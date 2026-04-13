המכה הסופית ניתנה וקבעה: מכבי ת״א נבנתה רע

מכבי תל אביב חטפה מכה קשה מול הפועל באר שבע עם הפסד 3:1 בבלומפילד, במשחק שבו האלופה לא הייתה לרגע בעניינים ונראתה הרחק מאחור ברמת ההופעה שלה, מה שיהפוך אותה בקרוב מאוד לאלופה היוצאת.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכימים אכזבה עצומה מהשחקנים ומרוני דיילה, דנים על הטעויות שלהם ותוהים איך בדיוק יראה העתיד של הקבוצה שסובלת משחקנים זרים לא מספיק טובים וגם מעט מאוד שחקנים ישראלים שמצליחים להציג רמה טובה העונה.

וגם: הציטוטים של דיילה לאחר המשחק שהובילו לדיון נוקב והמשחק מול מכבי חיפה ביום רביעי בחצי גמר הגביע שהפך להזדמנות האחרונה להשאיר משהו חיובי לחשוב עליו עד לסיום העונה, אך גם יכול להיות המשחק שמרסק את מכבי רגע לפני הפלייאוף.