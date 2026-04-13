"יש פה סגל מיוחד כל כך, אפשר ללכת עד הסוף"

בהפועל תל אביב לא היו יכולים לחשוב על תסריט טוב יותר. הבטחת מקום בטופ 6, עלייה לפלייאוף באופן רשמי, הבטחת עונה נוספת ביורוליג וכל זאת אחרי ניצחון דווקא מול היריבה הכי גדולה מכבי תל אביב. האדומים רשמו 88:99 גדול על הצהובים וכעת נותר להם רק להילחם על הביתיות במחזור הסיום נגד מונאקו ביום שישי הקרוב.

אמנם היו שלבים שמכבי תל אביב הפכה את המשחק לצמוד, אבל בגדול לא היה ממש עוררין שהפועל תל אביב תנצח. מחזיקת היורוקאפ נהנתה ממשחק אדיר של כריס ג’ונס עם 13 נקודות ושיא קריירה של 11 אסיסטים, כמו גם עוד מפגש אדיר בשגרה של אלייז’ה בראיינט, עם 19 נקודות, חמישה ריבאונדים ושישה אסיסטים.

בהפועל ת”א התמוגגו: “זה מתוק מאוד שזה נגד מכבי ת”א

כעת החבורה של דימיטריס איטודיס במקום הרביעי, כאשר אם היא תנצח את מונאקו במחזור הסיום היא תבטיח ביתיות בפלייאוף. אגב, יש גם תסריט שבו היא מפסידה ועדיין מסיימת במקום הרביעי. הקבוצה תחזור לסופיה כדי להתחיל בהכנות למפגש סיום העונה הסדירה נגד הצרפתים, כשיש לה לא מעט ימים להתאושש עד יום שישי.

שחקני הפועל תל אביב מרוצים (ראובן שוורץ)

בהפועל תל אביב חגגו בגדול את ההישג: “אסור לקחת כלום כמובן מאליו. אנחנו בפלייאוף ישירות כשכרגע קבוצות כמו מונאקו, ברצלונה, פנאתינייקוס ועוד רבות לא. זו העונה הראשונה שלנו, בלי ביתיות לאורך כמעט כל הדרך, יש פה פרויקט מיוחד מאוד. בתקופות הכי קשות לא נשברנו וידענו למה אנחנו מסוגלים. לעשות את זה נגד מכבי ת”א זה הכי מתוק שיש. היופי בכל הסגל ואנשי הצוות, שהם לא שבעים, אפשר ללכת הכי רחוק שיש העונה הזו”.

ינאי לשחקנים: “תשחקו על חוסר הכבוד, על הזלזול שהפגינו”

לפני המשחק הבעלים עופר ינאי שוחח עם השחקנים כדי להכניס אותם לטירוף. ינאי אמר להם: “כשאתם עולים לשחק היום תשחקו בשביל לנצח בשבילנו, להבטיח עוד עונה ביורוליג וסיכוי לעשות משהו גדול, אבל תשחקו גם בשביל כל חוסר הכבוד שקיבלנו מהם, כל הידיעות המומצאות שמטרתן לפגוע. תשחקו בשביל הזלזול שהם הפגינו כלפיכם, כלפיי המאמן וכלפיי”.

עוד אמר להם: “יש משהו אחד שחשוב לי לומר לכם. יש את המיתולוגיה על מכבי ששמעון נכנס לחדר ההלבשה לפני הדרבי ומסביר כמה זה חשוב לנצח וכמה לנצח זו הדרך של מכבי. אני חושב שאם יהיה נאום כזה היום אף אחד לא יאמין לו, כי אם הם באמת היו רוצים לנצח הם היו משקיעים את ההשקעה שצריך בשביל להיות תחרותיים, אבל הם לא עשו זאת ובגלל זה הם אפילו לא במרוץ לפליי-אין”.

עופר ינאי מאושר עם סיגר בפה (ראובן שוורץ)

לסיכום: “אתם יודעים מי כן השקיע? מי דאג שיהיה פה את הכלים הכי טובים ושיהיו לכם את כל התנאים למרות שזו שנת מלחמה? המועדון הזה שאתם משחקים עבורו. עכשיו זה הזמן שלכם, אנחנו כבעלים עשינו את שלנו ובעוד כמה שעות זה יהיה האופי והמאמץ שלכם. תזכרו שאתם משחקים בשביל הסיכוי להמשכיות ביורוליג, סיכוי לפיינל פור, וסיכוי לאליפות. הם משחקים רק בשביל דבר אחד – לקלקל לכם. בהצלחה”.

דן אוטורו סיכם אחרי המשחק: “אנחנו אסירי תודה שניצחנו במשחק הזה, המשכנו בשאיפות שלנו מתחילת העונה. הבטחנו פלייאוף, אבל לא סיימנו עדיין. יש עוד משחק אחד ואחרי זה סדרה בפלייאוף שאנחנו מחכים לה. אנחנו נלך צעד אחר צעד בכל יום, אבל אני אסיר תודה על ההזדמנות הזאת”.