח יותר לפלייאין. הישראלי היה האיש המרכזי על הפרקט, כשסיים עם 25 נקודות, 10 אסיסטים, 6 ריבאונדים ו-5 שלשות, והוכיח פעם נוספת שהוא האיש שסוחב את הקבוצה ברגעים המכריעים.

הניצחון הזה קבע לפורטלנד מאזן 40:42 וסידר לה מפגש מול פיניקס בפלייאין, כשהמנצחת תתקרב צעד אחד נוסף אל הפלייאוף. אבדיה, שנמצא בתקופה נהדרת, הגיע בדיוק בזמן הנכון לשיא הכושר שלו, והפעם זה בא לידי ביטוי במשחק שלם, מגוון ויעיל במיוחד, גם כמוציא לפועל וגם כמנהל המשחק.

הצגה של אבדיה ושליטה קבוצתית

המשחק נפתח בקצב גבוה, כששתי הקבוצות קלעו 33 נקודות ברבע הראשון, אך משם פורטלנד העלתה הילוך וברחה. ההגנה האגרסיבית של הבלייזרס, שכללה 9 חטיפות לאורך המשחק, יחד עם הנעת כדור מרשימה של 20 אסיסטים כבר במחצית הראשונה, יצרו יתרון משמעותי של 57:77 בירידה להפסקה.

דני אבדיה חוסם (רויטרס)

למרות ניסיון קאמבק של סקרמנטו בתחילת הרבע השלישי, בו קיזזה את הפער ל-7 נקודות בלבד, פורטלנד הצליחה לעצור את המומנטום בזמן ולשמור על יתרון דו ספרתי עד לסיום. אחד הנתונים הבולטים היה השליטה באיבודים, קטגוריה בה הבלייזרס התקשו לאורך העונה, אך הפעם סיימו עם 12 בלבד לעומת 16 של היריבה.

אבדיה היה כאמור מעל כולם, אך הוא לא היה לבד. כל שחקני החמישייה של פורטלנד קלעו בספרות כפולות, כאשר קריס מארי סיפק משחק יעיל ושקט עם תרומה בכל אספקט, כולל פלוס מינוס מרשים במיוחד. מנגד, פרשס אצ'יווה הוביל את סקרמנטו עם 27 נקודות, אך זה לא הספיק מול העליונות של המארחת.

דני אבדיה (רויטרס)

כעת, כל העיניים נשואות לקרב מול פיניקס ברביעי לפנות בוקר, כשהמנצחת תמשיך במסע לעבר הפלייאוף. עבור אבדיה, שנמצא בכושר שיא ומציג מנהיגות על הפרקט, מדובר בהזדמנות להוביל את פורטלנד עוד צעד קדימה בעונה שהפכה למיוחדת במיוחד מבחינתו.