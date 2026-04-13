יום שני, 13.04.2026 שעה 06:17
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8992-965382דטרויט פיסטונס
70%8754-945182בוסטון סלטיקס
65%8927-941582ניו יורק ניקס
62%9473-976382קליבלנד קאבלירס
56%9529-971382אטלנטה הוקס
55%9224-927680אורלנדו מג'יק
55%9323-952683טורונטו ראפטורס
54%9596-956783פילדלפיה 76'
54%9201-965083שארלוט הורנטס
48%9866-996183מיאמי היט
40%9554-904682מילווקי באקס
40%10047-967083שיקגו בולס
26%9501-873682ברוקלין נטס
24%9935-925182אינדיאנה פייסרס
21%10055-914581וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8864-965882אוקלהומה ת'אנדר
76%8909-960380סן אנטוניו ספרס
66%9666-1007183דנבר נאגטס
66%9055-951182יוסטון רוקטס
60%9492-954683לוס אנג'לס לייקרס
58%9570-978283מינסוטה טימברוולבס
56%8965-913781פיניקס סאנס
52% 9034-915481לוס אנג'לס קליפרס
50%9510-950282פורטלנד בלייזרס
47%9545-953983גולדן סטייט ווריורס
34%9719-934782דאלאס מאבריקס
32%9609-925580ניו אורלינס פליקנס
28%10081-951683ממפיס גריזליס
28%9905-912582סקרמנטו קינגס
27%10332-969982יוטה ג'אז

שרף סגר עונה עם 15 נקודות, ברוקלין שוב הובסה

הפנים ל-2026/27: הישראלי שפתח בחמישייה המשיך להראות סימני התקדמות למרות ה-136:101 של ברוקלין בטורונטו. הוסיף שלושה ריבאונדים וארבעה אסיסטים

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף סגר הלילה (בין ראשון לשני) את עונת הרוקי שלו ב-NBA, כשהוא ממשיך להראות סימני התקדמות ברורים למרות עוד הפסד כבד של ברוקלין, 136:101 בטורונטו. הרכז הישראלי, שקיבל שוב את הקרדיט בחמישייה, היה מהבולטים בקבוצתו עם 15 נקודות, לצד 3 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-26 דקות. זו כבר הפעם החמישית ברציפות שהוא מגיע ל-15 נקודות ומעלה, נתון שממחיש את היציבות אליה הגיע בשלב הסיום של העונה.

הנטס הצליחו להישאר בתמונה רק ברבע הראשון, אך ברבע השני המארחת השתלטה על המשחק וברחה ליתרון דו ספרתי, ממנו האורחת כבר לא חזרה. הפער רק הלך וגדל במחצית השנייה, כשברוקלין מסיימת עונה קשה במיוחד עם מאזן 20:62, מהגרועים בליגה, מה שממקם אותה בעמדה גבוהה בדראפט הקרוב.

רגע השיא של שרף הגיע במהלך הרבע השני, כאשר הצליח להפיל את יאקוב פרטל במהלך חדירה מרשים, במהלך שהסתיים בלייאפ וגרם להתלהבות גדולה על ספסל ברוקלין. עוד לפני ההפסקה הוא הוסיף סל חשוב מריבאונד התקפה על הבאזר, שסגר עבורו מחצית ראשונה מצוינת עם 13 נקודות. גם ברבע השלישי הוא קלע על הבאזר, אך זה כבר לא שינה את המומנטום של המשחק.

טורונטו, מנגד, קיבלה הופעה מצוינת מכמה כוכבים. אר ג'יי בארט הוביל עם 26 נקודות, ברנדון אינגרם הוסיף 25, בעוד סקוטי בארנס רשם טריפל דאבל מרשים של 18 נקודות, 12 ריבאונדים ו-12 אסיסטים. עבור בארנס היה זה טריפל דאבל תשיעי בקריירה, והוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים בקבוצה.

הפנים קדימה לעונה הבאה

מעבר למשחק עצמו, הסיפור המרכזי מבחינת ברוקלין הוא סיום עונה מאכזבת במיוחד, כשגם מכת פציעות קשה פגעה בסגל, עם היעדרות של לא פחות מ-10 שחקנים, כולל שמות מרכזיים. זהו גם רצף של שלושה הפסדים לסיום העונה, והמשך מגמה של ירידה ביחס לעונה הקודמת.

מנגד, טורונטו סגרה עונה מוצלחת עם מאזן 36:46, שהספיק למקום החמישי במזרח ולכרטיס לפלייאוף לראשונה מזה ארבע שנים. בעקבות הפסדים של אטלנטה ואורלנדו, הראפטורס הבטיחו מפגש מסקרן מול קליבלנד בסיבוב הראשון, לאחר שגם השלימו סוויפ עונתי על ההוקס.

עבור שרף, למרות התוצאות הקבוצתיות, מדובר בעונת בכורה מעודדת. הוא סיים עם ממוצע של 7.5 נקודות למשחק, ובחודש האחרון הראה קפיצה משמעותית ביכולת ובביטחון. כעת מחכה לו קיץ ארוך של עבודה ושיפור, כשהמטרה ברורה, להגיע מוכן יותר לעונת 2026/27 ולבסס את מקומו כשחקן משמעותי ברוטציה של ברוקלין.

