יום שני, 13.04.2026 שעה 07:48
כדורסל עולמי >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8992-965382דטרויט פיסטונס
70%8754-945182בוסטון סלטיקס
65%8927-941582ניו יורק ניקס
62%9473-976382קליבלנד קאבלירס
56%9529-971382אטלנטה הוקס
55%9224-927680אורלנדו מג'יק
55%9323-952683טורונטו ראפטורס
54%9596-956783פילדלפיה 76'
54%9201-965083שארלוט הורנטס
48%9866-996183מיאמי היט
40%9554-904682מילווקי באקס
40%10047-967083שיקגו בולס
26%9501-873682ברוקלין נטס
24%9935-925182אינדיאנה פייסרס
21%10055-914581וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8864-965882אוקלהומה ת'אנדר
76%8909-960380סן אנטוניו ספרס
66%9666-1007183דנבר נאגטס
66%9055-951182יוסטון רוקטס
60%9492-954683לוס אנג'לס לייקרס
58%9570-978283מינסוטה טימברוולבס
56%8965-913781פיניקס סאנס
52%9034-915481לוס אנג'לס קליפרס
50%9510-950282פורטלנד בלייזרס
47%9545-953983גולדן סטייט ווריורס
34%9719-934782דאלאס מאבריקס
32%9609-925580ניו אורלינס פליקנס
28%10081-951683ממפיס גריזליס
28%9905-912582סקרמנטו קינגס
27%10332-969982יוטה ג'אז

דאבל דאבל גדול לאבדיה, פורטלנד סיימה שמינית

הכוכב (25 נק', 10 אסיסטים ו-6 ריבאונדים) וקבוצתו עמדו במשימה, גברו 110:122 על סקרמנטו וקטפו את הכרטיס הנוח יותר לפלייאין כשישחקו מול פיניקס

דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סגר את העונה הסדירה עם הצהרה גדולה והוביל את פורטלנד לניצחון חשוב 110:122 על סקרמנטו, תוצאה שהבטיחה לבלייזרס את המקום השמיני במערב ואת הכרטיס הנוח יותר לפלייאין. הישראלי היה האיש המרכזי על הפרקט, כשסיים עם 25 נקודות, 10 אסיסטים, 6 ריבאונדים ו-5 שלשות, והוכיח פעם נוספת שהוא האיש שסוחב את הקבוצה ברגעים המכריעים.

הניצחון הזה קבע לפורטלנד מאזן 40:42 וסידר לה מפגש מול פיניקס בפלייאין, כשהמנצחת תתקרב צעד אחד נוסף אל הפלייאוף. אבדיה, שנמצא בתקופה נהדרת, הגיע בדיוק בזמן הנכון לשיא הכושר שלו, והפעם זה בא לידי ביטוי במשחק שלם, מגוון ויעיל במיוחד, גם כמוציא לפועל וגם כמנהל המשחק.

הצגה של אבדיה ושליטה קבוצתית

המשחק נפתח בקצב גבוה, כששתי הקבוצות קלעו 33 נקודות ברבע הראשון, אך משם פורטלנד העלתה הילוך וברחה. ההגנה האגרסיבית של הבלייזרס, שכללה 9 חטיפות לאורך המשחק, יחד עם הנעת כדור מרשימה של 20 אסיסטים כבר במחצית הראשונה, יצרו יתרון משמעותי של 57:77 בירידה להפסקה.

למרות ניסיון קאמבק של סקרמנטו בתחילת הרבע השלישי, בו קיזזה את הפער ל-7 נקודות בלבד, פורטלנד הצליחה לעצור את המומנטום בזמן ולשמור על יתרון דו ספרתי עד לסיום. אחד הנתונים הבולטים היה השליטה באיבודים, קטגוריה בה הבלייזרס התקשו לאורך העונה, אך הפעם סיימו עם 12 בלבד לעומת 16 של היריבה.

אבדיה היה כאמור מעל כולם, אך הוא לא היה לבד. כל שחקני החמישייה של פורטלנד קלעו בספרות כפולות, כאשר קריס מארי סיפק משחק יעיל ושקט עם תרומה בכל אספקט, כולל פלוס מינוס מרשים במיוחד. מנגד, פרשס אצ'יווה הוביל את סקרמנטו עם 27 נקודות, אך זה לא הספיק מול העליונות של המארחת.

כעת, כל העיניים נשואות לקרב מול פיניקס ברביעי לפנות בוקר, כשהמנצחת תמשיך במסע לעבר הפלייאוף. עבור אבדיה, שנמצא בכושר שיא ומציג מנהיגות על הפרקט, מדובר בהזדמנות להוביל את פורטלנד עוד צעד קדימה בעונה שהפכה למיוחדת במיוחד מבחינתו.

