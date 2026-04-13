יום שני, 13.04.2026 שעה 08:07
ליגת העל Winner 25-26
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

המכה הסופית ניתנה וקבעה: מכבי ת״א נבנתה רע

לאחר הופעה שמקרבת אותה להיות האלופה היוצאת, פודקאסט מכבי סיכם את האכזבה: הטעויות של השחקנים ודיילה, איך יראה העתיד וההזדמנות מול חיפה בגביע

שחקני מכבי תל אביב עם הראש למטה (רדאד ג'בארה)
מכבי תל אביב חטפה מכה קשה מול הפועל באר שבע עם הפסד 3:1 בבלומפילד, במשחק שבו האלופה לא הייתה לרגע בעניינים ונראתה הרחק מאחור ברמת ההופעה שלה, מה שיהפוך אותה בקרוב מאוד לאלופה היוצאת.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכימים אכזבה עצומה מהשחקנים ומרוני דיילה, דנים על הטעויות שלהם ותוהים איך בדיוק יראה העתיד של הקבוצה שסובלת משחקנים זרים לא מספיק טובים וגם מעט מאוד שחקנים ישראלים שמצליחים להציג רמה טובה העונה.

וגם: הציטוטים של דיילה לאחר המשחק שהובילו לדיון נוקב והמשחק מול מכבי חיפה ביום רביעי בחצי גמר הגביע שהפך להזדמנות האחרונה להשאיר משהו חיובי לחשוב עליו עד לסיום העונה, אך גם יכול להיות המשחק שמרסק את מכבי רגע לפני הפלייאוף.

